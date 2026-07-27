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Bjp Ex Mla Daughter: కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నిరసనల్లో అమానవీయం.!. బీజేపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే కూతురికి లైంగిక వేధింపులు.!. అక్కడ చెయ్యి పెట్టి..!

Delhi cjp Jantar mantar Protest: జంతర్ మంతర్ వద్ద కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ చేపట్టిన నిరసనల్లో  ఫతేపూర్ జిల్లాకు చెందిన మాజీ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కూతురు యశస్వీ రాజేసింగ్ లైంగిక వేధింపులకు గురైన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రస్తుతం బాధితురాలి ఇన్ స్టా పోస్ట్ వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 27, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:55 PM IST
Bjp Ex Mla Daughter: కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నిరసనల్లో అమానవీయం.!. బీజేపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే కూతురికి లైంగిక వేధింపులు.!. అక్కడ చెయ్యి పెట్టి..!
Image Credit: delhinews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Bjp Ex Mla Daughter: కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నిరసనల్లో అమానవీయం.!. మాజీ ఎమ్మెల్యే కూతురి ప్రైవేటు పార్ట్‌లను తాకుతూ.!.
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