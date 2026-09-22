/Jamui Minor Girl Horror: జాముయిలో మైనర్ బాలికపై వేధింపుల ఘటన.. ప్రధాన నిందితుడిపై పోలీసుల కాల్పులు..!

Bihar jamui class 10 minor girl harassed case update: బీహర్ లోని జముయిలో చోటు చేసుకున్నపదో తరగతి చదువుతున్న ఇద్దరు మైనర్లపై వేధింపుల ఘటన దేశంలో పెనుదుమారంగా మారింది. ఈ ఘటనపై ఏకంగా జాతీయ మహిళ కమిషన్ సైతం రంగంలోకి దిగి ఘటనను సుమోటోగా స్వీకరించింది. వారంరోజుల్లో పూర్తి నివేదిక ఇవ్వాలని డీజీపీని ఆదేశించింది. ఈ కేసులో ఘటనకు పాల్పడిన వారిని వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మైనర్లపై ఆకతాయిలు అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్ కావడంతో ఇది కాస్త పొలిటికల్ టర్న్ తీసుకుంది.
బీహార్ నిందితుడి మీద కాల్పులు
బీహార్లో మైనర్ జంటను వేధించిన దుండగులు
పారిపోతున్న ప్రధాన నిందితుడి కాలిపై కాల్పులు జరిపి పట్టుకున్న పోలీసులు
ఇటీవల బీహార్లోని జమూయిలో ఓ యువతి, యువకుడిని వేధించిన కొందరు దుండగులు
ముఖ్యంగా.. యువతిని అసభ్యకరంగా తాకుతూ అత్యంత నీచంగా వ్యవహరించిన… pic.twitter.com/TtbqyZBgv2
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 22, 2026
ఇటీవల .. సెప్టెంబరు 19న శనివారం నాడు కోచింగ్ క్లాసులకు హాజరైన తర్వాత ఆ బాలిక తన తోటి విద్యార్థితో కలిసి స్కూటర్పై మార్వా పహాడ్కు వెళ్లినప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది. ఆ సమయంలో చీకటి ప్రదేశంలో కొంత మంది ఆకతాయిలు వీరిపై విరుచుకుపడి , దాడులు చేస్తు, దూషించి, బాలిక పట్ల నీచంగా ప్రవర్తించారు. ఆమె ప్రైవేటు పార్ట్ లను తాకుతూ అమానవీయంగా ప్రవర్తించారు.
ఆ తర్వాత ఎంతో ప్రాధేయ పడగా వదిలేశారు. ఈ ఘటనలో పోలీసులు ముగ్గురు నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. అయితే.. దీనిలో ప్రధాన నిందితుడైన నందన్ యాదవ్ పై పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు. అతడ్ని పట్టుకునే క్రమంలో పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించినట్లు తెలుస్తొంది. దీంతో పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు.
పోలీసుల కాల్పుల్లో నందన్ యాదవ్ కాలికి తీవ్ర గాయలైనట్లు తెలుస్తొంది. నందన్ యాదవ్ మాస్క్ ధరించి బాలిక ప్రైవేటు పార్ట్ లను తాకి ఆమెను ఎత్తుకుని నీచంగా ప్రవర్తించాడు. ఎన్కౌంటర్కు దారితీసిన పరిస్థితులు, అతని పరిస్థితికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
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