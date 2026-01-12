Bihar: ఓర్నాయనో.. ఏకంగా 3 పాములతో ఆస్పత్రికి వెళ్లిన యువకుడు.. అసలు విషయం తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్..

Man went hospital with 3 snakes in bihar: పాములు దట్టమైన చెట్లు, పొదలు ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉంటాయో అక్కడుంటాయి. ముఖ్యంగా చెరువులు, ఎలుకలు ఉన్న చోట పాములు సంచారం చేస్తాయి. చాలా మంది పాములు తమ ఇళ్లలో కన్పిస్తే వెంటనే భయంతో దూరంగా పారిపోతారు. కానీ మరికొంత మంది మాత్రం కోబ్రాలను చూసిన వెంటనే కూల్ గా స్నేక్ క్యాచర్ లకుసమాచారం ఇస్తారు. అంతే కాకుండా నాగు పాములను స్నేక్ క్యాచర్ వచ్చేవరకు జాగ్రత్తగా ఒక కంట కనిపెట్టుకుని ఉంటారు.
ఆ తర్వాత స్నేక్ క్యాచర్ దాన్ని చాకచక్యంగా పట్టుకుని దగ్గరలోని అడవిలో వదిలేస్తాడు. ఇదంతా మనం చూస్తాం. కానీ కొన్నిసార్లు పాముల్ని పట్టుకునేక్రమంలో స్నేక్ క్యాచర్ లు కూడా కాటుకు గురౌతుంటారు. ప్రస్తుతం ఒక స్నేక్ క్యాచర్ కు పామును పట్టుకున్నాడు. దాన్ని అడవిలో వదిలేద్దామని చూస్తుండగా సంచిలో నుంచి ఒక పాము కాటు వేసింది. ఈ ఘటన బీహర్ లోని రాజ్ పూర్ లో చోటు చేసుకుంది.
బీహర్ లోని రాజ్ పూర్ కు చెందిన గౌతమ్ కుమార్ పాములను పట్టడంలో సిద్దహస్తుడు. అతను ఆ ఏరియాలో ఎక్కడ పాములు కన్పించిన వెంటనే అక్కడకి వాలిపోయి పాములను పట్టుకుని దగ్గరలోని అడవిలో వదిలేస్తాడు. అయితే.. ఇటీవల మూడు పాముల్ని పట్టుకున్నాడు. వాటిని అడవిలో వదిలేస్తుండగా సంచిలో నుంచి ఒక పాము కాటు వేసింది.
మరీ ఏ కోబ్రా కాటు వేసిందో అతను గమనించలేదు. దీంతో సంచిలో మూడు పాములతో బీహర్ లోనిసాసారాం జిల్లా ఆస్పత్రికి వెళ్లాడు. అతను సంచి ఓపెన్ చేసి మూడు పాములను చూపించాడు.
దీంతో అక్కడున్న వారంతా భయపడిపోయారు. కొంత మంది భయంతో బైటకు పరుగులు తీశారు.ఆ తర్వాత వైద్యులు పాములను చూసి దానికిసరిపడా యాంటి వెనమ్ ను గౌతమ్ కు ఇచ్చారు. అతనికి సరైన సమయంలో వైద్యులు చికిత్స అందించడంతో ప్రాణాపాయం నుంచి మాత్రం బైటపడ్డాడు. మొత్తంగా ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
