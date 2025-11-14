English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 14, 2025, 02:03 PM IST

Bihar Election Result 2025: అప్పుడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్..ఇప్పుడు జన్ సురాజ్ పార్టీ..ప్రశాంత్‌ కిషోర్‌ను దెబ్బకొట్టిన జనాలు!

 Prashant Kishore in Bihar Election Result 2025: ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఎన్నికల వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్ బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. బిహార్‌లోని కులం, మతాలకు అతీతంగా ఓటు వేయాలని ఎన్నికల అజెండాగా తీసుకెళ్లినా.. అక్కడ ఖాతా తెరవడం కష్టంగా మారింది. 

స్వతహాగా రాజకీయ విశ్లేషకుడిగా ఉన్న ప్రశాంత్ కిషోర్ అలియాస్ పీకే.. అనేక రాష్ట్రాల్లో పార్టీలు అధికారంలోకి వచ్చేందుకు పాటు పడినట్లు చెప్పుకొచ్చారు. కానీ, అలాంటి వ్యక్తి తన సొంత పార్టీని గెలిపించుకోవడం కష్టంగా మారింది. తాజాగా జరిగిన బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఒక్క సీటు కూడా కరవు అయ్యింది పీకే పార్టీకి. దీంతో అతడి పేరు ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ట్రెండింగ్‌గా మారింది. 

Also Read: Budget Phones: రూ. 10,000 తక్కువ బడ్జెట్‌లో 5000mAH బ్యాటరీ ఉన్న టాప్ 5 స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు ఇవే..

రాజకీయ విశ్లేషకుడిగా దేశంలో భారతీయ జనతా పార్టీ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, పశ్చిమ బెంగాల్‌లో మమతా బెనర్జీ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, గతంలో కేసీఆర్ బీఆర్‌ఎస్ పార్టీలకు పనిచేసినట్లు అతనికి సంబంధించిన కంపెనీ వెల్లడించింది. అయితే ఈ పార్టీలన్నీ గతంలో బంపర్ మెజారిటీతో గెలిచి ఆయా రాష్ట్రాల్లో అధికారాన్ని చేపట్టాయి. ఈ క్రమంలో 2024లోనూ ఏపీలో వైఎస్‌ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి పనిచేసినా.. ఆ పార్టీ ఘోర పరాభవాన్ని చవిచూసింది. ప్రశాంత్ కిషోర్ కెరీర్‌లో తాను పనిచేసిన పార్టీకి అంతటి ఘోర మెజారిటీ రావడం ఇదే తొలిసారి. ఆ తర్వాత జరిగిన కొన్ని పరిణామాల తర్వాత పీకే తన వృత్తి రాజకీయ విశ్లేషకుడిగా మానేసి.. తన స్వంత రాష్ట్రమైన బిహార్ కు వెళ్లాడు. అయితే ఈ సారి అతను వెళ్లింది రాజకీయ పార్టీలకు విశ్లేషకుడిగా కాదు.. అతనే స్వంత పార్టీని స్థాపించేందుకు! 

ప్రశాంత్ కిషోర్ కొత్తగా స్థాపించిన పార్టీ పేరు జన్ సురాజ్ పార్టీ. బిహార్ రాష్ట్రం ప్రగతిలో చాలా వెనుకబడి ఉందని.. ప్రజలంతా కులం, మతాలకు అతీతంగా వచ్చి తమ పార్టీని గెలిపించాలని అజెండాతో ముందుకు వెళ్లారు. ఎన్నికల బరిలో దిగే ముందు రాష్ట్రంలోని అన్ని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు, మండలాలు, గ్రామలను కలియతిరిగారు. ప్రజలంతా పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం తమ పార్టీని గెలిపించాలని పీకే జనాలను ఒప్పించేందుకు ప్రయత్నించాడు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్రధానంగా నిరుద్యోగం, పాఠశాలలు, ఆస్పత్రులు, ఉపాధి, వలసలను ప్రధానంగా ఎంచుకొని ప్రభుత్వాన్ని ఎండగట్టేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే బిహార్ ప్రజలు పీకే మాటలు అస్సలు పట్టించుకోలేదని తాజా వచ్చిన బిహార్ అసెంబ్లీ ఫలితాలు తెలియజేస్తున్నాయి. 

రాజకీయాలకు పీకే గుడ్‌బై..!!
బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పీకేకి చెందిన జన్ సురాజ్ పార్టీ ఖాతా తెరవడం కష్టంగా మారింది. ఎన్నికల వ్యూహకర్తగా ప్రశాంత్ కిషోర్ అలియాస్ పీకే.. బీజేపీ, కాంగ్రెస్ వంటి జాతీయ పార్టీలకు ప్రచార వ్యూహాలను అందించినా.. తన స్వంత పార్టీని గాడిన పెట్టడంలో విఫలమయ్యాడని తెలుస్తోంది. ఇంతటి దారుణమైన ఓటమి తర్వాత ప్రశాంత్ కిషోర్ అతను స్థాపించిన జన్ సురాజ్ పార్టీ బిహార్ రాజకీయాల్లో కొనసాగుతాయో లేదో చూడాలి. అయితే, ఎన్నికల ఫలితాలు ఎలా ఉన్నా తాను బిహార్‌ రాష్ట్రాన్ని వదిలిపెట్టనని గతంలో పీకే ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు. 

Also Read: Weight Loss: 90 కిలోల నుండి 65 కిలోలకు బరువు తగ్గిన మహిళ! ఆమె సన్నబడటానికి ఫాలో అయిన డైట్ ప్లాన్ ఇదే!

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

