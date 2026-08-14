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డిజిటల్ చదువులకు స్వస్తి.. క్లాస్‌రూమ్‌లలోకి మళ్లీ పాతకాలపు బ్లాక్ బోర్డులు..విద్యాశాఖ కీలక నిర్ణయం..!!

Blackboards In Schools: ప్రస్తుత విద్యావిధానంలో స్మార్ట్ బోర్డుల వాడకం విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. ఈ స్మార్ట్ బోర్డుల వల్ల విద్యార్థుల ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. డిజిటల్ స్క్రీన్ల ముందు గంటల తరబడి కూర్చోవడం వల్ల పిల్లల్లో కంటి సమస్యలు, మానసిక ఒత్తిడి రోజురోజుకూ పెరిగిపోతోంది. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థుల ఏకాగ్రతను కాపాడేందుకు నోయిడా విద్యాశాఖ అధికారులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 14, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 06:20 PM IST
డిజిటల్ చదువులకు స్వస్తి.. క్లాస్‌రూమ్‌లలోకి మళ్లీ పాతకాలపు బ్లాక్ బోర్డులు..విద్యాశాఖ కీలక నిర్ణయం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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