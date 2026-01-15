BMC Elections: ప్రశాంతంగా కొనసాగుతున్న BMC ఎన్నికల పోలింగ్.. ముంబైలో ఓటెసెందుకు బారులు తీరిన జనం..

Bruhan Mumbai Corporations Elections: ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి వీలుగా మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేడు ప్రభుత్వ సెలవు దినంగా ప్రకటించింది. సాయంత్రం 5గంటల 30 నిమిషాల వరకు పోలింగ్ కొనసాగనుంది.మొత్తం 1.03 కోట్లకు పైగా ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్నారు. ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ముంబై పోలీసులు 25వేల మందికి పైగా సిబ్బందితో భారీ భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఎన్నికల్లో ప్రధానంగా బీజేపీ నేతృత్వంలోని మహా యుతి కూటమి, ఉద్ధవ్ థాకరే నేతృత్వంలోని మహా వికాస్ అఘాడీ మధ్య గట్టి పోటీ నెలకొంది.
పోలింగ్ ముగిసిన అనంతరం రేపు ఉదయం 10 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమై, అదే రోజు సాయంత్రానికల్లా ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి. 100 శాతం పోలింగ్ కోసం సెలబ్రేటీలు మేము సైతం అంటూ..ఉదయాన్నే తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. నాగ్పూర్లో ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ డాక్టర్ మోహన్ భగవత్ తన ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు.
ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో, ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకోవడానికి ఓటు వేయడం చాలా అవసరం అన్నారు. అందువల్ల అది ప్రతి పౌరుడి విధి. సమతుల్య దృక్పథంతో, ప్రజల సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, సరైన అభ్యర్థికి ఓటు వేయడం మన విధి. ఇది ఈ రోజు మొదటి విధి, అందుకే నేను మొదట వరుసలో నిలబడి ఓటు వేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చానని తెలిపారు మోహన్ భగవత్. అటు బాలీవుడ్ ప్రముఖులతో పాటు మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్, ఉప ముఖ్యమంత్రి ఏక్ నాథ్ షిండే, అజిత్ పవార్, థాక్రే సోదరులు సహా పలువురు ప్రముఖులు ఈ ఎన్నికల్లో తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు.
