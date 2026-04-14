Chhattisgarh boiler explosion: ఛత్తీస్ గఢ్ పవర్ ప్లాంట్ లో భారీ పేలుడు.. 10 మంది దుర్మరణం.. 40 మందికిపైగా తీవ్రగాయాలు..

Boiler explosion at Vedanta power plant in chhattisgarh: ఛత్తీస్గఢ్లోని సఖ్తిలో భారీ పేలుడు సంభవించింది. స్థానికంగా ఉన్న వేదాంత పవర్ ప్లాంట్లో బాయిలర్ మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనతో స్పాట్ లోనే 10 మంది కార్మికులు మరణించారు. మరో 30 నుంచి 40 మంది గాయపడ్డారు. కార్మికులు విధుల్లో ఉన్న సమయంలో, మధ్యాహ్నం 2 గంటల ప్రాంతంలో ఈ పేలుడు జరిగింది.
🚨 BREAKING: Chhattisgarh | Tragic boiler blast at Vedanta Power Plant in Singhi Tarai area, Sakti district.
Sakti District SP Praful Thakur confirms:
9 people have lost their lives and 15 others are injured.
The injured have been rushed to a hospital in Raigarh.
— Bharat Briefs (@Bharatbriefshq) April 14, 2026
ఈ ఘటనతో ఆ ప్రదేశమంతా అరుపులు, కేకలతో తీవ్ర విషాదంగా మారిపోయింది. శరీరాలు మాంసపు ముద్దలుగా చెల్లాచెదురుగా విసిరివేయబడ్డాయి. ఆ ప్రాంతమంతా రక్తసిక్తంగా మారిపోయింది. ఆ ప్రాంతంలోని ప్లాంట్ సిబ్బంది వెంటనే సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఘటన ప్రదేశంలో భారీగా పోలీసులు చేరుకున్నారు. బాయిలర్ పేలుడుతో ఆ ప్రాంతమంత నల్లని దట్టమైన పొగలు అలుముకున్నాయి.
మంటలు చాలా సేపు ఎగిసి పడ్డాయి. ఫైర్ ఇంజన్ లు అక్కడకు చేరుకుని గంటల పాటు శ్రమించి మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. ఈఘటనపై ఛత్తీస్ గఢ్ ప్రభుత్వం తీవ్ర దిగ్బ్రంతి వ్యక్తం చేసింది. గాయపడ్డవారిని రాయ్గఢ్లోని స్థానికంగా ఉన్న వివిధ ఆసుపత్రులకు తరలించారు. ప్లాంట్ లో ఇంకా ఎంత మంది చిక్కుకున్నారన్న దానిపై విచారిస్తున్నారు. కార్మికులు కుటుంబాలు అక్కడకు చేరుకుని తమ వారి కోసం గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నారు. పేలుడుకు గల కారణాలపై కూడా అధికారులు విచారణ చేపట్టారు.
