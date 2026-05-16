  • / Thane Blue drum Murder: బైటపడ్డ మరో బ్లూడ్రమ్ ఘటన.. రొమాన్స్ కోసం ప్రియుడ్ని పిలిచి మరీ.. షాకింగ్ విషయాలు వెలుగులోకి..

Woman kills lover and stuffs body In green drum:  మహిళ పక్కాగా ప్లాన్ వేసుకుని మరీ అర్బాజ్ మక్సూద్ అలీఖాన్ ను ఫోన్ చేసి సీక్రెట్గా కలుద్దామని చెప్పింది.ఈ క్రమంలో భర్తతో, తన సోదరుడితో కలిసి అత్యంత దారుణంగా హతమార్చింది. ముంబైలోని థానెలో జరిగిన ఈ ఘటన సంచలనంగా మారింది.  
Written ByInamdar PareshUpdated byInamdar Paresh
Published: May 16, 2026, 03:19 PM IST|Updated: May 16, 2026, 03:25 PM IST
Image Credit: maharashtranews(file)

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

