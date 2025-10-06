English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bihar Elections: బిహార్‌లో మోగిన ఎన్నికల శంఖారావం.. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ!

Bihar Elections 2025 Schedule Here Two Phase Polling For 243 Assembly Seats: దేశ రాజకీయాల్లో కీలక రాష్ట్రమైన బిహార్‌లో అసెంబ్లీ పోరు మొదలైంది. యావత్‌ దేశాన్ని ఆకర్షిస్తున్న బిహార్‌ ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ ఎట్టకేలకు విడుదలైంది. ఈసీ ప్రకటించిన ఎన్నికల షెడ్యూల్‌, తేదీలు ఇలా ఉన్నాయి. 

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 6, 2025, 05:02 PM IST

Bihar Assembly Elections: దేశవ్యాప్తంగా అందరి చూపు బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలపై ఉంది. ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వంలో కీలకంగా మారిన బిహార్‌ ఎన్నికలు తీవ్ర ఉత్కంఠగా ఉన్నాయి. ఓటర్ల ఏరివేతపై తీవ్ర దుమారం రేపగా.. ఎట్టకేలకు ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్‌ విడుదల చేసింది. మొత్తం రెండు దశల్లో ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామని ఈసీ ప్రకటించింది. నవంబర్‌ 14వ తేదీన ఎన్నికల ఫలితాలు విడుదల చేయనున్నారు. ఈ మేరకు ఎన్నికల సంఘం అధికారిక ప్రకటన చేసింది.

Add Zee News as a Preferred Source

న్యూఢిల్లీలో సోమవారం ఏర్పాటుచేసిన మీడియా సమావేశంలో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికలతోపాటు తెలంగాణలోని జూబ్లీహిల్స్‌ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నిక షెడ్యూల్‌ను కూడా ఈసీ విడుదల చేసింది. మొత్తం 8 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఉప ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. బిహార్‌లో మొత్తం 243 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు. మొత్తం రెండు దశల్లో పోలింగ్‌ జరుగుతుందని.. నవంబర్‌ 6, 11వ తేదీల్లో పోలింగ్‌ జరగనుంది. అనంతరం 14వ తేదీన ఓట్ల లెక్కింపు ఉంటుంది.

బిహార్‌లో మొత్తం ఓటర్లు 7.42 కోట్లు ఉన్నారని ఈసీ తెలిపింది. జూన్‌ 24వ తేదీ నుంచి ఓటర్ల అభ్యంతరాలను స్వీకరించి.. ఆగస్టు 1వ తేదీన తుది జాబితా ప్రకటించినట్లు కమిషనర్‌ జ్ఞానేశ్‌ కుమార్‌ తెలిపారు. నామినేషన్ల కంటే 10 రోజుల ముందు వరకు ఓటర్ల జాబితాలో పేర్లు నమోదు చేసుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు. బిహార్‌లోని మొత్తం 243 స్థానాలకు నవంబర్‌ 22వ తేదీలోగా ఎన్నికల ప్రక్రియను పూర్తిచేస్తామని ఈసీ వెల్లడించింది. బిహార్ అసెంబ్లీకి నవంబర్‌ 22వ తేదీన గడువు ముగియనుంది.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Bihar Assembly ElectionsBihar Elections 2025New DelhiElection CommissionBihar Chunav 2025

