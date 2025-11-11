English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Bihar Exit Polls: బిహార్‌లో మళ్లీ నితీశ్‌ కుమార్‌? లేదా తేజస్వి యాదవ్‌? ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలు ఇలా..

Bihar Exit Polls: బిహార్‌లో మళ్లీ నితీశ్‌ కుమార్‌? లేదా తేజస్వి యాదవ్‌? ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలు ఇలా..

Bihar Exit Polls 2025 In Telugu: దేశంలో అతి పెద్ద బిహార్‌ రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ముగిశాయి. నితీశ్‌ కుమార్‌ వర్సెస్‌ తేజస్వి యాదవ్‌ అనేలా ఎన్నికల పోరు నడవగా.. ఎవరిది గెలుపు అనేది ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌ విడుదలయ్యాయి. బిహార్‌ ఎన్నికలపై ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌ ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 11, 2025, 06:50 PM IST

Trending Photos

Heroine: పెళ్లికి ముందే ప్రెగ్నెంట్ అయిన తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. మొత్తం ఆ నిర్మాత వల్లే..!
5
sridevi pregnant before marriage
Heroine: పెళ్లికి ముందే ప్రెగ్నెంట్ అయిన తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. మొత్తం ఆ నిర్మాత వల్లే..!
School Holiday: రేపు స్కూల్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఆ రెండు ప్రదేశాల్లో తప్ప..!
5
School Holiday 11 November 2025
School Holiday: రేపు స్కూల్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఆ రెండు ప్రదేశాల్లో తప్ప..!
 Top 10 Best Stocks To Buy These Week : ఈ వారం కొనాల్సిన టాప్ 10 స్టాక్స్ ఇవే.. ఈ స్టాక్స్ మీ పోర్ట్ పోలియోకు గోల్డెన్ ఛాన్స్..!!
11
Stock market
 Top 10 Best Stocks To Buy These Week : ఈ వారం కొనాల్సిన టాప్ 10 స్టాక్స్ ఇవే.. ఈ స్టాక్స్ మీ పోర్ట్ పోలియోకు గోల్డెన్ ఛాన్స్..!!
Heroine: ప్రభాస్ కి భార్యగా.. రామ్ చరణ్ కి అమ్మగా.. బాలకృష్ణ, చైతుకి కోడలుగా నటించిన ఏకైక స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరంటే..?
6
Shriya Saran
Heroine: ప్రభాస్ కి భార్యగా.. రామ్ చరణ్ కి అమ్మగా.. బాలకృష్ణ, చైతుకి కోడలుగా నటించిన ఏకైక స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరంటే..?
Bihar Exit Polls: బిహార్‌లో మళ్లీ నితీశ్‌ కుమార్‌? లేదా తేజస్వి యాదవ్‌? ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలు ఇలా..

Exit Polls 2025: దేశ రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న బిహార్‌లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ముగిశాయి. ఎన్డీయేలో అత్యధిక పాత్ర పోషిస్తున్న నితీశ్‌ కుమార్‌ మరోసారి ముఖ్యమంత్రి కాబోతున్నారా? లేదా యువకుడు తేజస్వి యాదవ్‌ అధికారాన్ని చేపట్టబోతున్నారనేది ఉత్కంఠ నెలకొంది. 243 స్థానాలకు మూడు దశల్లో పోలింగ్‌ జరగ్గా ఎన్నికల సరళి ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం. ఎన్డీయే కూటమి మరోసారి ప్రభుత్వాన్ని నిలుపుకోనుందా? లేదంటే ప్రతిపక్ష ఇండి కూటమి అధికారం కైవసం చేసుకోనుందా? అనేది ఉత్కంఠ ఉంది. బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌ ఫలితాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Ration Cards: ఏపీ ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్! రేషన్‌ కార్డులు ఈ కేవైసీ చేసుకున్నారా?

243 స్థానాలు ఉన్న బీహార్ అసెంబ్లీలో అధికారం చేపట్టడానికి మ్యాజిక్ ఫిగర్ 122 కావాలి. 

పీపుల్స్ పల్స్
ఎన్డీయే కూటమి: 133-159 స్థానాలు
మహాఘట్ బంధన్ కూటమి: 75-101 స్థానాలు
ఇతరులు: 2 నుంచి 8 స్థానాలు
జన్ సురాజ్ పార్టీ: 0-5 స్థానాలు

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Bihar electionsExit PollsTejashwi YadavNitish KumarBJP

Trending News