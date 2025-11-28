BJP vs Congress Naxal Issue: నక్సలిజం సమస్యపై బీజేపీ, కాంగ్రెస్ మధ్య మరోసారి రాజకీయ దుమారం రేగింది. యూపీఏ పాలన కాలంలో (2004–2014) వామపక్ష తీవ్రవాదం విస్తృతంగా పెరిగిందని.. దీనికి కారణం అప్పటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అనుసరించిన “సాఫ్ట్ వైఖరి” అని బీజేపీ తీవ్రంగా ఆరోపిస్తోంది. నక్సల్ ప్రభావిత ప్రాంతాలను అభివృద్ధి నుంచి దూరం పెట్టి.. అవి తిరుగుబాటుకు కేంద్రాలుగా మారేందుకు యూపీఏ ప్రభుత్వ విధానాలే కారణమని కమలనాథులు అంటున్నారు. యూపీఏ హయాంలో నక్సల్ ప్రభావిత జిల్లాలు 120కి పైగా విస్తరించాయని.. ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశా, జార్ఖండ్, మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వ ఉనికి పక్కకు నెట్టి వేసిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని చెబుతున్నారు. నక్సల్ సమస్యను సామాజిక సమస్యగా మాత్రమే చూడటం వల్ల.. భద్రతా కోణాన్ని పూర్తిగా విస్మరించారని అప్పట్లో విమర్శలు వచ్చాయని గుర్తు చేశారు.
2010లో జరిగిన దంతేవాడ దాడిలో 76 మంది సీఆర్పీఎఫ్ జవాన్లు ప్రాణాలు కోల్పోవడం యూపీఏ పాలన నిర్లక్ష్యానికి నిదర్శనం. స్పష్టమైన కమాండ్ సిస్టమ్ లేకపోవడం.. సకాలంలో ఇంటెలిజెన్స్ లేమి, భద్రతా బలగాలకు సరైన సాంకేతిక సహాయం లేకపోవడం వల్ల భారీ నష్టం వాటిల్లింది. పోలీస్ స్టేషన్లు మూసివేయడం, రహదారుల నిర్మాణం నిలిచిపోవడం, ఉపాధి హామీ పథకాలు కాగితాలకే పరిమితం కావడం వల్ల స్థానిక యువత నక్సల భావజాలానికి ఆకర్షితులయ్యారు.
యూపీఏ మంత్రిత్వ శాఖలు, బ్యూరోక్రసీలలో సైద్ధాంతిక పక్షవాతాన్ని సృష్టించే మృదువైన విధానాన్ని అవలంబించింది. నిర్ణయాత్మక చర్య కంటే విధానపరమైన చిక్కులను సృష్టించింది. నక్సల్ నేతలతో చర్చలకు యూపీఏ ప్రభుత్వం ప్రయత్నించినా.. అది గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఫలితాలివ్వలేదు. నక్సలిజం పట్ల కాంగ్రెస్ మెతక వైఖరి ప్రదర్శించింది. ఈ అస్పష్టతే గిరిజన ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వంపై నమ్మకం సడలనికి దారితీసింది.
2010లో నక్సల్ ప్రాంతాలలో రోడ్లకు రూ.1,000 కోట్లు, 34 జిల్లాలకు రూ.3,400 కోట్ల ప్యాకేజీ గ్రౌండ్ డెలివరీతో సరిపోలలేదు. కాంట్రాక్టర్లు దోపిడీ బెదిరింపుల కింద పనిచేయడానికి నిరాకరించారు. 2011 నాటికి రోడ్డు ప్రాజెక్టులు, ప్రభుత్వ రంగ యూనిట్లపై పదేపదే దాడులు జరిగాయి. సురక్షితమైన డెలివరీ యంత్రాంగాలు లేకుండా కేటాయింపులు ఏమీ సాధించలేదని నిరూపించాయి. గిరిజన గ్రామసభలకు అధికారాన్ని అప్పగించడానికి, స్థానిక చట్టబద్ధతను నిర్మించడానికి చట్టబద్ధమైన మార్గం అయిన PESA అర్థవంతంగా అమలు చేయలేదు.
ఎన్డీఏ పాలన ప్రారంభమైన తర్వాత ‘అభివృద్ధి+రక్షణ’ అనే ద్విముఖ వ్యూహాన్ని కేంద్రం అమలు చేసింది. భద్రతా చర్యలతో పాటు అభివృద్ధి పనుల వేగాన్ని పెంచడం ద్వారా నక్సల ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వ ఉనికిని బలపరిచింది. గ్రామాలకు రోడ్లు, బ్రిడ్జీలు, మొబైల్ టవర్లు, ఆరోగ్య కేంద్రాలు, రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు, స్కిల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా స్థానిక యువతకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ద్వారా గిరిజన విద్యకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. నక్సల్స్ ప్రభావిత జిల్లాల సంఖ్య భారీగా తగ్గిపోయింది. మావోయిస్టులు వేల సంఖ్యలో లొంగిపోయారు. పునరావాస పథకాల ద్వారా సమాజంలో పునర్నిర్మాణం జరుగుతోంది. ఛత్తీస్గఢ్, గడ్చిరోలి, సుక్మా లాంటి ప్రాంతాల్లో కొత్త పోలీస్ క్యాంపులు, ఫోర్టిఫైడ్ స్టేషన్లు, డ్రోన్ నిఘా వ్యవస్థల ఏర్పాటు వల్ల పరిస్థితి నియంత్రణలోకి వచ్చింది. యూపీఏ పాలనలో నక్సలిజం ఒక ప్రభావిత శక్తిగా ఎదిగితే.. ఎన్డీఏ కాలంలో అది క్షీణిస్తున్న ఉద్యమంగా మారింది.." అని బీజేపీ నాయకులు చెబుతున్నారు.
