  • Bihar New CM: కౌన్ బనేగా బిహార్ నెక్ట్స్ సీఎం.. ఆ ఇద్దరి మధ్యే తీవ్ర పోటీ..

Bihar New CM: బిహార్ రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా మారుపోయాయి. 10వ సారి బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా నితీష్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన 100 రోజులలోపే ఆయన రాజ్యసభకు వెళుతున్నట్టు ప్రకటించి సంచలనం రేపారు. దీంతో కాబోయే బిహార్ సీఎం ఎవరనేది హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇన్ని రోజులు జేడీయూను భుజాలపై మోసిన బీజేపీ .. తొలిసారి అక్కడ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించ బోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో బీజేపీ నేతృత్వంలో తొలిసారి ఏర్పడబోయే ప్రభుత్వంలో ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అవుతారనేది హాట్ టాపిక్ గా మారింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 7, 2026, 09:50 AM IST

Bihar New Chief Minister: బిహార్ లో ఫస్ట్ టైమ్ భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటు చేయబోతుంది. ఇప్పటి వరకు కూటమిగా ఆ ప్రభుత్వంలో ఉన్న బీజేపీ ..ఇపుడు నేరుగా బిహార్ పీఠాన్ని అధిష్టించబోతుంది. కులాల కుంపట్లకు నెలవైన బిహార్ లో కొత్త సీఎంగా బీజేపీ ఎవరని నియమించడం అనేది కత్తి మీద సామే. అయితే బిహార్ ఉప ముఖ్యమంత్రి సామ్రాట్ చౌధరి, కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి నిత్యనందర్ రాయ్ పేర్లు ప్రముఖంగా వినిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా బడుగు, బలహీన వర్గాలకే బీజేపీ అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తూనే అగ్ర వర్ణాలకు సంతృప్తి పరిచేలా బీజేపీ అధిష్ఠానం నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది. మహారాష్ట్ర, ఢిల్లీ, రాజస్థాన్, అస్సామ్ లలో అగ్రవర్ణాలకు చెందిన నేతలే ముఖ్యమంత్రులుగా ఉన్నారు. అటు మధ్య ప్రదేశ్, ఛత్తీస్ ఘడ్, ఒరిస్సా, కొన్ని ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ఎస్టీలు, ఇతర వెనరబడిన వర్గాలకు చెందిన నేతలను ముఖ్యమంత్రి పీఠంపై  కూర్చోబెట్టాయి.  

బిహార్ డిప్యూటీ సీఎం, హోం మినిస్టర్ గా  ఉన్న సామ్రాట్ చౌధరి ఓబీసీ వర్గానికి చెందిన నేత. ఈయన ఆర్జేడీ నుంచి బీజేపీలోకి వచ్చాడు. ఎన్నికల క్యాంపెన్ లో అమిత్ షా.. సామ్రాట్ చౌధరిని పెద్ద లీడర్ ను చేస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేశారు. అనుకున్నట్టే అతన్నే చేస్తారా అనేది చూడాలి. మరోవైపు కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి నిత్యానంద్ రాయ్ అయోధ్య  రామమందిర ఉద్యమంతో పాటు ఏబీవీపీ సహా ఆర్ఎస్ఎస్ లో పనిచేసిన అనుభవం ఆయనకు కలిసొచ్చే అంశాలు. 

ఈయన బిహార్ లో అత్యధికులు ఉండే యాదవ సామాజిక వర్గానికి చెందిన నేత. ఆయన్ని సీఎంగా చేస్తే ఇతర ఓసీ సామాజిక వర్గాలైన బ్రాహ్మణ, నితీష్ కు చెందిన కుర్మీ సహా బ్యాక్ వర్డ్ క్లాసెస్ నుంచి కొంత వ్యతిరేకత వ్యక్తం అయ్యే అవకాశాలున్నాయనేది బీజేపీ వర్గాల వాదన. మరోవైపు బ్రాహ్మన సామాజికి వర్గానికి చెందిన మంగళ్ పాండేతో పాటు .. వెస్ట్ చంపారన్ ఎంపీ, బీజేపీ బిహార్ మాజీ అధ్యక్షుడిగా పనిచేసిన సంజయ్ జైస్వాల్, మరోవైపు బిహార్ డిప్యూటీ సీఎంగా ఉన్న విజయ్ సిన్హా పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి. మరోవైపు ఈ రేసులో అనూహ్యంగా ఎవరైనా కొత్త వ్యక్తిని బీజేపీ అధిష్ఠానం నియమిస్తుందా అనేది చూడాలి. 

గత బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 243 స్థానాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ అత్యధికంగా 89 స్థానాల్లో విజయం సాధించింది. మరోవైపు  జేడీయూ -85 సీట్లలో విజయం సాధించింది. మరోవైపు ఎల్ జేపీ ఆర్వీ - 19 చోట్ల గెలిచింది. హిందూస్థాన్ అవామీ మోర్చా 5 స్థానాల్లో గెలిచింది. మరోవైపు ప్రతిపక్ష ఆర్జేడీ  హెచ్ఏఎం - 5 స్థానాల్లో విజయం సాధించింది. మరోవైపు ఆర్జేడీ 25, కాంగ్రెస్ ఆరు స్థానాల్లో విజయం సాధిస్తే.. ఏఐఎంఐఎం 5 స్థానాల్లో గెలిచింది. 

