Bihar Assembly Polls 2025: ఎన్డీఏకు బిగ్ షాక్.. బీహర్‌లో ఎన్నికలవేళ మహాభారత్ పోస్ట్ పెట్టి మాజీ సీఎం ధమ్కీ.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

former cm jitan ram manjhi post: ఇటీవల కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం బీహర్ లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ ను ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఎన్డీఏ పార్టీ మిత్రపక్షమైన పార్టీల మధ్య సీట్ల సర్దుబాటు అంశంలో రచ్చ నడుస్తొంది.

  • ఎన్నికల వేళ ఎన్డీఏకు బిగ్ ట్విస్ట్..
  • 15 సీట్లు కావాలని మాజీ సీఎం డిమాండ్..

Bihar Assembly Polls 2025: ఎన్డీఏకు బిగ్ షాక్.. బీహర్‌లో ఎన్నికలవేళ మహాభారత్ పోస్ట్ పెట్టి మాజీ సీఎం ధమ్కీ.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Bihar Elections Former cm jitan ram manjhi demands 15 seats: కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇటీవల బీహర్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ ను ప్రకటించింది. రెండు విడతల్లో బీహర్ లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.   బీహార్ అసెంబ్లీ  2025 నవంబర్‌ 22తో ముగుస్తుంది. 243 స్థానాలకు గాను.. నవంబర్ 6, 11 తేదీల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. నవంబర్ 14న కౌంటింగ్ జరుగుతుందని సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్ తెలిపారు.

ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం బీహర్ లో ఎన్డీఏ, ఇండియా కూటమిలు సీట్ల సర్దుబాటులో బిజీ అయ్యాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఎన్డీఏ కు 
 మిత్రపక్షమైన హిందుస్థాన్ అవామ్ మోర్చా (HAM) అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి జితన్ రామ్ మాంఝీ తమ పార్టీకి కనీసం 15 అసెంబ్లీ స్థానాలు కేటాయించాలని పట్టుబట్టారు.

కేవలం 10 సీట్లు అంశంపై అంగీకరించేది లేదన్నారు.  తాము సీఎం పదవిని కోరడంలేదని,  కేవలం సీట్లు మాత్రమే కోరుతున్నట్లు తెల్చి చెప్పారు. ఒకవేళ తాము అడిగినంత సీట్లు కేటాయించకుంటే.. ఎన్నికలకు దూరంగా ఉంటామని, కానీ ఇతర పార్టీలకు  తమ మద్దతు తెలపమన్నారు.  

ఎన్డీఏలో కొనసాగుతామన్నారు. సీట్ల పంపకాలపై తన డిమాండ్‌ను వినిపించేందుకు మాంఝీ వినూత్న మార్గాన్ని తెరపైకి తీసుకొచ్చారు. ప్రముఖ హిందీ కవి రామ్‌ధారి సింగ్ దిన్‌కర్ రచించిన 'రష్మిరథి' కావ్యంలోని కొన్ని పంక్తుల పోస్ట్ ను ఆయన సోషల్ మీడియా వేదికగా పోస్ట్ చేశారు. 

దీనిలో  మహాభారతంలో పాండవులు కేవలం ఐదు ఊళ్లు అడిగినట్లుగా, తాము 15 స్థానాలు (గ్రామాలు) అడుగుతున్నామని, అవి ఇస్తే చాలని దానిలో అర్థం వచ్చేలా ఉంది. ఈ పోస్ట్ తో ఇండైరెక్ట్ గా మాజీ సీఎం  జితన్ రామ్ మాంఝీ ఎన్డీఏతో తాడో పెడో అన్నట్లు పోస్ట్ పెట్టినట్లు రాజకీయాల్లో రచ్చ మొదలైంది. తమ పార్టీకి గుర్తింపు లభించాలంటే గౌరవప్రదమైన సంఖ్యలో సీట్లు కావాలని, 15 సీట్లు ఇవ్వాల్సిందే నంటూ మాజీ సీఎం  జితన్ రామ్ మాంఝీ స్పష్టం చేశారు.

Read more: Rishab Shetty On Vijay: విజయ్‌కు బిగ్ షాక్.!. కరూర్ తొక్కిసలాటపై రిషభ్ శెట్టి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమన్నారంటే..?

మరోవైపు  జితన్ రామ్ మాంఝీ మాటలతో బీజేపీ నేతలు అప్రమత్తమయ్యారు. దీనిపై జేపీ నడ్డా, బీజేపీ నేతలు..  జితన్ రామ్ మాంఝీతో ఫోన్ లో మాట్లాడి బుజ్జగించే ప్రయత్నాలు ప్రారంభించినట్లు తెలుస్తొంది. మొత్తంగా బీహర్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు దేశంలో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.

 

