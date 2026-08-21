/Vande Mataram: వందేమాతరం రెండు చరణాలే ఉండాలి.. బాలీవుడ్‌ నటి షర్మిలకు కంగనా స్ట్రాంగ్‌ కౌంటర్‌

Kangana Ranaut Condemns: భారతదేశ జాతీయ గేయం ‘వందేమాతరం’పై తీవ్ర రాజకీయ దుమారం రేపుతున్న విషయం తెలిసిందే. స్వాతంత్ర్య వేడుకల్లో వందేమాతరం గీతం అర్ధాంతరంగా ఆపారని సోనియా గాంధీపై బీజేపీ నాయకులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతుండగా.. బీజేపీ నాయకులు తీవ్ర విమర్శలు చేస్తున్నారు. ఈ అంశంపై తాజాగా బాలీవుడ్ సీనియర్ నటి షర్మిలా ఠాగూర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వందేమాతరం గీతం రెండు చరణాలు మాత్రమే ఉంచాలని కోరారు. ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలపై బీజేపీ ఎంపీ, బాలీవుడ్ హీరోయిన్ కంగనా రనౌత్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.
'దేశంలోని వివిధ మతాల ప్రజల మనోభావాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని గతంలో మాదిరి వందేమాతరం గేయంలోని మొదటి రెండు చరణాలను మాత్రమే అధికారికంగా ఉంచాలి' అని షర్మిలా ఠాగూర్ కోరారు. వందేమాతరం పూర్తి గేయాన్ని అందరూ ఆమోదించడం కాస్త కష్టమని అభిప్రాయపడ్డారు. దేశంలో ఒక్కడే దేవుడిని గట్టిగా నమ్మే మతస్తులు కోట్లాది మంది ఉన్నారని బాలీవుడ్ నటి షర్మిలా ఠాగూర్ పేర్కొన్నారు.
‘వందేమాతరం పూర్తి గీతంలో వివిధ దేవతల ప్రస్తావన వచ్చే చరణాలు ఉంటాయి. ఏకేశ్వరోపాసనను నమ్మే ఇతర మతస్తులకు ఆ పదాలను పలకడం లేదా> ఆలపించడం కొంత ఇబ్బందికరంగా మారుతుంది' అని షర్మిలా ఠాగూర్ వివరించారు. ఈ నేపథ్యంలో పూర్తి గేయం కాకుండా దేశంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజలను ఐక్యంగా ఉంచేలా మొదటి రెండు చరణాలను మాత్రమే పాటించడం చాలా సముచితం అని షర్మిలా ఠాగూర్ తెలిపారు. 'ఒక మతాన్ని విశ్వసించే వారికి వందే కాళి, వందే దుర్గ అని చెప్పడం కష్టం. దేశంలోని అన్ని మతాల వారిని కలిపి తీసుకుంటే మొదటి రెండు చరణాలు చాలా బాగుంటాయి' అని షర్మిల ఠాగూర్ పేర్కొన్నారు.
బాలీవుడ్ నటి, బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్ తరచూ వార్తల్లో ఉంటున్నారు. కాక్రోచ్ పార్టీపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు, రామ్దేవ్ బాబాతో తీవ్ర వివాదం రాజకీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. షర్మిలా ఠాగూర్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై కంగనా స్పందించారు. 'వందేమాతరం గీతాన్ని స్వాతంత్ర్య పోరాట స్ఫూర్తిగా అభివర్ణించడమే కాకుండా.. ఆ గీతాన్ని కేవలం ఒక మతపరమైన ఆచారంగా పరిగణించకూడదు' అని కంగనా రనౌత్ కౌంటర్ ఇచ్చారు.