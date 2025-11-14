English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bihar Election Result 2025: మహిళల ఖాతాల్లోకి రూ.10,000..కాంగ్రెస్ కొంపముంచిన ఒక్క పథకం..ఫలితాలు చూసి ఖంగుతిన్న రాహుల్ గాంధీ!

Bihar 10000 To Women Scheme: బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ మిత్రపక్షలైన ఎన్డీఏ కూటమి విజయఢంకా మోగించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రెండు దశల్లో జరిగిన ఎన్నికల్లో మొత్తంగా 67.13% ఓటింగ్ జరగ్గా.. 1951 తర్వాత బిహార్‌లో ఇదే అత్యధిక పోలింగ్ కావడం విశేషం. అయితే మహిళల ఓటింగ్‌ ఎన్డీఏ విజయానికి ప్రధాన కారణంగా మారాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 14, 2025, 03:50 PM IST

Bihar 10000 To Women Scheme: బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ మిత్రపక్షలైన ఎన్డీఏ కూటమి విజయఢంకా మోగించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రెండు దశల్లో జరిగిన ఎన్నికల్లో మొత్తంగా 67.13% ఓటింగ్ జరగ్గా.. 1951 తర్వాత బిహార్‌లో ఇదే అత్యధిక పోలింగ్ కావడం విశేషం. అయితే ఇంతటి ఓటింగ్ కారణంగా ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత ఓటు ఎక్కువగా ఉంటూ ఈసారి ఎలాగానే ప్రభుత్వం మారుతుందని అంతా అనుకున్నారు. 

NDA కూటమికి సంపూర్ణ మెజారిటీ..
కానీ, బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల రోజున ఆ అంచనా తారుమారు అయ్యింది. ఎన్నికల కమిషన్ తన వెబ్‌సైట్‌లో పోస్ట్ చేసిన డేటా ప్రకారం.. 243 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకు గానూ బీజేపీ 95, జనతా దళ్ 84,  రాష్ట్రీయ్ జనతా దళ్ 24, లోక్ జనశక్తి పార్టీ (రామ్ విలాస్ పాశ్వాన్) 20, కాంగ్రెస్ 4, బహుజన్ సమజ్ పార్టీ కేవలం ఒకే సీటును గెలుచుకుంది.  అయితే బిహార్ అసెంబ్లీలో 243 స్థానాలకు గానూ ఎన్డీఏ కూటమి 208 సీట్లను గెలుచుకుంది. దీంతో బిహార్‌లో కూటమి మరోసారి ప్రభుత్వాన్ని నిర్మించనుంది. 

Also Read: Bihar Election Result 2025: అప్పుడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్..ఇప్పుడు జన్ సురాజ్ పార్టీ..ప్రశాంత్‌ కిషోర్‌ను దెబ్బకొట్టిన జనాలు!

మహిళల ఓట్లు కీలకంగా..
తాజాగా వెలువడిన ఫలితాలను బట్టి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఓట్లు ఎక్కువ పోలవ్వలేదని తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే జాతీయ మీడియా, ఇతర సర్వేలు ఎన్డీఏ కూటమి విజయాన్ని అంచనా వేశాయి. అంతని విజయానికి బిహార్ లోని 71.6 శాతంగా ఉన్న మహిళల ఓట్లే ఎన్డీఏ కూటమి అధికారంలోకి వచ్చేందుకు సహకరించాయని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు. ఇది ఎన్డీఏ కూటమికి బెనిఫిట్‌గా మారిందని తెలుస్తోంది. 

రూ.10 వేలతో చేయగలిగే పని..
నితీష్ కుమార్ మహిళల ఓట్లను ఎక్కువగా చూరగొనడానికి కారణం.. ఎన్నికల ముందు మహిళల ఖాతాల్లో రూ.10,000 జమ చేయడమే అందుకు కారణంగా తెలుస్తోంది. దీంతో పాటు మహిళలకు సైకిళ్ల పంపిణీ.. మద్యపాన నిషేధం తీసుకురావడంతో పాటు శాంతిభద్రతలను నెలకొల్పడంలో సీఎం నితీష్ కుమార్ విజయం సాధించడం పట్ల అతడిపై మహిళల ఆదరణ పెరిగిందని.. అది ఎన్నికల ఫలితాల్లో ప్రభావం చూపిందని తెలుస్తోంది. 

దీంతో పాటు నితీష్ కుమార్, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీలపై బిహార్ ప్రజల్లో ఉన్న బలమైన నమ్మకం.. రాష్ట్రీయ జనతా దళ్ తేజస్వి యాదవ్‌కు గట్టి దెబ్బ తగిలింది. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అత్యధిక సీట్లు సాధించిన పార్టీగా రాష్ట్రీయ జనతాదళ్ ప్రస్తుతం 40 కంటే ఆధిక్యంలో ఉంది. అయితే మహిళలకు రూ. 30,000 ఇస్తామని తేజస్వి యాదవ్ ప్రకటించినా.. అప్పటికే మొదటి దశ పోలింగ్ ముగియడం వల్ల ఆ వాగ్ధానం నీరు గారిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. 

Also REad: Millets Roti: చలికాలంలో రోటీ, చపాతి జీర్ణక్రియను నాశనం చేస్తాయి..ఈ పిండితో ఎన్ని రొట్టెలు తిన్నా కడుపే నిండదు!

 

