BJP Manifesto West Bengal 2026: రాబోయే పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలుపే ధ్యేయంగా భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) ప్రణాళికలు రచిస్తుంది. ఈ క్రమంలో ఆ రాష్ట్రంలో మహిళా ఓటర్లను ఆకట్టుకునే విధంగా ఎన్నికల మేనిఫెస్టోని విడుదల చేసింది. బీజేపీ సీనియర్ నేత, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా ఈ ఎన్నికల హామీలను విడుదల చేశారు.
రాష్ట్రంలోని ప్రతి మహిళకు నెలకు రూ.3,000 భత్యం ఇస్తామని తెలియజేసింది. 75 లక్షల మంది మహిళలను లక్షాధికారులుగా తీర్చిదిద్దడమే తమ ధ్యేయమని బీజేపీ తమ మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించింది. సాధ్యమైనంత త్వరగా మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేసి..అందులో నారీ సహాయతా డెస్క్ను ఏర్పాటు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
రాష్ట్రంలో కఠినమైన చట్టాన్ని అమలు చేయడంతో పాటు మహిళలపై నేరాలను ఏమాత్రం సహించబోమని బీజేపీ మానిఫెస్టోలో పేర్కొన్నారు. రద్దీగా ఉండే నగర ప్రాంతాలతో పాటు విద్యాసంస్థలు, హాస్టళ్లు, బహిరంగ ప్రదేశాలలో మహిళల భద్రత, గౌరవాన్ని మేము కాపాడతామని బీజేపీ నాయకులు స్పష్టం చేశారు.
అయితే పశ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో బీజేపీ విడుదల చేసిన మేనిఫెస్టోలోని కొన్ని కీలక పాయింట్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1) ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాల్లోని గర్భిణీ స్త్రీలకు రూ.21,000 నగదు సహాయంతో పాటు 6 పోషకాహార కిట్లు అందజేయడం.
2) రద్దీగా ఉండే నగర ప్రాంతాలు, బహిరంగ ప్రదేశాలలో గస్తీ నిర్వహించేందుకు మహిళా అధికారుల గస్తీ బృందాలతో కూడిన మహిళలకే ప్రత్యేకమైన దుర్గా సురోఖ స్క్వాడ్లను ఏర్పాటు చేయడం.
3) రాష్ట్ర రిజర్వ్ పోలీస్ దళంలో మాతంగిని హజ్రా, రాణి శిరోమణి పేరిట రెండు మహిళా బెటాలియన్ల ఏర్పాటుకు హామీ.
4) పోలీసు బలగాలతో సహా అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో మహిళలకు 33% రిజర్వేషన్ కల్పించడం.
5) ప్రైవేట్ రంగ సంస్థలను ప్రోత్సహించడం ద్వారా మహిళా కార్మికులకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే కొత్త పారిశ్రామిక విధానం.
6) ప్రభుత్వ బస్సులన్నింటిలో మహిళలకు ఉచిత రవాణా సౌకర్యం (కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఏపీ మోడల్).
7) మహిళా శ్రామిక శక్తికి మద్దతుగా ప్రతి జిల్లాలో ఉద్యోగం చేసే మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా హాస్టల్ను ఏర్పాటు చేయడం.
8) అంగన్వాడీ, ప్రాణీ మిత్ర, ఆశా కార్యకర్తలకు తగిన గౌరవప్రదమైన పరిహారం అందించేందుకు వారి నెలవారీ గౌరవ వేతనాన్ని పెంచడం.
9) బాల్య వివాహాలను నివారించడానికి, యువతుల భవిష్యత్తును పరిరక్షించడానికి బలంగా చర్యలను అమలు చేయడం.
10) ఉన్నత విద్యలో మహిళలకు మద్దతుగా, గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సులలో ప్రవేశం పొందే సమయంలో బాలికలకు రూ.50,000 అందజేయడం.
11) 40 ఏళ్ల లోపు బాలికలు, మహిళలందరికీ ఉచితంగా HPV టీకా అందించడం.
12) అట్టడుగు, ఆర్థికంగా బలహీన వర్గాలకు చెందిన 40 ఏళ్లు పైబడిన మహిళలకు ఉచిత రొమ్ము క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ అందించడం, తద్వారా వ్యాధిని ముందుగానే గుర్తించి, సకాలంలో చికిత్స పొందే అవకాశాన్ని మెరుగుపరచడం.
13) గతంలో మహిళలపై జరిగిన అన్యాయం, అఘాయిత్యాల కేసులన్నింటినీ తిరిగి తెరవడం, అవసరమైన చోట తగిన తక్షణ పరిహారంతో పాటు న్యాయ సహాయం అందించడం.
