English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • BMC Elections: ప్రశాంతంగా కొనసాగుతున్న BMC ఎన్నికల పోలింగ్.. ముంబైలో ఓటెసెందుకు బారులు తీరిన జనం..

BMC Elections: ప్రశాంతంగా కొనసాగుతున్న BMC ఎన్నికల పోలింగ్.. ముంబైలో ఓటెసెందుకు బారులు తీరిన జనం..

BMC Elections: మహారాష్ట్రలోని బృహన్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్  ఎన్నికల పోలింగ్ కొనసాగుతోంది. దాదాపు మూడేళ్ల విరామం తర్వాత జరుగుతున్న ఈ ఎన్నికల్లో మొత్తం 227 వార్డులకు గాను సుమారు 1వేయి 700 మంది అభ్యర్థులు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 15, 2026, 02:39 PM IST

Trending Photos

Anasuya Bharadwaj: నా పొట్టి బట్టలు సెలక్ట్ చేసేది ఆయనే.!.. షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన అనసూయ..
7
Anasuya Bharadwaj
Anasuya Bharadwaj: నా పొట్టి బట్టలు సెలక్ట్ చేసేది ఆయనే.!.. షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన అనసూయ..
Happy Bhogi: భోగి పండగ విషెస్ HD ఫొటోస్, గ్రీటింగ్స్..
5
Happy Bhogi 2026
Happy Bhogi: భోగి పండగ విషెస్ HD ఫొటోస్, గ్రీటింగ్స్..
Senior Hero Naresh: పవిత్ర ఆంటీకి నరేష్ విడాకులు..?.. మరోసారి పెళ్లిపై సంచలన వ్యాఖ్యలు..
6
Senior Hero Naresh
Senior Hero Naresh: పవిత్ర ఆంటీకి నరేష్ విడాకులు..?.. మరోసారి పెళ్లిపై సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Anasuya Bhardwaj Health Update: అనసూయకు అనారోగ్యం.. బోరున ఏడ్చేసిన నటి..!
6
Anasuya Bhardwaj Health Update
Anasuya Bhardwaj Health Update: అనసూయకు అనారోగ్యం.. బోరున ఏడ్చేసిన నటి..!
BMC Elections: ప్రశాంతంగా కొనసాగుతున్న BMC ఎన్నికల పోలింగ్.. ముంబైలో ఓటెసెందుకు బారులు తీరిన జనం..

Bruhan Mumbai Corporations Elections: ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి వీలుగా మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేడు ప్రభుత్వ సెలవు దినంగా ప్రకటించింది. సాయంత్రం 5గంటల 30 నిమిషాల వరకు పోలింగ్ కొనసాగనుంది.మొత్తం 1.03 కోట్లకు పైగా ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్నారు. ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ముంబై పోలీసులు 25వేల మందికి పైగా సిబ్బందితో భారీ భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఎన్నికల్లో ప్రధానంగా బీజేపీ నేతృత్వంలోని మహా యుతి కూటమి, ఉద్ధవ్ థాకరే నేతృత్వంలోని మహా వికాస్ అఘాడీ మధ్య గట్టి పోటీ నెలకొంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

పోలింగ్ ముగిసిన అనంతరం రేపు ఉదయం 10 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమై, అదే రోజు సాయంత్రానికల్లా ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి. 100 శాతం పోలింగ్ కోసం సెలబ్రేటీలు మేము సైతం అంటూ..ఉదయాన్నే తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. నాగ్‌పూర్‌లో ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ చీఫ్‌ డాక్టర్‌ మోహన్ భగవత్‌ తన ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. 

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో, ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకోవడానికి ఓటు వేయడం చాలా అవసరం అన్నారు. అందువల్ల అది ప్రతి పౌరుడి విధి. సమతుల్య దృక్పథంతో, ప్రజల సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, సరైన అభ్యర్థికి ఓటు వేయడం మన విధి. ఇది ఈ రోజు మొదటి విధి, అందుకే నేను మొదట వరుసలో నిలబడి ఓటు వేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చానని తెలిపారు మోహన్ భగవత్. అటు బాలీవుడ్ ప్రముఖులతో పాటు మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్, ఉప ముఖ్యమంత్రి ఏక్ నాథ్ షిండే, అజిత్ పవార్, థాక్రే సోదరులు సహా పలువురు ప్రముఖులు  ఈ ఎన్నికల్లో తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. 

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

TwitterFacebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

BMC ElectionsBruhan Mumbai Corporationsbmc elections 2026bmc elections news2026 bmc elections

Trending News