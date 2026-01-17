BMC Elections: మహారాష్ట్రలో BMC సహా 25 కార్పోరేషన్స్ లో బీజేపీ నేతృత్వంలో మహాయుతి విజయం..

Maharastra Corporation Elections Results: దేశ ఆర్ధిక రాజధానిలో బీజేపీ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. అంతేకాదు థాక్రేలకు కంచుకోటగా ఉన్న బృహన్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పోరేషన్ ను చేజిక్కించుకుంది. అంతేకాదు మహారాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 29 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల జరిగిన ఎన్నికల్లో మొత్తం 2,869 వార్డులకుగానూ 1,700కుపైగా వార్డుల్లో మహాయుతి కూటమిదే ఆధిక్యం . అంటే సగానికిపైగా స్థానాల్లో అధికార కూటమి హవా కొనసాగింది. పరిమిత ఓటు బ్యాంకు కలిగిన మజ్లిస్ పార్టీ కూడా ఈ ఎన్నికల్లో వందకు పైగా వార్డులను గెల్చుకోవడం మరో విషయం.
మరోవైపు మరాఠీ ఆత్మగౌరవం అనే నినాదంతో థాక్రే బ్రదర్స్ కలిసి పోయినా ఫలితాలు మాత్రం వారికి అనుకూలంగా రాలేదు. శివసేన (UBT), మహారాష్ట్ర నవనిర్మాణ సేన రెండూ కలిపి 85 స్థానాల చేజిక్కించుకున్నాయి. 2017లో 84 వార్డులు దక్కించుకున్న ఉద్ధవ్ థాక్రే శివసేన ఈ సారి అంత ప్రభావం చూపలేకపోయింది. సోదరులు ఇద్దరూ కలిసినా కూడా ముంబై పీఠాన్ని దక్కించుకోలేకపోయారు.
మహారాష్ట్ర మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలకు ముందు కీలక పరిణామాలు జరిగాయి. ఉద్ధవ్ థాక్రేకు చెందిన శివసేన, సోదరుడు రాజ్ థాక్రేకు చెందిన మహారాష్ట్ర నవనిర్మాణ్ సేన MNS చేతులు కలిపాయి. దీనిని కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకించింది. దీంతో మహా వికాస్ అఘాడీ కూటమి రెండుగా చీలింది. ఫలితంగా ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఉద్ధవ్ శివసేన , కాంగ్రెస్, పార్టీల ఓట్లు చీలిపోయాయి. దీనివల్ల అధికార మహాయుతి కూటమిలోని పార్టీలకు రాజకీయ లబ్ధి చేకూరిందని రాజకీయ పరిశీలకులు చెబుతున్నారు. మహా వికాస్ అఘాడీ కూటమి పార్టీలు ఏకతాటిపై నిలిచి పోటీ చేసి ఉంటే ఫలితం మరోలా వచ్చి ఉండేవంటున్నారు.
227 స్థానాలున్న బృహన్ముంబయి -BMC అధికారాన్ని కైవసం చేసుకోవడానికి అవసరమైన 114 సీట్ల కన్నా అధికంగానే BJP, శివసేన శిందే వర్గ కూడిన కూటమి సొంతం చేసుకోనుంది. BJP 89 స్థానాల్లో విజయం సాధించింది. శిందే నేతృత్వంలోని శివసేన 27 చోట్ల గెలుపొందింది. ఉద్ధవ్ ఠాక్రే నేతృత్వంలోని శివసేన UBT 64 స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది. రెండు దశాబ్దాల పాటు విడివిడిగా ఉన్న ఉద్ధవ్ ఠాక్రే, రాజ్ ఠాక్రే మహారాష్ట్ర నవ నిర్మాణ సేన -MNS ఈ ఎన్నికలకు ముందే జట్టుకట్టినా మహాయుతి విజయాన్ని అడ్డుకోలేకపోయారు.
మహారాష్ట్రలో AIMIM పార్టీ సంచలనంగా మారింది. అసదుద్దీన్ సారధ్యంలోని ఆ పార్టీ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 114 సీట్లలో విజయం సాధించింది. ఛత్రపతి సంభాజీనగర్లో అత్యధికంగా 33 సీట్లు, మాలెగావ్-21, అమరావతి-15, ముంబయి-6, ఠాణెలో 5 స్థానాల్లో గెలుచుకుంది. పరిమిత ఓటు బ్యాంకు కలిగిన మజ్లిస్ పార్టీ ఈ ఎన్నికల్లో ఈ స్థాయిలో వార్డులను గెల్చుకోవడం రాజకీయ విశ్లేషకులను ఆశర్యపరుస్తోంది. లాతూర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ విజయం సాధించింది. మొత్తం 70 స్థానాలకు గాను 40కి పైగా సీట్లను హస్తం పార్టీ గెలుపొందింది. అక్కడ BJP 22 స్థానాలకే పరిమితమైంది.
మహారాష్ట్రలో BJP కూటమికి లభించిన విజయంపై ఆ రాష్ట్ర ప్రజలకు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. సుపరిపాలన అందించాలనే ఎన్డీఏ అజెండాకు ప్రజలు ఓటు వేశారంటూ పోస్ట్ పెట్టారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలతో ఒక విషయం స్పష్టమైందని, NDA ప్రజల బంధం మరింత బలోపేతమైందన్నారు ప్రధాని మోడీ.
