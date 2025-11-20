Nitish Kumar Oath Ceremony : బిహార్ లో కొలువు దీరిన ఎన్డీయే సర్కారు.. సీఎంగా నితీష్ పదోసారి ప్రమాణ స్వీకారం..

దేశంలో అతి కీలకమైన రాష్ట్రాల్లో బిహార్ ఒకటి. తాజాగా జరిగిన ఎన్నికల్లో జేడీయూ, బిజేపీ కూటమి బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీతో తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చింది. దీంతో బీజేపీ ఎక్కువ సీట్లు వచ్చిన కూటమి ధర్మం ప్రకారం బిహార్ ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని నితీష్ కుమార్ కే ఇచ్చింది. తాజాగా రాజధాని పట్నాలోని గాంధీ మైదానంలో నితీష్ కుమార్ సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. గవర్నర్ ఆరిఫ్ అహ్మద్ ఖాన్.. నితీష్ తో ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. నితీష్ తో పాటు బీజేపీ నుంచి సామ్రాట్ చౌదరి, విజయ్ కుమార్ సిన్హా మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీతో పాటు బీజేపీ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ మంత్రి జేపీ నడ్డా, హోం మంత్రి అమిత్ షా హాజరయ్యారు.
అటు బీజేపీ పాలిత ముఖ్యమంత్రులతో పాటు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సహా పలువురు ఎన్డీయే పాలిత సీఎంలు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. అంతకు ముందు నితీష్ కుమార్ బిహార్ సీఎంగా రాజీనామా చేసి.. కొత్త ప్రభుత్వంలో ఎన్డీయే మిత్రపక్షాలు ఎమ్మెల్యేలు నితీష్ ను శాసనసభ పక్ష నేతగా ఎన్నుకున్నారు. ఆ తర్వాత నితీష్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.
Nitish Kumar takes oath as the Bihar Chief Minister for record 10th time
Read @ANI Story | https://t.co/y3FfAveZtJ#NitishKumar #Bihar #OathCeremony pic.twitter.com/jCa6BhzHpc
— ANI Digital (@ani_digital) November 20, 2025
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi and Bihar CM Nitish Kumar thank the people of the state for the NDA's unprecedented victory in the Bihar Assembly elections.
NDA returned to power in Bihar with 202 out of 243 seats.
(Source: DD News) pic.twitter.com/9PBmsCQC3P
— ANI (@ANI) November 20, 2025
#WATCH | Leshi Singh, Madan Sahni, Nitin Nabin, Ram Kripal Yadav, Santosh Kumar Suman, Sunil Kumar take oath as state ministers in Bihar cabinet at the oath ceremony being held at Patna's Gandhi Maidan.
(Source: DD News) pic.twitter.com/EF7Fr4jJQJ
— ANI (@ANI) November 20, 2025
తాజాగా జరిగిన ప్రమాణ స్వీకారం కార్యక్రమంలో నితీష్ తో పాటు మరో 19 మంది శాసన సభ్యులు మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.అందులో బీజేపీ నుంచి 10 మంది,.. జేడీయూ నుంచి ఆరుగురు, రాష్ట్రీయ లోక్ మోర్చా (RLM), హిందూస్థానీ అవామీ మోర్చా(HAA), లోక్ జనవక్తి రామ్ విలాస్ పాశ్వాన్ (LKS RP) పార్టీకి చెరో మంత్రి పదవులు దక్కాయి. ఈ ఎన్నికల్లో 88 శాతం స్ట్రైక్ రేట్ తో బీజేపీ 89 స్థానాలలో బిహార్ అసెంబ్లీలో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించంది. అటు నితీష్ కు చెందిన 84 స్ట్రైక్ రేట్ తో జేడీయూ 85 చోట్ల విజయం సాధించింది. చిరాగ్ పాశ్వాన్ కు చెందిన లోక్ జనశక్తి 19 సీట్లు గెలిచింది.జితన్ రామ్ మాంఝీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న హిందూస్తాన్ అవామ్ మోర్చా, ఉపేంద్ర కుష్వాహాకు చెందిన రాష్ట్రీయ లోక్ మోర్చా పార్టీలు చెరో 5 సీట్లు గెలుచుకున్నాయి.
