Exit Polls 2025: దేశ రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న బిహార్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ముగిశాయి. ఎన్డీయేలో అత్యధిక పాత్ర పోషిస్తున్న నితీశ్ కుమార్ మరోసారి ముఖ్యమంత్రి కాబోతున్నారా? లేదా యువకుడు తేజస్వి యాదవ్ అధికారాన్ని చేపట్టబోతున్నారనేది ఉత్కంఠ నెలకొంది. 243 స్థానాలకు మూడు దశల్లో పోలింగ్ జరగ్గా ఎన్నికల సరళి ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం. ఎన్డీయే కూటమి మరోసారి ప్రభుత్వాన్ని నిలుపుకోనుందా? లేదంటే ప్రతిపక్ష ఇండి కూటమి అధికారం కైవసం చేసుకోనుందా? అనేది ఉత్కంఠ ఉంది. బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫలితాలు ఇలా ఉన్నాయి.
243 స్థానాలు ఉన్న బీహార్ అసెంబ్లీలో అధికారం చేపట్టడానికి మ్యాజిక్ ఫిగర్ 122 కావాలి.
పీపుల్స్ పల్స్
ఎన్డీయే కూటమి: 133-159 స్థానాలు
మహాఘట్ బంధన్ కూటమి: 75-101 స్థానాలు
ఇతరులు: 2 నుంచి 8 స్థానాలు
జన్ సురాజ్ పార్టీ: 0-5 స్థానాలు
