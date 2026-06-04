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Bomb Threat: పంజాబ్‌లో హై అలర్ట్.. 5 ఆలయాలకు బాంబు బెదిరింపులు రావడంతో అప్రమత్తమైన భద్రతా యంత్రాంగం

Bomb Threat: పంజాబ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పోలీసులు హై అలర్ట్ ప్రకటించారు. ఐదు ప్రముఖ దేవాలయాలతో పాటు కొన్ని ప్రభుత్వ సంస్థలను బాంబులతో పేల్చివేస్తామంటూ వచ్చిన ఒక ఈమెయిల్ ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో సంచలనంగా మారింది. దీంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు ఆలయాల వద్ద ముమ్మర తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 04, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 06:57 PM IST
Bomb Threat: పంజాబ్‌లో హై అలర్ట్.. 5 ఆలయాలకు బాంబు బెదిరింపులు రావడంతో అప్రమత్తమైన భద్రతా యంత్రాంగం
Image Credit: Bomb Threats To Five Prominent Temples In Punjab (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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పంజాబ్‌లో హై అలర్ట్.. 5 ఆలయాలకు బాంబు బెదిరింపులు.. అప్రమత్తమైన భద్రతా యంత్రాంగం
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