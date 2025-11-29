English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Today Schools Holiday: బ్రేకింగ్‌.. నేడు శనివారం స్కూళ్లు, కాలేజ్‌లకు సెలవు!

Today Schools Holiday: బ్రేకింగ్‌.. నేడు శనివారం స్కూళ్లు, కాలేజ్‌లకు సెలవు!

Govt Declares Today School And Colleges Holiday On November 29th Know Why: మళ్లీ వర్షం ముంచెత్తుతోంది. దీని కారణంగా ఉన్నఫళంగా అధికారులు స్కూళ్లు, కాలేజ్‌లకు సెలవు ప్రకటించారు. భారీ వర్షాలు, వరద ముప్పు నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఎక్కడెక్కడ ఇచ్చారో ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 29, 2025, 07:57 AM IST

Today Schools Holiday: బ్రేకింగ్‌.. నేడు శనివారం స్కూళ్లు, కాలేజ్‌లకు సెలవు!

Schools Holiday For Today: మొంథా తుఫాను మిగిల్చిన నష్టం నుంచి కోలుకోకముందే మళ్లీ వరుణుడు విజృంభిస్తున్నాడు. భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తుండడంతో ఉన్నఫళంగా పలు ప్రాంతాల్లో స్కూళ్లు, కాలేజ్‌లకు సెలవులు ప్రకటించారు. సెన్వార్ తుపాన్ ముప్పు తప్పినా 'దిత్వా' రూపంలో ముప్పు పొంచి ఉండడంతో తమిళనాడు ప్రాంతంలో కుండపోత వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఈ కారణంగా ఆ రాష్ట్రంలోని కొన్ని జిల్లాలల్లో పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవు ఇచ్చారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: Schools Holiday: దిత్వా తుఫాన్‌ ప్రభావంతో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు?

తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు పడుతున్నారు. ఎడతెరపి లేకుండా వర్షాలు పడుతుండడంతో పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా మారింది. వాతావరణ శాఖ చెప్పినట్టు కొన్ని జిల్లాలకు వరద ముప్పు పొంచి ఉంది. ముఖ్యంగా 6 జిల్లాలకు ఐఎండీ రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. తంజావూరు, తిరువారూర్‌, మైలాడుదురై, విల్లుపురం, కడలూరు, కళ్లకురుచ్చి జిల్లాలకు రెడ్‌ అలర్ట్‌ ప్రకటించారు. ఆ జిల్లాల్లో శనివారం భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఈ కారణంతో ఆయా జిల్లాల్లో విద్యాసంస్థలకు ప్రభుత్వం సెలవులు ప్రకటించింది.

Also Read: Bribe: ఉద్యోగులు, అధికారులు లంచం అడుగుతున్నారా? ఏ నంబర్లకు ఫోన్‌ చేయాలో తెలుసా?

వర్షాల కారణంగా తంజావూరు, తిరువారూర్‌లో పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. తూత్తుకుడిలోని పలు గ్రామాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. పుదుచ్చేరి, కారైకాల్‌లో విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో శ్రీలంక సమీపంలోని తీవ్ర వాయుగుండం తుపానుగా బలపడినట్లు వాతావరణ విభాగం (ఐఎండీ) చెప్పింది. యెమెన్ సూచనతో తుపానుకు 'దిత్వా' అని తుఫాన్‌కు నామకరణం చేశారు.

Also Read: Sarpanch Elections: ఎకరం భూమి, రూ.50 వేలు ఇస్తా.. గ్రామస్తులకు సర్పంచ్‌ అభ్యర్థి వరాల జల్లు

ఏపీలో కూడా?
దిత్వా తుఫాన్‌ ప్రభావం తమిళనాడుపై తీవ్రంగా ఉండగా.. ఆంధ్రప్రదేశ్‌పై కూడా ప్రభావం ఉంది. తుఫాన్‌ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. తమిళనాడులోని కొన్ని జిల్లాలలతోపాటు పుదుచ్చేరి, ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే ఆయా ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలతోపాటు కళాశాలలకు అప్పటికప్పుడు సెలవులు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే తమిళనాడు, పుదుచ్చేరిలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో సెలవులు ఇచ్చారు. ఏపీలో వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా విద్యా శాఖ అధికారులు పాఠశాల, కళాశాలల సెలవుపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. తుఫాన్‌ ప్రభావం సోమవారం తీవ్రంగా ఉండే అవకాశం ఉండడంతో ఏపీలో ఆ రోజు కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Heavy RainsSchools HolidayTamil NaduWeather updateDitwah Cyclone

