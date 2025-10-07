English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Blinkit Delivery Agent Video: డెలివరీ బాయ్ పైశాచీకం..యువతి ప్రైవేటు పార్ట్‌ను గిల్లుతూ పాడుపని.. వీడియో వైరల్...

Woman molested by Blinkit delivery agent in mumbai: డెలీవరీ ఇచ్చేందుకు వచ్చిన సదరు ఏజెంట్ యువతి పట్ల చాలా ఘోరంగా ప్రవర్తించాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై వెంటనే చర్యలు తీసుకొవాలని పోలీసు వారిని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 7, 2025, 12:43 PM IST
  • ముంబైలో పాడుపని..
  • యువతిని వేధించిన బ్లింకిట్ ఏజెంట్..

Blinkit delivery agent touching woman her private part in Mumbai video: ఇటీవల కాలంలో అమ్మాయిలు తరచుగా వేధింపులకు గురౌతున్న ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిన వారు తిరిగి ఇంటికి వచ్చేవరకు కూడా పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. ఈ క్రమంలో చాలా మంది ఇటీవల ఆన్ లైన్ లలో ఫుడ్ ను ఆర్డర్ పెట్టుకుంటారు. ఆయా సోషల్ మీడియా ఫుడ్ యాప్స్ వారు.. ఫుడ్ , అన్నిరకాల కావాల్సిన వస్తువులు డెలీవరీ చేస్తుంటారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఇదంతా మనం చూస్తుంటాం. కానీ కొంత మంది డెలీవరీ బాయ్స్ డెలీవరికి వచ్చి చోరీలు చేయడం,  ఒంటరిగా ఉన్న వాళ్లను వేధించడం వంటివి చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల మరీ ఎక్కువగా మారాయి. తాజాగా.. ముంబైలోని ఒక ఇంట్లో యువతికి చోటు చేసుకున్న ఘటనను ఆమె సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. అది కాస్త వైరల్గా మారింది. 

ముంబైకు చెందిన ఒక  యువతి ఆన్ లైన్ డెలీవరీ యాప్ బ్లింకిట్ లో తనకు కావాల్సిన ఫుడ్, వస్తువుల్ని ఆర్డర్ పెట్టింది. డెలీవరీ బాయ్ వచ్చి యువతితో మాట్లాడాడు. ఓటీపీ, మొదలైనవి చెక్ చేసుకుంటున్నాడు. ఆమె అతనికి డబ్బులు కూడా స్కాన్ చేసి పంపుతుంది.

ఇంతలో అతగాడు డెలీవరీ ప్యాకెట్ ఇస్తున్నట్లు నటించి.. ఆమె ప్రైవేటు పార్ట్ ను టచ్ చేశాడు. దీంతో ఆమె ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యింది. ఏదో అనుకొకుండా జరిగినట్లు నటిస్తు.. కావాలని ఆమె బ్రెస్ట్ దగ్గర చేయి తాకిస్తూ పైశాచీకంగా ప్రవర్తించాడు. ఆమె వెంటనే తెరుకుని కోపంగా అక్కడి నుంచి డెలీవరి తీసుకుని వెళ్లిపోయింది.

Read more: Uttar Pradesh: ఛీ..ఛీ.. ఇలా ఉన్నారెంట్రా.. భర్తల్ని మార్చుకున్న అక్కాచెల్లెళ్లు.. అసలు స్టోరీ తెలిస్తే షాక్..

ఆ తర్వాత సీసీ ఫుటేజీ గమనిస్తే అతని పైశాచీకం బైటపడింది.వెంటనే ఆమె తనకు ఎదురైన దారుణాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు సీరియస్ అవుతున్నారు. బ్లింకిట్ డెలీవరీ బాయ్ పై చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మహిళలు, అమ్మాయిలు సైతం అప్రమత్తంగా ఉండాలని నెటిజన్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

mumbaiBlinkit delivery boy molestedWoman molested by blinkit delivery boyblinkit agent touching woman private partsMumbai blinkit boy video

