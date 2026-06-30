Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /మోదీ గ్యారంటీ అమలయ్యేది.. కాంగ్రెస్‌ గ్యారంటీ అంటే ఎప్పటికీ నెరవేరని హామీ: నితిన్‌ జబిన్‌

మోదీ గ్యారంటీ అమలయ్యేది.. కాంగ్రెస్‌ గ్యారంటీ అంటే ఎప్పటికీ నెరవేరని హామీ: నితిన్‌ జబిన్‌

Nitin Nabin Slams Congress Guarantees And Explains Telangana Failures: కాంగ్రెస్‌ గ్యారంటీ ఎప్పటికీ నెరవేరని హామీ అని బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్‌ నబిన్‌ విమర్శించారు. మోదీ గ్యారంటీ ఇస్తే కచ్చితంగా అమలయ్యేది అని ప్రకటించారు. పశ్చిమబెంగాల్‌ స్ఫూర్తితో తెలంగాణలో బీజేపీ విజయం సాధిస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 30, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 02:47 PM IST
మోదీ గ్యారంటీ అమలయ్యేది.. కాంగ్రెస్‌ గ్యారంటీ అంటే ఎప్పటికీ నెరవేరని హామీ: నితిన్‌ జబిన్‌
Image Credit: Nitin JabinSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
మోదీ గ్యారంటీ అమలయ్యేది.. కాంగ్రెస్‌ గ్యారంటీ అంటే ఎప్పటికీ నెరవేరని హామీ: నితిన్‌ జబిన్‌
Telangana BJP5 min ago
2
pawan kalyan49 min ago
3
Nagabandham Movie1 hr ago
4
Sivaji Birthday1 hr ago
5
Snake Bite1 hr ago