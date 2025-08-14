English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Boss IPTV: బాస్ IPTV బిగ్ షాక్..ఈ పైరసీ ఛానల్ చూస్తే జరిమానా కట్టాల్సిందే?

Boss IPTV Piracy Exposed: వివిధ డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో పైరేటెడ్ కంటెంట్‌ను పెద్ద ఎత్తున అక్రమంగా స్ట్రీమింగ్ చేస్తున్న  ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ టెలివిజన్ (IPTV) బహిర్గతం అయ్యింది. నివేదికల ప్రకారం.. ఈ చట్టవిరుద్ధమైన నెట్‌వర్క్ తీవ్రమైన కాపీరైట్, డేటా గోప్యతా ఉల్లంఘనలకు పాల్పడిందని విచారణలో తేలింది.

Boss IPTV Piracy Exposed: వివిధ డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో పైరేటెడ్ కంటెంట్‌ను పెద్ద ఎత్తున అక్రమంగా స్ట్రీమింగ్ చేస్తున్న  ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ టెలివిజన్ (IPTV) బహిర్గతం అయ్యింది. నివేదికల ప్రకారం.. ఈ చట్టవిరుద్ధమైన నెట్‌వర్క్ తీవ్రమైన కాపీరైట్, డేటా గోప్యతా ఉల్లంఘనలకు పాల్పడిందని విచారణలో తేలింది. ఈ నెట్‌వర్క్ బాస్ IPTV, గురు IPTV, తాషన్ IPTV, బ్రాంప్టన్ IPTV, Vois IPTV, ఇండియన్ IPTV, పంజాబీ IPTV, ఎడ్మంటన్ IPTV, బాస్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ IPTV, అల్ట్రాస్ట్రీమ్‌టీవీ వంటి బ్రాండ్ పేర్లతో ఇది పనిచేస్తున్నట్లు తెలిసింది.

ఈ సేవలు స్టార్, జీ నెట్‌వర్క్, కలర్స్, సోనీ, సన్ నెట్‌వర్క్, ETV, ఆహా, సోనిలివ్ ఛానల్స్‌లో ప్రసారమయ్యే కార్యక్రమాలను చట్టవిరుద్ధంగా ప్రసారం చేసినట్లు దర్యాప్తులో తేలినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. వీటితో పాటు నెట్‌ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో అంతర్జాతీయ స్పోర్ట్స్ లీగ్‌ల వంటి గ్లోబల్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లను కూడా లైసెన్స్ లేకుండా స్ట్రీమింగ్ చేస్తున్నారు. దీనిపై చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. 

కొన్ని ముఖ్యమైన వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి
ఈ చట్టవిరుద్ధ సేవలు ఆండ్రాయిడ్/లైనక్స్ ఆధారిత సెట్-టాప్ బాక్స్‌ల ద్వారా లేదా స్మార్ట్ పరికరాల్లోని యాప్‌ల ద్వారా ఈ ప్రసారాలను అందించారు.  వాటిని సోషల్ మీడియా, వెబ్‌సైట్‌లు, బ్లాగ్‌ల ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దూకుడుగా ప్రచారం చేశారు. చట్టపరమైన సేవల కంటే చాలా తక్కువ ధరలకు ప్రీమియం కంటెంట్‌ను అందిస్తున్నారు.

> ప్రభుత్వ దర్యాప్తుల ప్రకారం, ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు కంటెంట్ యజమానులకు లేదా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లకు హక్కుల కోసం ఎలాంటి చెల్లింపులు జరగలేదు. ఇది వినోద పరిశ్రమకు తీవ్ర హాని కలిగిస్తుంది.

> YuppTV వంటి లైసెన్స్ పొందిన ప్లాట్‌ఫారమ్‌లను ప్రభావితం చేసే IPTV పైరసీ కారణంగా ప్రపంచ దక్షిణాసియా ప్రసార రంగం ఏటా 200 – 300 మిలియన్ డాలర్లను కోల్పోతుందని అంచనా.

ఆర్థిక నష్టంతో పాటు భద్రతా సమస్యలు 
> పైరేటెడ్ IPTV సేవలు తరచుగా క్రెడిట్ కార్డ్ వివరాలతో సహా వినియోగదారు డేటాను సేకరిస్తాయి. తరచుగా ఫిషింగ్ స్కామ్‌లు, పన్ను ఎగవేత, మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా, ఉగ్రవాదం వంటి ఇతర నేర కార్యకలాపాలకు నిధులు సమకూర్చేందుకు అవసరమైన డేటాను ఇవి అందిస్తున్నాయి.

> 2021లో YuppTV దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదును అనుసరించి, ఫరీదాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ బ్రాంచ్ భారతదేశంలోని బాస్ IPTV కార్యకలాపాలపై దాడి నిర్వహించింది. ఫలితంగా అక్రమ పైరసీ నెట్‌వర్క్‌తో సంబంధం ఉన్న ఆరుగురు వ్యక్తులను అరెస్టు చేశారు.

> బాస్ ఐపీటీవీ దాని అనుబంధ సంస్థలను లక్ష్యంగా చేసుకుని యప్ టీవీ యునైటెడ్ స్టేట్స్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో గోల్డ్‌స్టెయిన్ లా గ్రూప్, ఎల్ఎల్‌సి (“జిఎల్‌పి”) ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సివిల్ ఫిర్యాదును కూడా దాఖలు చేసింది.

