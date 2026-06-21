/Yoga: బాలీవుడ్, క్రికెట్, యోగా.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారత్ పేరును నిలబెట్టిన బ్రాండ్ ఏదో తెలుసా?

International Yoga Day 2026: ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతదేశాన్ని గుర్తు చేసే అనేక విషయాలు ఉన్నప్పటికీ.. బాలీవుడ్, క్రికెట్, యోగా ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించాయి. ఈ మూడు రంగాలు భారతదేశ సంస్కృతి, ప్రతిభ, జీవన విధానాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేశాయి. అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత ప్రభావం చూపిన భారతీయ గుర్తింపుగా యోగా ముందంజలో ఉందని అనేక విశ్లేషణలు చెబుతున్నాయి.
బాలీవుడ్:
భారతీయ సినిమాలు దశాబ్దాలుగా విదేశీ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా బాలీవుడ్ సినిమాలు, పాటలు, డ్యాన్స్లు ప్రపంచంలోని అనేక దేశాల్లో అభిమానులను సంపాదించుకున్నాయి. భారతీయ సినిమా పరిశ్రమ ప్రపంచంలో అత్యధిక చిత్రాలను నిర్మించే రంగాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. ఇటీవల భారతీయ సినిమాలు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అవార్డులు గెలుచుకోవడంతో ప్రపంచ దృష్టి మరింతగా భారతదేశంపై పడింది.
క్రికెట్:
మరోవైపు క్రికెట్ భారతదేశంలో ఒక ఆట కంటే ఎక్కువగా మారింది. కోట్లాది మంది అభిమానులు ఈ క్రీడను ఆదరిస్తున్నారు. ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ ప్రారంభమైన తర్వాత భారత క్రికెట్ ప్రపంచ క్రీడా రంగంలో మరింత ప్రభావవంతంగా మారింది. ఆర్థిక పరంగా కూడా క్రికెట్ భారతదేశానికి భారీ స్థాయిలో ఆదాయం అందిస్తోంది.
యోగా:
సినిమాలు, క్రికెట్ కన్నా యోగా ప్రభావం వీటన్నింటికంటే భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇది కేవలం వ్యాయామం మాత్రమే కాదు. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి, మానసిక ప్రశాంతత, శారీరక దృఢత్వానికి మార్గంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది యోగాను అనుసరిస్తున్నారు. అమెరికా నుంచి జపాన్ వరకు దాదాపు ప్రతి దేశంలో యోగా కేంద్రాలు కనిపిస్తున్నాయి.
అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం ప్రకటించిన తర్వాత యోగాకు ప్రపంచ స్థాయిలో మరింత గుర్తింపు లభించింది. ప్రతి ఏడాది జూన్ 21న ప్రపంచవ్యాప్తంగా యోగా దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం యోగా ఒక భారీ అంతర్జాతీయ పరిశ్రమగా కూడా ఎదిగింది.
బాలీవుడ్ మరియు క్రికెట్ భారతదేశానికి ఆదాయం, ఉపాధి, గుర్తింపు తీసుకొచ్చినా.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని వర్గాల ప్రజల జీవితాల్లో మార్పు తీసుకొచ్చిన భారతీయ సంప్రదాయంగా యోగా ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించింది. అందుకే భారతదేశానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత శక్తివంతమైన సాంస్కృతిక గుర్తింపుగా యోగాను చాలామంది భావిస్తున్నారు.
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