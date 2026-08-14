Blackboards In Schools: ప్రస్తుత విద్యావిధానంలో స్మార్ట్ బోర్డుల వాడకం విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. ఈ స్మార్ట్ బోర్డుల వల్ల విద్యార్థుల ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. డిజిటల్ స్క్రీన్ల ముందు గంటల తరబడి కూర్చోవడం వల్ల పిల్లల్లో కంటి సమస్యలు, మానసిక ఒత్తిడి రోజురోజుకూ పెరిగిపోతోంది. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థుల ఏకాగ్రతను కాపాడేందుకు నోయిడా విద్యాశాఖ అధికారులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
పాఠశాలల్లో మళ్లీ సాంప్రదాయ పాతపద్దతిలో నల్ల బల్లలు ( బ్లాక్ బోర్డ్స్ ) సుద్దు ముక్కలు ( చాక్ పీస్ లు ) ఉపయోగించాలని స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ప్రైమరీ నుంచి హై స్కూల్ వరకు డిజిటల్ స్క్రీన్ల వాడకాన్ని కేవలం 30 నుంచి 60 నిమిషాల వరకు మాత్రమే పరిమితం చేయాలన్న కఠిన నిబంధనలు తీసుకువచ్చారు.
విద్యార్థులు స్వయంగా పలకలపై రాయడం ద్వారా మెదడు చురుగ్గా పనిచేస్తుందని ఆరోగ్య నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఉపాధ్యాయులు ప్రజెంటేషన్లు ఆపి బోర్డులపై రాసి పాఠాలు బోధించాల్సిందేనని అధికారులు సూచించారు. పిల్లలు నోట్సు రాసుకునేందుకు తగిన సమయం కేటాయించడం వల్ల వారిలో వ్రాత నైపుణ్యాలు అద్భుతంగా డెవలప్ అవుతాయని.. కేవలం యంత్రాల మాదిరిగా మారుతున్న బాల్యానికి డిజిటల్ నిర్బంధం నుంచి విముక్తి కల్పిస్తున్నారు. ఆటలు పాటలు ప్రత్యక్ష సంభాషణలకు పెద్ద పీట వేసినట్లయితే పిల్లల్లో క్రియేటివిటి మళ్లీ జీవం పోసుకుంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
నోయిడా పరిధిలోని ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ఈ మార్గదర్శకాలను వెంటనే అమలు చేయాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు. ప్రత్యేక అధికారుల బ్రుందాలు ఎప్పటికప్పుడు పాఠశాలలను సందర్శించి ఈ విధానాన్ని పరిశీలిస్తాయని తెలిపారు. సాంకేతిక పరిజ్నానాన్ని అవసరమైన మేర మాత్రమే వాడి పిల్లల శారీరక మానసిక ఆరోగ్యాన్ని పరీరక్షించడమే ఈ నిర్ణయం ముఖ్య ఉద్దేశమని చెబుతున్నారు. పాఠశాలలు తమ పాఠ్య ప్రణాళికను మార్చుకుని సాంప్రదాయ బోధనకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
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