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Bihar Hospital Fire: ఆసుపత్రిలో ఘోర అగ్నిప్రమాదం.. ముగ్గురు రోగులు సజీవ దహనం, ఊపిరాడక విలవిలలాడిన బాధితులు!

Massive Fire At Bihar Hospital 3 Dead: నిన్న ఢిల్లీ మాల్వియా నగర్‌లోని ఒక హోటల్‌లో జరిగిన అగ్ని ప్రమాద ఘటన ఇంకా సద్దుమణిగే లోపే, ఈరోజు తెల్లవారుజామున బీహార్‌లోని ముజఫర్‌పూర్‌లోని ఒక ఆసుపత్రిలో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు రోగులు ప్రాణాలతోనే మంటల్లో చిక్కుకుపోయారు. పలువురి గాయలైనట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 04, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 07:48 AM IST
Bihar Hospital Fire: ఆసుపత్రిలో ఘోర అగ్నిప్రమాదం.. ముగ్గురు రోగులు సజీవ దహనం, ఊపిరాడక విలవిలలాడిన బాధితులు!
Image Credit: Massive Fire At Bihar Hospital 3 Dead: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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