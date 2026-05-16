/ Thane Blue drum Murder: బైటపడ్డ మరో బ్లూడ్రమ్ ఘటన.. రొమాన్స్ కోసం ప్రియుడ్ని పిలిచి మరీ.. షాకింగ్ విషయాలు వెలుగులోకి..

Maharashtra thane woman kills her lover with the help of husband sensational facts: ఇటీవల వివాహేతర సంబంధాలకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కొన్ని చోట్ల భార్యలు తమ భర్తల్ని చంపుతుంటే, మరికొన్ని చోట్ల భర్తలు తమ భార్యల్ని హత్యలు చేస్తున్నారు. దీంతొ సమాజంలో వివాహం చేసుకొవాలంటేనే భయపడి దూరంగా పారిపోతున్నారు. ఈనేపథ్యంలో ఏప్రిల్ 3న థానెలోని ముంబ్రా నివాసి అయిన అర్బాజ్ మక్సూద్ అలీఖాన్ అనే వ్యక్తిని హత్యకు గురయ్యాడు. దీనిలో పోలీసులు విచారించగా దారుణ విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ముంబైలోని థానెకు చెందిన ముంబ్రా నివాసి అర్బాజ్ మక్సూద్ అలీఖాన్ కు స్థానికంగా ఉండే నర్సు మెహజమిన్ షేక్ కు పరిచయం ఏర్పడింది.
అది కాస్త వివాహేతర సంబంధంగా మారింది. ఈ క్రమంలో మహిళ తన ప్రియుడితో తరచుగా సీక్రెట్ గా కలిసేది. దీంతో అతడ్ని నమ్మి భర్తకు తెలియకుండా కొంత డబ్బులు ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత అతను డబ్బు ఇవ్వమంటే తన అసలురంగు బైటపెట్టాడు. ఈ విషయంలో తరచుగా మహిళకు, ఆమె ప్రియుడికి మధ్య గొడవలు జరిగాయి.
ఇటీవల అర్బాజ్ మక్సూద్ అలీఖాన్ దాదర్ కు పనిమీద వెళ్తున్నట్లు మహిళకు ప్రియుడు ఫోన్ చేసి చెప్పాడు. దీంతో కలుద్దామని చెప్పి సీక్రెట్ ప్రదేశంకు రావాలని మెహజమిన్ షేక్ కోరింది. అప్పటికే తన భర్త, సోదరుడితో కలిసి పక్కా స్కెచ్ తో మహిళ రెడీగా ఉంది. ఈ క్రమంలో అర్బాజ్ ను అత్యంత దారుణంగా మహిళ తన గ్యాంగ్ తో కలిసి క్రూరంగా హతమార్చింది.
ఆ తర్వాత బ్లూడ్రమ్ కొనుగోలు చేసి దానిలో కుక్కి మురుగు కాలువలో పడేశారు. ఈ క్రమంలో అర్బాజ్ మక్సూద్ అలీ ఖాన్ మిస్సింగ్ అని పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఆ తర్వాత డెడ్ బాడీ బైటపడంతో విచారణలో ఈ షాకింగ్ విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. పోలీసులు ప్రస్తుతం ఈ హత్యకు కారకులైన ఇద్దర్ని అరెస్ట్ చేశారు. ఈ ఘటనతో బ్లూడ్రమ్ రచ్చ మరోసారి నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
