English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Bihar Election 2025: బిహార్ తొలి విడతలో 121 అసెంబ్లీ స్థానాలకు పోలింగ్.. గెలుపుపై ఎవరి ధీమా వారిదే..!

Bihar Election 2025: బిహార్ తొలి విడతలో 121 అసెంబ్లీ స్థానాలకు పోలింగ్.. గెలుపుపై ఎవరి ధీమా వారిదే..!

Bihar Assembly Election 2025 Phase 1: బిహార్‌లో తొలిదశ పోలింగ్‌ ప్రారంభమైంది. తొలి దశలో 121 స్థానాలకు పోలింగ్ జరుగుతోంది. ఈ విడతలో ఆధిపత్యంపై రెండు కూటములు ధీమాగా ఉన్నాయి.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 6, 2025, 10:16 AM IST

Trending Photos

BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ సూపర్‌ ఆఫర్.. 50 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌, ప్రతిరోజూ 2 జీబీ డేటా ప్లాన్‌..!
5
BSNL 347 plan
BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ సూపర్‌ ఆఫర్.. 50 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌, ప్రతిరోజూ 2 జీబీ డేటా ప్లాన్‌..!
Hardik Pandya: బీచ్‌లో గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌తో ఎంజాయ్ చేస్తున్న హార్దిక్‌ పాండ్యా.. రొమాంటిక్‌ ఫొటో వైరల్‌..!
5
hardik pandya
Hardik Pandya: బీచ్‌లో గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌తో ఎంజాయ్ చేస్తున్న హార్దిక్‌ పాండ్యా.. రొమాంటిక్‌ ఫొటో వైరల్‌..!
Prabhas: ప్రభాస్ పైన కన్నేసిన తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. త్వరలోనే రానున్న గుడ్ న్యూస్..!
6
Prabhas
Prabhas: ప్రభాస్ పైన కన్నేసిన తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. త్వరలోనే రానున్న గుడ్ న్యూస్..!
Budha Vakri 2025: నవంబర్ 10 నుండి బుధుడి వక్ర గమనం.. ఈ రాశుల వారికి సొంత ఇంటి కల.. వివాహా యోగం..
6
Budha Vakra Gamanam
Budha Vakri 2025: నవంబర్ 10 నుండి బుధుడి వక్ర గమనం.. ఈ రాశుల వారికి సొంత ఇంటి కల.. వివాహా యోగం..
Bihar Election 2025: బిహార్ తొలి విడతలో 121 అసెంబ్లీ స్థానాలకు పోలింగ్.. గెలుపుపై ఎవరి ధీమా వారిదే..!

Bihar Assembly Election 2025 Phase 1: బిహార్ శాసనసభకు జరగుతున్న ఎన్నికల్లో అధికార ఎన్డీయే తోపాటు విపక్ష కూటమి అయిన మహాగట్ బంధన్ ఈ సారి గెలుపుపై ధీమాగా ఉన్నారు. ఎన్నికల్లో తమ కూటమే రాబోతుందని ఎవరి లెక్కలు వారు వేసుకుంటారు. మొదటి విడత జరిగే ఎన్నికల్లో మిథిలాంచల్, కోసి, ముంగేర్‌ డివిజన్లలోని 18 జిల్లాల్లో ఉన్న నియోజకవర్గాల్లో తొలి విడత పోలింగ్‌ జరగనుంది.  1,314 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. ఇందులో ఎవరి  భవిష్యత్తును ఎలా ఉండబోతుందనేది ఓటర్లు తేల్చనున్నారు.  ఈ దశలో పోటీపడుతున్న ముఖ్య నాయకులలో ఆర్‌జేడీ అధ్యక్షుడు తేజస్వి యాదవ్, బీజేపీ నాయకులు సామ్రాట్ చౌదరి, మంగళ్ పాండే, జేడీయూ నాయకులు శ్రవణ్ కుమార్, విజయ్ కుమార్ చౌదరి, తేజ ప్రతాప్ యాదవ్ వంటివారు ఉన్నారు. ఇక తేజస్వీ యాదవ్.. రఘోపూర్ నుంచి బరిలో ఉన్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

మొదటి విడత జరిగే ఈ ఎన్నికల్లో ఎన్‌డీఏ, మహా ఘట్‌బంధన్ మధ్య తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. పోలింగ్ 18 జిల్లాల్లో జరుగుతోంది. వీటిలో పాట్నా, వైశాలి, దర్భంగా, ముంగేర్, తరపూర్, మహువా, అలీనగర్ వంటి ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. పట్నా డివిజన్, మగధ్, తిరుత్, షాహాబాద్ ప్రాంతాలు కవర్ అవుతాయి. మొత్తం 7.42 కోట్ల ఓటర్లు ఉన్నారు. వీరిలో 3.92 కోట్ల మంది పురుషులు, 3.5 కోట్ల మంది మహిళలు ఉన్నారు. కొత్తగా 10.72 లక్షల మంది ఓటర్లు చేరారు, 7.78 లక్షల మంది 18 నుంచి 19 సంవత్సరాల వయస్సు ఓటర్లు ఉన్నారు. 

2020 ఎన్నికల్లో ఎన్డీయే 121 సీట్లకు గాను  70 సీట్లను గెలుచుకుంది. అప్పటితో పోలిస్తే తాము 17 నుంచి 19 సీట్లు అదనంగా ఈసారి గెలుస్తామని ఎన్డీయే కూటమిగా ధీమా  చెబుతోంది. మహాగట్‌ బంధన్‌కు 2020తో పోలిస్తే 19 నుంచి 21 సీట్లు తగ్గుతాయని అంటోంది. గత ఎన్నికల్లోనూ ఈ ప్రాంతాల్లో ఎన్డీయే ఆధిపత్యం చెలాయించింది. అయితే ఈసారి తామే ఆధిపత్యం సాధిస్తామని ఆర్జేడీ కూటమి నేతలు విశ్వాసం  వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మధ్యలో జన్‌ సురాజ్‌ పార్టీ అధినేత ప్రశాంత్‌ కిశోర్‌ ఎవరి ఓట్లను చీల్చుతారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఆయన సాధించే ఓట్లు ఎవరి పుట్టి ముంచుతుందో చూడాలి. 

Also Read:​  మీ ఏజ్ ప్రకారం రోజు ఎంత లిక్కర్ తీసుకోవాలి.. డాక్టర్లు ఏం చెబుతున్నారు..

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Bihar Election 2025Bihar Assembly Election 2025 Phase 1NDAMahagathbandhanNDA Vs Mahagathbandhan

Trending News