BJP Counter to Rahul Gandhi: లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత, ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ ఓట్ చోరీపై చేసిన కామెంట్స్కు సోషల్ మీడియాలో బీజేపీ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇస్తోంది. దేశాన్ని తప్పుదోవ పట్టించేందుకు ఓట్ల దొంగతనం జరిగిందంటూ తప్పుడు కామెంట్స్ చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తోంది. మన దేశ ప్రజాస్వామ్య సంస్థలపై ప్రజల విశ్వాసాన్ని బలహీనపరిచే ప్రయత్నమని విమర్శించింది. " ఓటరు జాబితాలో ఒక వృద్ధ మహిళ పేరు 220 సార్లు కనిపించిందని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. అయితే ఆయన ప్రస్తావించిన జాబితా ములానా అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి చెందినది. ఇక్కడ కాంగ్రెస్ గెలిచింది. ఆయన వాదన పూర్తిగా తప్పు.
2014, 2019, 2024లో రాహుల్ గాంధీ స్వయంగా ఎగ్జిట్ పోల్స్ను తప్పుదారి పట్టించేవి అని ఆరోపించారు. 2014, 2019లో అనేక ఎగ్జిట్ పోల్స్ బీజేపీ బలాన్ని తక్కువగా అంచనా వేశాయని గుర్తుంచుకోవాలి. జార్ఖండ్లో ఎగ్జిట్ పోల్స్ తప్పు అని తేలి.. కాంగ్రెస్-జెఎంఎం కూటమి గెలిచినప్పుడు రాహుల్ గాంధీకి ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు. హర్యానాలో బ్యాలెట్ పత్రాలను 0.57 శాతం ఓటర్లకు మాత్రమే ఉపయోగించారు. రాహుల్ గాంధీ 99.43 శాతం మంది అభిప్రాయం కంటే 0.57 శాతం మంది అభిప్రాయానికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నారు. 2015 బీహార్లో కూడా ప్రారంభ బ్యాలెట్ లెక్కింపులో బీజేపీ ఆధిక్యంలో ఉంది. కానీ చివరికి మహా కూటమి గెలిచింది. అప్పుడు ఈవీఎం లోపభూయిష్టంగా ఉందా..? అప్పట్లో ఎవరూ ఓటు దొంగతనం అని కామెంట్స్ చేయలేదు.
రాహుల్ గాంధీ వ్యవస్థ గురించి సైనీ జీ ప్రకటనను వక్రీకరించి దానిని ఓటు దొంగతనంతో ముడిపెట్టారు. సైనీ జీ ఎన్నికల తర్వాత పొత్తులను సూచిస్తున్నారు. ఏదైనా చట్టవిరుద్ధమైన చర్య కాదు.
హర్యానాలో బీజేపీ, కాంగ్రెస్ మధ్య ఓట్ల వ్యత్యాసం కేవలం 1.18 లక్షలు మాత్రమేనని.. కాంగ్రెస్ ఎనిమిది సీట్లను 22,779 ఓట్ల తేడాతో కోల్పోయిందని రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు. వాస్తవం ఏమిటంటే హర్యానాలో జరిగిన 10 అతి దగ్గరగా పోటీలలో కాంగ్రెస్ 6 గెలిచింది. బీజేపీ 3 మాత్రమే గెలిచింది. 2018 మధ్యప్రదేశ్ ఎన్నికల్లో బీజేపీకి ఎక్కువ ఓట్ల వాటా ఉంది. కానీ కొన్ని వందల ఓట్ల తేడాతో ఏడు సీట్లు కోల్పోయింది. రాహుల్ గాంధీ కమల్ నాథ్ను ముఖ్యమంత్రిని చేసిన విషయం తెలిసిందే.
రాయ్ అసెంబ్లీలోని 10 వేర్వేరు బూత్లలో ఒక మహిళ 22 సార్లు ఓటు వేసిందని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపిస్తున్నారు. నిజానికి ఓటర్ల జాబితాలో నకిలీ పేర్లు అంటే ఒకే వ్యక్తి అనేకసార్లు ఓటు వేశారని కాదు. సాధారణంగా వలసలు, క్లరికల్ లోపాలు లేదా పాత రికార్డుల కారణంగా నకిలీ ఓట్లు నమోదు జరుగుతుంది. అందుకే ఎన్నికల కమిషన్ అలాంటి తప్పులను సరిచేయడానికి స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (SIR) నిర్వహిస్తుంది. కానీ రాహుల్ గాంధీ ఈ ప్రజాస్వామ్య దిద్దుబాటు ప్రక్రియలను వ్యతిరేకిస్తారు. ప్రతి లోపం ఓటు దొంగతనం కాదు.
ఎన్నికల కమిషన్ 45 రోజులుగా సీసీటీవీ ఫుటేజీని భద్రపరిచింది. కాంగ్రెస్ ఒక్క ఫిర్యాదు కూడా దాఖలు చేయలేదు. కానీ ఇప్పుడు మీడియాలో ఏడుస్తున్నారు. హర్యానాలో 25 లక్షల ఓట్ల చోరీ జరిగిందని ఆరోపిస్తున్నారు. అంటే ప్రతి ఎనిమిది మంది ఓటర్లలో ఒకరు నకిలీ లేదా నకిలీ అని అర్థమా..? 2024 హర్యానా అసెంబ్లీ ఎన్నికలు పూర్తి పారదర్శకతతో జరిగాయి. కౌంటింగ్ సమయంలో కేవలం ఐదు ఫిర్యాదులు మాత్రమే వచ్చాయి. ఇందులో కాంగ్రెస్ నుంచి ఏవీ లేవు. ఓటరు కార్డులపై బ్రెజిలియన్ మోడల్స్ ఫొటోలు ఉపయోగించారని రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు. కానీ మీడియా బృందం ఆ జాబితా నుంచి EPIC నంబర్ను గుర్తించినప్పుడు ఆ ఓటర్ ఐడీ నిజమైన పౌరుడిదని తేలింది. మోడల్ ఫోటోమార్ఫింగ్ చేసిన చిత్రంగా తేలింది.
రాహుల్ గాంధీ ఉద్దేశపూర్వకంగా దేశాన్ని తప్పుదారి పట్టించడానికి మార్ఫింగ్ చేసిన నకిలీ చిత్రాలను ఉపయోగించారు. ఇది కేవలం తప్పుడు సమాచారమే కాదు. ఎన్నికల కమిషన్ వంటి రాజ్యాంగ సంస్థను కించపరిచే ఉద్దేశపూర్వక ప్రయత్నం. రాజకీయ నిరాశతో యువతను, ముఖ్యంగా జనరల్-జెడ్ను రెచ్చగొట్టడానికి ఒక కొత్త వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. నేపాల్, బంగ్లాదేశ్లలో హింసాత్మక నిరసనల తర్వాత రాహుల్ గాంధీ "జనరల్-జెడ్" పట్ల అకస్మాత్తుగా ఆందోళన చెందారు. నైతికత పేరుతో యువతను భావోద్వేగపరంగా రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రతికూల, విభజన, దిశానిర్దేశం లేని రాజకీయాలను యువత తిరస్కరిస్తున్నారు. ఈ విషయం రాహుల్ గాంధీ గ్రహించాలి.." బీజేపీ హితవు పలుకుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.