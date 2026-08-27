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Kanpur aircraft crash: కాన్పూర్ లో కుప్పకూలీన ట్రైనీ విమానం.. ఇద్దరు పైలెట్ల దుర్మరణం..

Aircraft crash in Kanpur: విమానంలో సాంకేతిక లోపం లేదా ఇతర కారణాలతో గాల్లో ఎగిరిన కొంత సేపటికే నియంత్రణ కోల్పోయింది. దీంతో అది  నేరుగా పొలాల్లో కూలిపోయినట్లు అధికారులు ప్రాథమికంగా వెల్లడించారు.   కాన్పూర్‌లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటనలో ఇద్దరు పైలెట్లు దుర్మరణం చెందారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 27, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 03:08 PM IST
Kanpur aircraft crash: కాన్పూర్ లో కుప్పకూలీన ట్రైనీ విమానం.. ఇద్దరు పైలెట్ల దుర్మరణం..
Image Credit: cmyogiadityanath(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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