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Bihar Stampede: బీహార్‌లో ఘోర ప్రమాదం..ప్రముఖ ఆలయంలో తొక్కిసలాట..ఏడుగురు మహిళలు దుర్మరణం!

Bihar Stampede Today: బీహార్‌లోని ప్రసిద్ధ లఖిసరాయ్ అశోక్‌ధామ్ ఆలయంలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. పవిత్ర శ్రావణ మాసోత్సవాల సందర్భంగా ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజల కోసం వచ్చిన భక్తుల మధ్య తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ తొక్కిసలాటలో కనీసం ఏడుగురు మృతి చెంది ఉంటారని ఆలయ అధికారులు చెబుతున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 17, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:05 AM IST
Bihar Stampede: బీహార్‌లో ఘోర ప్రమాదం..ప్రముఖ ఆలయంలో తొక్కిసలాట..ఏడుగురు మహిళలు దుర్మరణం!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Bihar Stampede: బీహార్‌లో ఘోర ప్రమాదం..ప్రముఖ ఆలయంలో తొక్కిసలాట..ఏడుగురు మహిళలు దుర్మరణం!
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