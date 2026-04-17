  • Bjp mp tejasvi surya: తూచ్ .. నా వ్యాఖ్యల్ని వక్రీకరించారు.. తెలంగాణ, ఏపీ విభజన వివాదంపై ఎంపీ తేజస్వీ సూర్య క్లారిటీ..

Bjp mp tejasvi surya: తూచ్ .. నా వ్యాఖ్యల్ని వక్రీకరించారు.. తెలంగాణ, ఏపీ విభజన వివాదంపై ఎంపీ తేజస్వీ సూర్య క్లారిటీ..

Bjp mp tejasvi Surya controversy: లోక్ సభలో డీలిమిటేషన్ బిల్లుపై మాట్లాడుతూ కర్ణాటకకు చెంది బీజేపీ  ఎంపీ తేజస్వీ సూర్య చేసిన వ్యాఖ్యలు పెద్ద వివాదంకు రాజేశాయి. దీనిపై తెలంగాణలో పార్టీల కతీతంగా నేతలు నిరసనలు చేపట్టారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 17, 2026, 01:25 PM IST
Bjp mp tejasvi surya: తూచ్ .. నా వ్యాఖ్యల్ని వక్రీకరించారు.. తెలంగాణ, ఏపీ విభజన వివాదంపై ఎంపీ తేజస్వీ సూర్య క్లారిటీ..

Bjp mp tejasvi surya clarifies about his comments on ap and telangana bifurcation controversy: దేశ వ్యాప్తంగా రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం కేంద్రం పార్లమెంట్ లో ప్రవేశ పెట్టిన డీలిమిటేషన్ పైనే ఉంది. ముఖ్యంగా దీనిపై ఇప్పటికే ఇండియా కూటమి తమ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. మరోవైపు కేంద్రం మాత్రం ఈమూడు బిల్లుల్ని ఎలాగైన ఆమోదింప చేసుకొవాలని గట్టి పట్టుదలతో  ఉంది. సాయంత్రం దీనిపై ఓటింగ్ జరగనుంది. ఈ క్రమంలో నిన్న పార్లమెంట్ లో డీలిమినేషన్ పై కర్ణాటక బీజేపీ ఎంపీ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఒక్కసారిగా దేశ వ్యాప్తంగా హీట్ ను పెంచాయి. ముఖ్యంగా ఏపీ, తెలంగాణ విభజను బ్రిటిష్ కాలంలో జరిగిన భారత్, పాక్ విభజనతో పొల్చడం వివాదంకు కేంద్ర బిందువుగా మారింది. కాంగ్రెస్ నాడు అత్యంత దారుణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలను విభజించిందని ఏకీపారేశారు.

అందువల్లే ఇప్పటికి కూడా  రెండు రాష్ట్రాల మధ్య నేటికీ ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొందని ఆన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలతో పెద్ద దుమారం రాజుకుంది. తెలంగాణలో పార్టీలకతీతంగా నేతలు దీనిపై తమ నిరసన గళం విన్పించారు. ఎంతో మంది ఆత్మబలిదానాలతో, పోరాడి సాధించిన తెలంగాణను ఈ విధంగా లోక్ సభలో అవమానపర్చే విధంగా ఎంపీ మాట్లాడటం ఏంటని మండిపడుతున్నారు. బేషరతుగా ఈ వ్యాఖ్యలు వెనక్కి తీసుకుని తెలంగాణ సమాజంకు సారీ చెప్పాలని నేతలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పార్లమెంట్ రికార్డుల నుంచి ఈ వ్యాఖ్యల్ని తొలగించాలని డిమాండ్ చేశారు.

దీనిపై తాజాగా.. ఎంపీ తేజస్వీ సూర్య క్లారిటీ ఇచ్చారు. తన వ్యాఖ్యల్ని కొంత మంది వక్రీకరించారన్నారు. తన ఉద్దేష్యం ఏపీ, తెలంగాణను విభజించే సమయంలో ఇంకా కొన్ని స్పష్టమైన విధానాలు పాటిస్తే బాగుండేదని మాత్రమేనన్నారు. మరోవైపు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి సైతం దీనిపై తేజస్వీ సూర్య ఇప్పటికే సారీ చెప్పారని, తన వ్యాఖ్యలపై విచారం వ్యక్తం చేశారన్నారు. నేను కూడా ఎంపీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై క్లారిటీ ఇచ్చినట్లు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.

 ఇక తెలంగాణ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఏకంగా డీజీపీకి లేఖను రాయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. మరోసారి ఆయన కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి తమ ఎంపీది తప్పైందని క్లారిటీ ఇచ్చిన తర్వాత మరోసారి రియాక్ట్ అయ్యారు. ఈక్రమంలో పొన్నం మాట్లాడుతూ..  తెలంగాణ ను భారత్ పాకిస్థాన్ విభజన తో పోల్చిన కర్ణాటక బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వి సూర్య మాట్లాడిన మాటలు పార్లమెంట్ రికార్డుల నుండి తొలగించాలని నిన్న పార్లమెంట్ స్పీకర్ గారిని కోరామన్నారు.

కిషన్ రెడ్డి గారి చొరవ తీసుకొని  తెలంగాణ సమాజంలో భవిష్యత్తు లో మిమ్మల్ని అసహ్యించుకోవద్దనుకుంటే పార్లమెంట్ రికార్డుల్లో పాకిస్తాన్ తో పోల్చిన మాటలు తొలగించాలని నేను మీ ద్వారా పార్లమెంట్ స్పీకర్ ను కోరుతున్నట్టు మాట్లాడారు. అందుకు తగ్గట్టుగా కిషన్ రెడ్డి గారు కార్యాచరణ తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నట్లు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

