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కళ్లముందే మునిగిపోయారు.. బోటు ప్రమాదంపై షాకింగ్ నిజాలు!

Boat Tragedy Telugu News: తీవ్ర విషాదాన్ని నింపిన ఘోర బోటు ప్రమాదంలో 15 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.. ఈ ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో అక్కడే ఉన్న ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెప్పిన వివరాలు ఒళ్లు గగుర్పొడిచేలా ఉన్నాయి. వారు ఏం వివరించారో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 12, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:52 AM IST
కళ్లముందే మునిగిపోయారు.. బోటు ప్రమాదంపై షాకింగ్ నిజాలు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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