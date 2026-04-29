Bombay high court: 90 ఏళ్లు వచ్చిన ముంకుపట్టు.!. పరువు నష్టం కేసులో బాంబే హైకోర్టు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Bombay high court adjourn defamation suit to 2046: సమాజంలో కొంత మంది ప్రతి చిన్న విషయాలను పెద్దవిగా చేసుకుంటారు. ముఖ్యంగా కొన్నిసార్లు పట్టు విడుపుల ధోరణుల్లో ఉంటు జీవనం సాగించాలి. సమాజంలో అన్నింటిని మార్చాలని ఒక భావన నుంచి బైటకు రావాలి. అంతే కాకుండా ప్రతి వివాదాలపై అతిగా స్పందించి వాటిని పెద్దది చేసుకుంటే మనిషి మనుగడ ప్రశ్నార్థకంగా మారుతుందంటారు. ఈ క్రమంలో బాంబే హైకోర్టు తాజాగా వెల్లడించిన తీర్పు వార్తలలో నిలిచింది.
దక్షిణ ముంబైలోని స్థానిక సీహెచ్ఎస్ మేనెజింగ్ కమిటీ సభ్యులపై దాదాపు 90 ఏళ్ల వయసున్న మహిళ, ఆమె కూతురు కలిసి రూ. 20 కోట్ల పరువు నష్టం దావా వేశారు. దీనిపై విచారణ చేపట్టిన బాంబే హైకోర్టు ఏకసభ్య జస్టిస్ కేసును రాబోయే 20 ఏళ్ల వరకు విచారణకు రాకుండా ఏకంగా 2046 లో వాయిదా వేయాలని ఏప్రిల్ 28న ఇచ్చిన ఆదేశాలు వార్తలలో నిలిచింది. కేసు వేసిన పిటిషనర్ కు 90 ఏళ్లు. జీవిత చరమాంకంలో పట్టు విడుపుల ధోరణి ఉండాలని కోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.
అసలు కేసు ఏంటంటే..?..
దక్షిణ ముంబైలోని స్థానిక సీహెచ్ఎస్ మేనెజింగ్ కమిటీ సభ్యులు పదేళ్ల క్రితం అక్కడ నివాసం ఉండే పిటిషనర్ స్వాతి దేశ్ పాండే మహిళను హౌసీంగ్ సొసైటీ ఒక సమావేశంలో ఆమెపై సొసైటీలో మరమ్మత్తు, నిర్వహణ నిధుల వసూలులో చేశారనే ఆరోపణలు చేశారు. అంతే కాకుండా ఆమెను సర్వసభ్య సమావేశంలో మినిట్స్ లో ఆమెను డిఫాల్టర్ గా అన్నారు. దీంతో ఆమె ఆవేశంతో కమిటీ సభ్యులపై పదేళ్ల క్రితం 20 కోట్ల పరువు నష్టం దావా వేసింది. అప్పటి నుంచి కేసు కోర్టులో నడుస్తుంది.
దీనిపై పలు సందర్భాల్లో కమిటీ సభ్యులు హౌసీంగ్ సొసైటీ మాజీ కమిటీ సభ్యులు, ఏఎల్ ఎంటీ లీగల్ ద్వారా దీనిపై సారీ చెప్పడానికి కూడా సిద్దంగా ఉన్నట్లు చెప్పారు. మరోవైపు ఏప్రిల్ 20న, అవతలి పక్షం బేషరతుగా క్షమాపణ చెబితే కేసును కొట్టివేయవచ్చని హైకోర్టు సూచించింది. కానీ ఫిర్యాదు దారు మాత్రం తన పరువుకు భంగం కల్గిందని, 20 కోట్లు చెల్లించాల్సిందేనంటూ కోర్టులో మంకు పట్టు పట్టింది. ఆమె పట్టువిడవక పోవడంతో రాబోయే 20 ఏళ్ల వరకు ఈ కేసు విచారణను 2046లో వాయిదా వేసింది.
దీనిపై మరింత వ్యాఖ్యానించదలుచుకోలేదని న్యాయమూర్తి చాలా సీరియస్ గా మాట్లాడారు. జీవిత చరమాకంలో పట్టు విడుపుల ధోరణి ఉండాలని కోర్టు అభిప్రాయ పడింది. అంతే కాకుండా.. కేవలం పక్షాలు అత్యంత సీనియర్ పౌరులు అయినంత మాత్రాన ఈ కేసుకు ఎలాంటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాబడదని కూడా హైకోర్టు తెల్చి చెప్పింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి