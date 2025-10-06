Bihar Elections 2025: నేడే బీహార్ ఎన్నికల నగారా..సాయంత్రం 4 గంటలకు ఈసీ ప్రెస్ మీట్..!!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bihar Elections 2025: బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు నేడు నగారా మోగనుంది. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నేడు షెడ్యూల్ ను ఖరారు చేయనుంది. సోమవారం సాయంత్రం 4 గంటలకు ఎన్నికల కమిషన్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించి ఎన్నికల తేదీలను వెల్లడించనుంది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 6, 2025, 10:17 AM IST

Bihar Elections 2025: బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ను ఇవాళ సాయంత్రం 4 గంటలకు ఎన్నికల కమిషన్ ప్రకటించనుంది. ఈ సందర్భంగా ఢిల్లీ లోని ఎన్నికల కమిషన్ ప్రధాన కార్యాలయంలో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ ఆధ్వర్యంలో ప్రెస్‌మీట్ నిర్వహించనుంది. బీహార్ రాజకీయ రంగం ఈ ప్రకటన కోసం ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తోంది. ఎందుకంటే రాష్ట్ర రాజకీయ సమీకరణాలన్నీ ఈ షెడ్యూల్‌పై ఆధారపడి ఉన్నాయి.

రాష్ట్రంలోని 243 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. గత ఎన్నికల మాదిరిగానే ఈసారి కూడా భద్రతా ఏర్పాట్లు, లాజిస్టికల్ సవాళ్లు దృష్టిలో ఉంచుకుని ఎన్నికలు దశల వారీగా నిర్వహించే అవకాశముంది. అయితే, ఈసారి దశల సంఖ్యను తగ్గించే అవకాశం ఉందని రాజకీయ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఎన్నికల కమిషన్ ఇప్పటికే రాష్ట్ర అధికారులతో, పార్టీ ప్రతినిధులతో, భద్రతా విభాగాలతో సమీక్షా సమావేశాలు నిర్వహించి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది.

ఈరోజు జరిగే ప్రెస్‌మీట్‌లో నామినేషన్‌లు, ఉపసంహరణ తేదీలు, పోలింగ్ తేదీలు, లెక్కింపు తేదీ వంటి వివరాలను ప్రకటించనున్నారు. ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ ప్రకటించగానే రాష్ట్ర రాజకీయ వాతావరణం మరింత వేడెక్కే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా NDA ,  INDIA బ్లాక్ మధ్య జరిగే పోటీపై ఇప్పటికే రాజకీయ చర్చలు చెలరేగాయి.ఎన్నికల కమిషన్ ఈసారి కొత్త సాంకేతిక విధానాలను, పారదర్శకతా చర్యలను అమలు చేయనున్నట్లు సంకేతాలు ఉన్నాయి.

ఈ ప్రెస్‌మీట్ అనంతరం అధికారిక షెడ్యూల్‌ వివరాలు ఎన్నికల కమిషన్ వెబ్‌సైట్, మీడియా ఛానళ్లు, సోషల్ మీడియా వేదికల ద్వారా అందుబాటులోకి రానున్నాయి. బీహార్‌లో ప్రజాస్వామ్య పండుగ ప్రారంభానికి బీటలు వేశే ఈ షెడ్యూల్ ప్రకటనతో, రాష్ట్ర రాజకీయ పార్టీలన్నీ తమ ఎన్నికల వ్యూహాలను కొత్తగా రూపొందించేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Bihar Elections 2025Election CommissionBihar PoliticsAssembly ElectionsNDA vs INDIA

