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TTD: బీహార్‌లోని పాట్నాలో శ్రీవారి ఆలయానికి 15 ఎకరాల భూమి కేటాయింపు

TTD: బీహార్ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర రాజధాని పాట్నాలో టీటీడీ ఆలయం నిర్మించేందుకు అంగీకరించింది. అంతేకాకుండా శ్రీవారి ఆలయ నిర్మాణానికి 15 ఎకరాల భూమిని కూడా కేటాయించింది. పాట్నా సమీపంలోని గంగా తీరాన శ్రీవారి దివ్యాలయం నిర్మాణం కానుంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 17, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:49 PM IST
TTD: బీహార్‌లోని పాట్నాలో శ్రీవారి ఆలయానికి 15 ఎకరాల భూమి కేటాయింపు
Image Credit: Bihar Government Allots 15 Acres Of Land For TTD To Build Srivari Temple Near (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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TTD: బీహార్‌లోని పాట్నాలో శ్రీవారి ఆలయానికి 15 ఎకరాల భూమి కేటాయింపు
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