/Kanpur aircraft crash: కాన్పూర్ లో కుప్పకూలీన ట్రైనీ విమానం.. ఇద్దరు పైలెట్ల దుర్మరణం..

Both pilots dead in Trainee aircraft crashes in Kanpur: ఇటీవల దేశంలో తరచుగా విమాన ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. అసలు విమానాలు ఎక్కాలంటేనే చాలా మంది భయపడిపోతున్నారు. ట్రైనీ విమానాలు, వివిధ ఎయిర్ లైన్స్ లకు చెందిన విమానాలు తరచుగా ప్రమాదాలకు గురౌతున్నాయి.ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. ఉత్తరప్రదేశ్లోని కాన్పూర్లో గురువారం ఘోర విమాన ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు పైలెట్లు దుర్మరణం చెందారు.
ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని కాన్పూర్లో ఘోర విమాన ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. గంగా బ్యారేజీ సమీపంలోని నత్తాపూర్వా గ్రామం సమీపంలో రెండు ఇంజిన్లు కలిగిన ఒక ట్రైనింగ్ విమానం కుప్పకూలింది. అది ఎగిరిన కాసేపటికే దాని ఇంజీన్ లో సాంకేతికమైన సమస్యలు ఏర్పడ్డాయి. దీంతో విమానం ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయింది. ఈ దుర్ఘటనలో విమానంలో ఉన్న పైలట్, కో-పైలట్ ఇద్దరూ అక్కడికక్కడే దుర్మరణం పాలయ్యారు.
విమానంలో కుప్పకూలీపోగానే మంటలు వ్యాపించాయని స్థానికులు వెల్లడించారు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ప్రమాద సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు,ఇతర సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. అయితే, ఈ ప్రమాదానికి గల పూర్తి కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది.
సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి..
కాన్పూర్ విమాన ప్రమాద ఘనటపై యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదంలో మరణించిన పైలట్ల ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తున్నట్లు చెప్పారు. వారి కుటుంబానికి తన సంతాపం తెలిపారు. ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా వారికి అండగా ఉంటుందని తెలిపారు.
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