Delhi Red Fort Blast: ఇది దేశం గుండెపై దాడి.. వాళ్లు ఊపిరి పీల్చుకునే లోపు మట్టుబెట్టడం ఖాయం: బీజేపీ

Delhi Red Fort Blast: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో భారీ పేలుడు సంభవించడం కలకలం రేపింది. భారతదేశ సార్వభౌమాధికారానికి చిహ్నం అయిన ఎర్రకోట లక్ష్యంగా దాడులకు పాల్పడాన్ని బీజేపీ ఖండించింది. ఫరీదాబాద్లో బయటపడిన పేలుడు పదార్థాలను ఉపయోగించి.. రద్దీ సమయాల్లో మన దేశం గుండెపై దాడి చేయడం కుట్రలో భాగమని పేర్కొంది. కానీ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో ఇలాంటి కుట్రలకు పాల్పడేవారు ఊపిరి పీల్చుకునే లోపు మట్టుబెట్టడం ఖాయమని తెలిపింది. ఫరీదాబాద్ ధ్వంసం యాదృచ్చికం కాదని.. ఇది త్రివర్ణ పతాకంపైనే జరిగిన దాడిగా పేర్కొంది.
"దాదాపు 2,900 కిలోగ్రాముల పేలుడు పదార్థాలు, అధునాతన ఆయుధాలను ఒక వైద్యుడి నివాసం నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. గతంలో కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఉగ్రవాదం ఎర్రకోటకు వరకు చేరుకుంది. మోదీ ప్రభుత్వం భారత్లో ఎలాంటి దాడులను ఊపేక్షించలేదు. ఈసారి ఉగ్రవాదం ఉగ్రవాదం తలపాగా ధరించలేదు లేదా చిరిగిన సంచిని మోయలేదు. అది తెల్లటి కోటు ధరించింది. వీళ్లు వీధి నేరస్థులు కాదు. విద్యావంతులైన రాడికల్స్ శాంతిని విచ్ఛిన్నం చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. బీజేపీ ప్రభుత్వం ముందస్తు నిఘాతో ఎంతో చురుగ్గా కుట్రలను భగ్నం చేసింది. గుజరాత్ రిసిన్ కుట్ర కూడా జిహాద్ కోసం సైన్స్ను ఆయుధంగా మార్చే రాడికలైజ్డ్ నిపుణుల నమూనాను బయటపెట్టింది. మోదీ ప్రభుత్వ హయాంలో, ఒక్క ప్రాణం కూడా కోల్పోకముందే ATS దానిని కూల్చివేసింది. యూపీఏ హయాంలో ఇలాంటి బెదిరింపులు అదుపు లేకుండా పెరిగాయి.
పేదరికం నుంచి ఉగ్రవాదం పుట్టిందని కాంగ్రెస్ ఎప్పుడూ చెబుతుంటుంది. కానీ ఆ అబద్ధం ఇక్కడ ముగుస్తుంది. వీరు పేదలు కాదు. వారు సైద్ధాంతికంగా విషపూరితమైన ఉన్నత వర్గాలకు చెందిన వారు. మోదీ హయాంలో సాకులు చెప్పకుండా.. జవాబుదారీతనం ఉంది. వైట్ కాలర్ జిహాద్ను బలమైన ప్రభుత్వం సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటుంది. బీజేపీ స్పష్టంగా వ్యవహరిస్తుంటే.. కాంగ్రెస్ గందరగోళంతో స్పందించింది.
ముర్షిదాబాద్లో బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దు సమీపంలో 150 కి పైగా బాంబులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇది శాంతియుత చర్యలు, నిష్క్రియాత్మకత ఉగ్రవాదాన్ని పెంచుతుందని గుర్తుచేస్తుంది. బీజేపీ దేశ సరిహద్దులను కాపాడుతుంది. కాంగ్రెస్ తన ఓటు బ్యాంకులను కాపాడుకుంటుంది. కాంగ్రెస్ హయాంలో ముంబై నుంచి ఢిల్లీ వరకు పేలుళ్లు నిత్యకృత్యంగా జరిగాయి. మోదీ ప్రభుత్వం కుట్రలను ముందే పసిగట్టి విచ్ఛిన్నం చేసింది. వారు "హిందూ ఉగ్రవాదం" అనే పదాన్ని రూపొందించడానికి కూడా ధైర్యం చేశారు. జిహాదీలను తక్కువ చేసి దేశభక్తులను దెయ్యంగా చిత్రీకరించారు. బీజేపీ జాతీయవాదానికి గౌరవాన్ని పునరుద్ధరించింది. కాంగ్రెస్ దానిని నేరంగా పరిగణించడానికి ప్రయత్నించింది.
ప్రధాని మోదీ హయాంలో ఏజెన్సీలు స్వేచ్ఛగా, నిర్భయంగా, బలంగా ఉన్నాయి. వీటిలో రాజకీయ జోక్యం లేదు. భారత్ను బెదిరించే వారిని కనుగొని అంతం చేస్తున్నాయి. నేడు ఉగ్రవాద నెట్వర్క్లు ల్యాప్టాప్లు, ఎన్క్రిప్టెడ్ చాట్ల వెనుక దాక్కుంటాయి. టెక్-అవగాహన ఉన్న సంస్కరణ-ఆధారిత బీజేపీ ప్రభుత్వానికి మాత్రమే చీకటి వెబ్లో వారిని వేటాడేందుకు బలం ఉంది. కాంగ్రెస్ హయాంలో అధికారులు భయంతో పనిచేశారు. మోదీ హయాంలో వారు దేశాన్ని తమ వెనుక ఉంచుకుని పని చేస్తారు. బలహీన రాజకీయాలకు.. బలమైన పాలనకు మధ్య ఉన్న తేడా అదే. కాంగ్రెస్ పిరికితనాన్ని లౌకికవాదం అని పిలిచింది. బీజేపీ ధైర్యాన్ని దేశభక్తి అని పిలిచింది. అందుకే భారతదేశం దశాబ్దం క్రితం కంటే నేడు సురక్షితంగా నిద్రపోతోంది. ఎర్రకోట కుట్ర కేవలం రాయి. ఉక్కుపై దాడి కాదు. ఇది భారత్ ఆత్మపై దాడి. ఇది విఫలమైంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పాలనలో ఉగ్రవాద పాచికలు పారవు. అవి కూలిపోతాయి. ఇది నవ భారతదేశం.." అని బీజేపీ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.