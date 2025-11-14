English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Maithili Thakur In Bihar Results 2025: బీహర్ ఎన్నికల్లో మరో సంచలనం.. యంగెస్ట్ ఎమ్మెల్యేగా ఫోక్ సింగర్ మైథీలీ ఠాకూర్..

Maithili Thakur In Bihar Results 2025: బీహర్ ఎన్నికల్లో మరో సంచలనం.. యంగెస్ట్ ఎమ్మెల్యేగా ఫోక్ సింగర్ మైథీలీ ఠాకూర్..

bihar election result 2025: బీహర్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో  ఎన్డీఏ కూటమి భారీ మెజార్టీతో విజయ ఢంకా మోగించే దిశగా దూసుకుపోతుంది. ఈ క్రమంలో అలీనగర్ కు చెందిన మైథిలీ ఠాకూర్ ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్శించారు.  ఎన్డీయే అభ్యర్థిపై విజయం సాధించారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 14, 2025, 04:27 PM IST
  • బీహర్ లో సత్తాచాటిన ఎన్డీయే కూటమి..
  • ఫోక్ సింగర్ భారీ గెలుపు..

Trending Photos

Anupama Parameswaran: వైట్ లెహంగాలో చురకత్తుల చూపులతో అనుపమ పరమేశ్వరన్.. ఫొటోలు చూశారా..?
6
Anupama Parameswaran
Anupama Parameswaran: వైట్ లెహంగాలో చురకత్తుల చూపులతో అనుపమ పరమేశ్వరన్.. ఫొటోలు చూశారా..?
Government Savings Scheme: ప్రైవేట్ ఉద్యోగుల కోసం అదిరిపోయే స్కీమ్.. ఉద్యోగం లేకున్నా.. రూ. 2.88లక్షల ఆదాయం.. ఎలాగో తెలుసా?
8
PPF
Government Savings Scheme: ప్రైవేట్ ఉద్యోగుల కోసం అదిరిపోయే స్కీమ్.. ఉద్యోగం లేకున్నా.. రూ. 2.88లక్షల ఆదాయం.. ఎలాగో తెలుసా?
Rashmika Mandanna: మగాళ్లకూ పీరియడ్స్ కామెంట్స్.!. అసలు విషయం బైటపెట్టిన రష్మిక మందన్న.. ఏమన్నారంటే..?
6
Rashmika Mandanna
Rashmika Mandanna: మగాళ్లకూ పీరియడ్స్ కామెంట్స్.!. అసలు విషయం బైటపెట్టిన రష్మిక మందన్న.. ఏమన్నారంటే..?
Anushka Shetty: ఆ నిర్ణయం ద్వారానే జీవితం మారింది..44వ పుట్టినరోజు కీలక సీక్రెట్ బయటపెట్టిన అనుష్క..!
5
Anushka Shetty
Anushka Shetty: ఆ నిర్ణయం ద్వారానే జీవితం మారింది..44వ పుట్టినరోజు కీలక సీక్రెట్ బయటపెట్టిన అనుష్క..!
Maithili Thakur In Bihar Results 2025: బీహర్ ఎన్నికల్లో మరో సంచలనం.. యంగెస్ట్ ఎమ్మెల్యేగా ఫోక్ సింగర్ మైథీలీ ఠాకూర్..

Bihar Election Result 2025 folk singer Maithili thakur Alinagar:  బీహర్ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కూటమి భారీ విజయం వైపుకు దూసుకుని పోతుంది. బీహార్‌లో ఎన్నికల కౌంటింగ్‌ మొదలైనప్పటి నుంచి ఎన్డీయే అభ్యర్థులు ఆధిక్యంతో దూసుకుపోతున్నారు. 
ముఖ్యంగా.. 243 స్థానాలున్న బీహార్ అసెంబ్లీలో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన 122 మ్యాజిక్ ఫిగర్‌ను ఎన్డీఏ కూటమి ఇప్పటికే దాటేసింది. ప్రస్తుతం ఎన్డీఏ 191 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతుండగా, మహాఘటబంధన్ కేవలం 77 స్థానాలకే పరిమితమైంది.

