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Vande Mataram: వందేమాతరం రెండు చరణాలే ఉండాలి.. బాలీవుడ్‌ నటి షర్మిలకు కంగనా స్ట్రాంగ్‌ కౌంటర్‌

Actress Sharmila Tagore Reacts On Vande Mataram Song: వందేమాతరం గీతంపై దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర వివాదం రేపుతోంది. రాజకీయంగా తీవ్ర సంచలనం రేపుతున్న ఈ వివాదంపై బాలీవుడ్‌లో హీరోయిన్ల మధ్య వివాదం రాజుకుంది. రెండు చరణాలు మాత్రమే ఉండాలని ఓ సీనియర్‌ నటి తెలిపారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 21, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 03:58 PM IST
Vande Mataram: వందేమాతరం రెండు చరణాలే ఉండాలి.. బాలీవుడ్‌ నటి షర్మిలకు కంగనా స్ట్రాంగ్‌ కౌంటర్‌
Image Credit: Sharmila Tagore vs Kangana Ranaut

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Vande Mataram: వందేమాతరం రెండు చరణాలే ఉండాలి.. బాలీవుడ్‌ నటి షర్మిలకు కంగనా స్ట్రాంగ్‌ కౌంటర్‌
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