Bomb Threat Schools Delhi: ఢిల్లీలో బాంబు కలకలం..పార్లమెంటు, 9 పాఠశాలలకు బెదిరింపులు..రంగంలోకి బాంబు స్క్వాడ్!

Bomb Threat Delhi Schools Today: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో మరోసారి బాంబు బెదిరింపులు కలకలం రేపాయి. సోమవారం ఉదయం పార్లమెంటుతో పాటు ఢిల్లీలోని సుమారు 9 ప్రముఖ పాఠశాలలకు ఇమెయిల్ ద్వారా బాంబు బెదిరింపులు రావడం తీవ్ర ఆందోళనకు దారితీసింది. "ఢిల్లీ ఖలిస్తాన్ అవుతుంది" అనే హెచ్చరికతో వచ్చిన ఈ మెయిల్స్ భద్రతా బలగాలను ఉలిక్కిపడేలా చేశాయి.
నకిలీ బాంబు బెదిరింపులు మెట్రో నగరాల్లో నిత్యకృత్యంగా మారుతున్న తరుణంలో, తాజా ఘటన తల్లిదండ్రులు మరియు అధికారులను తీవ్ర భయాందోళనలకు గురిచేసింది.
లక్ష్యంగా చేసుకున్న పాఠశాలలు
సోమవారం ఉదయం 8:30 నుండి 9:00 గంటల మధ్య కనీసం తొమ్మిది విద్యా సంస్థలకు ఈ బెదిరింపు ఈమెయిల్స్ అందాయి. ఢిల్లీ కంటోన్మెంట్లోని లోరెటో కాన్వెంట్, రోహిణిలోని వెంకటేశ్వర్ గ్లోబల్ స్కూల్, బాల్ భారతి, CM శ్రీ స్కూల్, శ్రీనివాసపురి.. న్యూ ఫ్రెండ్స్ కాలనీలోని కేంబ్రిడ్జ్ స్కూల్, సాదిక్ నగర్లోని ది ఇండియన్ స్కూల్, INAలోని DTEA స్కూల్, న్యూ రాజిందర్ నగర్లోని మానవ్ స్థలి స్కూల్ వంటి స్కూళ్లకు బెదిరింపులు వచ్చాయి.
బెదిరింపు ఇమెయిల్లోని సారాంశం
'ఖలిస్తాన్ నేషనల్ ఆర్మీ' పేరుతో వచ్చిన ఈ ఇమెయిల్లో అత్యంత వివాదాస్పదంగా, రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయి: "మధ్యాహ్నం 1:11 గంటలకు పేలుడు జరుగుతుంది. ఢిల్లీ ఖలిస్తాన్ అవుతుంది. అఫ్జల్ గురు జ్ఞాపకార్థం ఈ దాడి చేస్తున్నాం" అని అందులో పేర్కొన్నారు. ఈ వారం చివరలో, అంటే ఫిబ్రవరి 13న మధ్యాహ్నం 1:11 గంటలకు పార్లమెంటు భవనంలో కూడా పేలుడు సంభవిస్తుందని నిందితులు హెచ్చరించారు.
రంగంలోకి భద్రతా బలగాలు
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఢిల్లీ పోలీసులు, అగ్నిమాపక దళం, బాంబు నిర్వీర్య దళం పాఠశాలలకు చేరుకున్నాయి. ముందస్తు జాగ్రత్తగా విద్యార్థులను, సిబ్బందిని వెంటనే పాఠశాల ప్రాంగణం నుండి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. ప్రతి మూలను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు ఎలాంటి పేలుడు పదార్థాలు లభించలేదని, ప్రాథమికంగా ఇవి నకిలీ బెదిరింపులుగా కనిపిస్తున్నాయని పోలీసులు తెలిపారు.
ఢిల్లీలో ఇలాంటి బెదిరింపులు రావడం ఇది మొదటిసారి కాదు. జనవరి 29న ఐదు పాఠశాలలకు ఇలాగే ఈమెయిల్ బెదిరింపులు వచ్చాయి, అవి అబద్ధమని తర్వాత తేలింది. అలాగే అంతకుముందు జనవరి 28న ద్వారకా కోర్టు సముదాయానికి కూడా బాంబు బెదిరింపు వచ్చింది.
నిపుణుల హెచ్చరిక
పదేపదే వస్తున్న ఈ నకిలీ బెదిరింపుల మూలాన్ని కనిపెట్టేందుకు పోలీసులు సైబర్ సెల్ సాయంతో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ప్రజల్లో భయాందోళనలు సృష్టించే ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడే వారిపై కఠిన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు హెచ్చరించారు.
