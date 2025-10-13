Man falls from Running Train Video: నువ్వు దేవుడివి సామి.!. రెప్పపాటులో ప్రయాణికుడి ప్రాణాలు కాపాడిన ఆర్పీఎఫ్ ఉద్యోగి.. వీడియో వైరల్..

Rpf constable saves elderly man after he fell from running train in belagavi: చాలా మంది బస్సు ప్రయాణాల్లో కన్నా రైల్వే ప్రయాణాలకు ప్రయారిటీ ఇస్తారు. అందరు పక్కాగా టైమ్ ను ఫాలో అవుతారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం దీనికి భిన్నంగా చివరి నిముషం వరకు ట్రైన్ కోసం ప్లాన్ ఫామ్ మీదకు వస్తారు. కొన్నిసార్లు వారు ప్రయాణించాల్సిన ట్రైన్ వెళ్లిపోతుంది. దీంతో దాని వెంట పరుగులు పెడతారు.
Hats off to this hero constable!
At Belagavi Railway Station, a man slipped while getting off a moving train.
An RPF Head Constable immediately pulled him to safety, preventing a tragic accident.
The act was caught on CCTV & he’s being widely praised for his bravery. pic.twitter.com/qovfNhVXEz
— Gummalla Lakshmana (@GUMMALLALAKSHM3) October 12, 2025
రన్నింగ్ ట్రైన్ లు ఎక్కేటప్పుడు, దిగేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని రైల్వే సిబ్బంది చెడుతుంటారు. రెప్పపాటులో అనేక ఘోరాలు జరుగుతుంటాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఇటీవల రైల్వే ప్రమాదాలకు చెందిన వీడియోలు తరచుగా వైరల్ అవుతున్నాయి. రన్నింగ్ ట్రైన్ ఎక్కే క్రమంలో లేదా దిగే క్రమంలో అనుకొని ఘటనలకు జరుగుతుంటాయి.
అచ్చం ఇలాంటి ఒక ఘటన కర్ణాటకలోని బెళగావిలో చోటు చేసుకుంది. అయితే.. ఇక్కడ ఆర్పీఎఫ్ సమయానికి దేవుడిలా రావడంతో ప్రయాణికుడి ప్రాణాలు పెద్ద ప్రమాదం నుంచి బైటపడినట్లు తెలుస్తొంది.
కర్ణాటకలోని బెళగావి రైల్వేస్టేషన్ లో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. రైలు రన్నింగ్ లో మెల్లగా కదులుతుంది. మరీ అతను దిగే ప్లాట్ ఫామ్ వచ్చే వరకు అతను ఏంచేస్తున్నాడో లేదా మంచిగా నిద్రలో ఉన్నాడో తెలీదు కానీ.. గాబారాగా రైలు దిగేందుకు ప్రయత్నించాడు. దీంతో అతను బ్యాలెన్స్ తప్పి రైలు కిందకు జారీపోతున్నాడు.
ఇంతలో అక్కడే విధుల్లో ఉన్న ఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ అతడ్ని చూశాడు. వెంటనే రెప్పపాటులో రియాక్ట్ అయ్యాడు. ప్రయాణికుడు రైలు కిందకు జారీపోకుండా పట్టుకుని ప్లాట్ ఫామ్ మీదకు లాగాడు. దీంతో ప్రయాణికుడు పెద్ద ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నాడు. దీంతో ఆ వ్యక్తి త్రుటిలో ఘోర ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నాడు.
ఆ తర్వాత అతనికి నీళ్లను తాగించి అక్కడున్న వారు సపర్యలు చేశారు. ఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ కనుక సమయానికి రియాక్ట్ కాకుండా.. ఘోరం జరిగిపోయేదని కూడా అక్కడి వారు చెప్తున్నారు. ప్రయాణికుడు ఆర్పీఎఫ్ అధికారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్పాడు. ఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ ప్రయాణికుడ్ని కాపాడిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీంతో నెట్టింట ఆర్పీఎఫ్ ఉద్యోగి దైర్యసాహాసాలు, సమయస్పూర్తిపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
