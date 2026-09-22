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Jamui Minor Girl Horror: జాముయిలో మైనర్ బాలికపై వేధింపుల ఘటన.. ప్రధాన నిందితుడిపై పోలీసుల కాల్పులు..!

Bihar class 10 minor girl harassed: జముయిలో మైనర్ బాలికపై ఆకతాయిలు అత్యంత దారుణంగా దాడి చేసి, ఆమె ప్రైవేటు పార్ట్ లను తాకుతూ నీచంగా ప్రవర్తించారు. ఈ ఘటన దేశంలో సంచలనంగా మారింది. దీనిపై అపోసిషన్ పార్టీలన్ని డబుల్ ఇంజీన్ సర్కార్ పాలనలో మహిళలకు సెప్టీ ఇదేనా అంటూ బీహర్ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేశారు.  ఈ ఘటనలో పోలీసులు ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 22, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 02:04 PM IST
Jamui Minor Girl Horror: జాముయిలో మైనర్ బాలికపై వేధింపుల ఘటన.. ప్రధాన నిందితుడిపై పోలీసుల కాల్పులు..!
Image Credit: jamuibiharminorgirlcaseupdate

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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