Add Zee News as a Preferred Source

తొలిసారి ఎన్నికల బరిలో దిగిన ప్రముఖ రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిశోర్ ‘జన్ సురాజ్’ పార్టీ రెండు స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో నిలిచింది. మరోవైపు ప్రధాని మోదీ, నితీష్ కుమార్ ద్వయంతో బీహర్ లో ఎన్డీయే కూటమి భారీ విజయందిశగా అడుగులుపడటంతో  బీహర్ లో సంబరాలు మొదలయ్యాయి. ప్రస్తుతంమరోవైపు బీహర్ లోని అలీనగర్ నియోజక వర్గం నుంచి బరిలొ దిగిన మైథిలీ ఠాకూర్ ప్రస్తుతం అందరి దృష్టిని ఆకర్శించిందని చెప్పుకొవచ్చు.

ప్రముఖ ఫోక్ సింగర్ మైథిలి ఠాకూర్  అలీనగర్ నుంచి బీజేపీ పార్టీ తరపున బరిలొకి దిగారు. ముఖ్యంగా..  2008లో నియోజక వర్గం ఏర్పడిన తర్వాత బీజేపీ అలీనగర్ నుండి విజయం సాధించడం ఇదే మొదటిసారి. బీహార్‌లో అతి పిన్న వయస్కురాలైన బీజేపీ ఎమ్మెల్యేగా మైథిలీ ఠాకూర్ రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. అంతే కాకుండా ఆర్జేడీకి కంచుకోటగా అలీనగర్ ను భావిస్తారు. ఆర్జేడీ సీనియర్ నేత బినోద్ మిశ్రాపై 63  వేల ఓట్ల ఆధిక్యంలో దూసుకొని పోతూ విజయ ఢంకా మోగించారు. తన విజయం పట్ల మైథీలీ ఠాకూర్ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఇది ప్రజల విజయమన్నారు. మరోవైపు..

అలీనగర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో మొత్తం 24 రౌండ్ల లెక్కింపు జరగగా, 18 రౌండ్లు ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయి. బీజేపీకి చెందిన మైథిలి ఠాకూర్ 63236 ఓట్లు సాధించి, 8,500 ఓట్ల ఆధిక్యంలో ఉన్నారు. ఆర్జేడీ అభ్యర్థి బినోద్ మిశ్రా ఇప్పటికీ 57660 ఓట్లతో వెనుకబడి ఉన్నారు. 

జూలై 25, 2000న జన్మించిన మైథిలి ఠాకూర్ బాల్యం  ఫోక్ సింగర్ గా వివిధ షోస్ లలో పాల్గొని ఫాలోయింగ్ పెంచుకుంది. ఆమె 2011లో లిటిల్ చాంప్స్‌లో , ఆ తర్వాత 2015లో ఇండియన్ ఐడల్ జూనియర్‌లో పాల్గొంది .

Read more: Bihar Election Result 2025: మహిళల ఖాతాల్లోకి రూ.10,000..కాంగ్రెస్ కొంపముంచిన ఒక్క పథకం..ఫలితాలు చూసి ఖంగుతిన్న రాహుల్ గాంధీ!

2016లో ఐజీనియస్ యంగ్ సింగింగ్ స్టార్ పోటీని గెలిచి ఒక్కసారిగా ఫెమస్ అయిపోయింది.  ఆమె తొలి ఆల్బమ్ యా రబ్బా విడుదలైంది. మరుసటి ఏడాది.. ఆమె రైజింగ్ స్టార్‌లో రన్నరప్‌గా నిలిచింది . కేవలం రెండు ఓట్ల తేడాతో టైటిల్‌ను కోల్పోయిన కూడా మైథిలీ  ఒక రేంజ్ లో ఫాలోయింగ్‌ను సొంతం చేసుకుంది.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Maithili ThakurAlinagar Elections ResultsBjp Maithili ThakurBihar assembly elections resultsbihar assembly election result 2025

Trending News