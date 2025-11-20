Nitish Kumar Oath Ceremony : బిహార్ లో కొలువు దీరిన ఎన్డీయే సర్కారు.. సీఎంగా నితీష్ పదోసారి ప్రమాణ స్వీకారం..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Nitish Kumar Oath as Bihar CM: బిహార్ లో జరిగిన ఎన్నికల్లో ఎన్డీయే కూటమి విజయ దుందబి మోగించింది. ఈ నేపథ్యంలో బిహార్ లో నితిష్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో కొత్త ప్రభుత్వం కొలువు దీరింది. నితీష్ కుమార్ 10వ సారి బిహార్  ముఖ్యమంత్రిగా  ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఆయనతో పాటు బీజేపీ, ఎల్జేపీ, హెచ్ఏఏ పార్టీ నేతలు మంత్రులుగా ప్రమాణం చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 20, 2025, 01:09 PM IST

దేశంలో అతి కీలకమైన రాష్ట్రాల్లో బిహార్ ఒకటి. తాజాగా జరిగిన ఎన్నికల్లో జేడీయూ, బిజేపీ కూటమి బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీతో తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చింది. దీంతో బీజేపీ ఎక్కువ సీట్లు వచ్చిన కూటమి ధర్మం ప్రకారం  బిహార్  ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని నితీష్ కుమార్ కే ఇచ్చింది. తాజాగా రాజధాని పట్నాలోని గాంధీ మైదానంలో నితీష్ కుమార్ సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. గవర్నర్ ఆరిఫ్ అహ్మద్ ఖాన్.. నితీష్ తో ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. నితీష్ తో పాటు బీజేపీ నుంచి సామ్రాట్ చౌదరి, విజయ్ కుమార్ సిన్హా మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీతో పాటు బీజేపీ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ మంత్రి జేపీ నడ్డా, హోం మంత్రి అమిత్ షా హాజరయ్యారు. 

అటు బీజేపీ పాలిత ముఖ్యమంత్రులతో పాటు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సహా పలువురు ఎన్డీయే పాలిత సీఎంలు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. అంతకు ముందు నితీష్ కుమార్ బిహార్ సీఎంగా రాజీనామా చేసి.. కొత్త ప్రభుత్వంలో ఎన్డీయే మిత్రపక్షాలు ఎమ్మెల్యేలు నితీష్ ను శాసనసభ పక్ష నేతగా ఎన్నుకున్నారు. ఆ తర్వాత నితీష్  ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. 

తాజాగా జరిగిన ప్రమాణ స్వీకారం కార్యక్రమంలో నితీష్ తో పాటు మరో 19 మంది శాసన సభ్యులు మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.అందులో బీజేపీ నుంచి 10 మంది,.. జేడీయూ నుంచి ఆరుగురు, రాష్ట్రీయ లోక్ మోర్చా (RLM), హిందూస్థానీ అవామీ మోర్చా(HAA), లోక్ జనవక్తి రామ్ విలాస్ పాశ్వాన్ (LKS RP) పార్టీకి చెరో మంత్రి పదవులు దక్కాయి. ఈ ఎన్నికల్లో  88 శాతం స్ట్రైక్ రేట్ తో  బీజేపీ 89 స్థానాలలో బిహార్ అసెంబ్లీలో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించంది. అటు నితీష్ కు చెందిన 84 స్ట్రైక్ రేట్ తో  జేడీయూ 85 చోట్ల విజయం సాధించింది.  చిరాగ్ పాశ్వాన్ కు చెందిన లోక్ జనశక్తి 19 సీట్లు గెలిచింది.జితన్ రామ్ మాంఝీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న  హిందూస్తాన్ అవామ్ మోర్చా, ఉపేంద్ర కుష్వాహాకు చెందిన రాష్ట్రీయ లోక్ మోర్చా  పార్టీలు చెరో 5 సీట్లు గెలుచుకున్నాయి. 

 

