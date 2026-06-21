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Yoga: బాలీవుడ్, క్రికెట్, యోగా.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారత్ పేరును నిలబెట్టిన బ్రాండ్ ఏదో తెలుసా?

International Yoga Day: ప్రపంచ పటంలో భారతదేశం పేరు వినగానే విదేశీయుల మదిలో వెంటనే మెదిలేవి మూడు. అవే బాలీవుడ్, క్రికెట్ మరియు యోగా. ఇవి కేవలం వినోదం లేదా క్రీడలు మాత్రమే కాదు.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతదేశ సాంస్కృతిక ప్రభావాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్న అత్యంత శక్తివంతమైన 'సాఫ్ట్ పవర్'గా కూడా గుర్తింపు పొందాయి. మరి ఈ మూడింటిలో ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన బ్రాండ్ ఏదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 21, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:51 PM IST
Yoga: బాలీవుడ్, క్రికెట్, యోగా.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారత్ పేరును నిలబెట్టిన బ్రాండ్ ఏదో తెలుసా?
Image Credit: Bollywood Cricket Yoga Which Is India&#039;s Strongest Global Brand (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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బాలీవుడ్,క్రికెట్,యోగా..ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారత్ పేరును నిలబెట్టిన బ్రాండ్ ఏదో తెలుసా
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