/Luxury Cars In Delhi: రూ.16 లక్షలకే BMW, జాగ్వార్ లగ్జరీ కార్లు.. అన్ని కార్లు సగం ధరలకే మీ సొంతం..

Second Hand Luxury Cars In Delhi: సొంతగా ఒక మంచి కారును కొనుగోలు చేయాలని ప్రతి ఒక్క సాధారణ కుటుంబ సభ్యుడు కలలు కంటూ ఉంటాడు. ఇక సాధారణ ధనవంతులైతే లగ్జరీ కార్లు కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతూ ఉంటారు. సాధారణంగా మార్కెట్లలో లగ్జరీ కార్లు కోట్ల రూపాయలకు విక్రయిస్తూ ఉంటారు. ఒక్కొక్కసారి వీటిని ధనవంతులు సైతం కొనుగోలు చేయలేకపోతూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా మల్టీ నేషనల్ బ్రాండ్లకు సంబంధించిన లగ్జరీ కార్లు అయితే, ఏకంగా నాలుగు నుంచి ఐదు కోట్ల రూపాయల వరకు విక్రయిస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి కార్లను ధనవంతులు సైతం సెకండ్ హ్యాండ్లో కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతూ ఉంటారు. అయితే ఇలా సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల ధరలోనే ఢిల్లీలో మంచి కండిషన్ కలిగిన లగ్జరీ కార్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఫార్చునర్ కారు ధరకే లగ్జరీ కార్లు సొంతం చేసుకోవచ్చు.
ఢిల్లీలోని అశోక్ విహార్లో అందుబాటులో ఉన్న సెకండ్ హ్యాండ్ షోరూమ్స్లో మల్టీ నేషనల్ బ్రాండ్లకు సంబంధించిన లగ్జరీ కార్లు చీప్ ధరలకే లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా భారత క్రికెట్ దిగ్గజం ఎం.ఎస్. ధోని, హర్భజన్ సింగ్ వంటి ఎందరో ప్రముఖ సెలబ్రిటీలు ఎంతగానో ఇష్టపడే ఐకానిక్ లగ్జరీ మోడల్ హమ్మర్ H2 (Hummer H2) ఇక్కడి సెకండ్ హ్యాండ్ షోరూమ్స్లో కొనుగోలు చేసే వారికి అత్యంత చవక ధరలో లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా దీనిని వివిధ రకాల డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో విక్రయిస్తున్నారు. అయితే, ఈ కారు 2009 మోడల్కు సంబంధించింది. ఇది రాయల్ ఎల్లో కలర్ లో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే దీనికి 2029 వరకు పూర్తి ఫిట్నెస్ వాలిడిటీ కలిగి ఉంది. మార్కెట్లు దీనికి ఉన్న క్రేజీను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్లో కేవలం రూ.52 లక్షల లోపే విక్రయిస్తున్నారు..
అలాగే భారతదేశంలో ఇంకా అందుబాటులోకి రాని నిస్సాన్ పెట్రోల్ 2026 మోడల్ లగ్జరీ కార్లు కూడా ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఈ బ్రాండ్ కి సంబంధించిన 2025 మోడల్ కార్లు అయితే ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో విక్రయిస్తున్నారు. అలాగే ఢిల్లీలోని రోడ్డు టాక్స్తో పాటు ఇన్సూరెన్స్, VIP ఫ్యాన్సీ నెంబర్లతో కలిగిన ఈ బ్రాండ్ కొత్త కార్లు కేవలం రెండు కోట్ల లోపే విక్రయిస్తున్నారు. దీనిపై దాదాపు 80 నుంచి 90 శాతం వరకు ఫ్యాన్ ఇండియా బ్యాంకు లోన్ సదుపాయాన్ని కూడా అందిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా వివిధ రాష్ట్రాల వినియోగదారులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ట్రాన్స్పోర్ట్ సౌకర్యాలను కూడా అందిస్తూ వస్తున్నారు.
రూ.16 లక్షల లోపే లగ్జరీ కార్లు..
సాధారణంగా వర్నా లేదా క్రెటా కార్లను బడ్జెట్ ఉన్న వారు కొనుగోలు చేస్తారు. అయితే, ఇదే కార్ల బడ్జెట్లో ఆడి కార్లతో పాటు మెర్సిడెస్ బెంజ్ కార్లు ఈ మార్కెట్లో లభించడం విశేషం.. ముఖ్యంగా జాగ్వర్ బ్రాండ్కి సంబంధించిన కార్లు కూడా ఇక్కడ అత్యంత తక్కువ ధరల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. 2018 పెట్రోల్ టాప్ ఎండ్ మోడల్ జాగ్వార్ ఎక్స్ ఎఫ్ కార్లు కేవలం ఇక్కడ రూ.17 లక్షల నుంచి అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే దీనికి కేవలం నాలుగు లక్షల లోపే డౌన్ పేమెంట్ చెల్లిస్తే చాలు సులభంగా ఈఎంఐ లోన్ లభిస్తుంది.
అంతేకాకుండా ఆడి ఏ సిక్స్తో పాటు మెర్సిడెస్ సి క్లాస్ 2016 మోడల్ పెట్రోల్ ఇంజన్ కలిగిన కార్లు కేవలం ఇక్కడ రూ.16 లక్షల లోపే అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీంతోపాటు బీఎండబ్ల్యూ x7 ప్రత్యేకమైన ఎడిషన్ కేవలం 64 లక్షల లోపే అందుబాటులో ఉంది. అదేవిధంగా బీఎండబ్ల్యూ x5 కారు కూడా ఇక్కడ రూ.42 లక్షల లోపే లభిస్తుంది. ఇక ఇవే కాకుండా ఆడి q5, ల్యాండ్ రోవర్ ఎవోక్ కార్లు అయితే, కేవలం రూ.20 లక్షలు లోపే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవే కాకుండా ఇలాంటి బ్రాండ్లకు సంబంధించిన ఎన్నో కార్లు అత్యంత తక్కువ ధరల్లోనే అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook