Schools Holiday For Today: మొంథా తుఫాను మిగిల్చిన నష్టం నుంచి కోలుకోకముందే మళ్లీ వరుణుడు విజృంభిస్తున్నాడు. భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తుండడంతో ఉన్నఫళంగా పలు ప్రాంతాల్లో స్కూళ్లు, కాలేజ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు. సెన్వార్ తుపాన్ ముప్పు తప్పినా 'దిత్వా' రూపంలో ముప్పు పొంచి ఉండడంతో తమిళనాడు ప్రాంతంలో కుండపోత వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఈ కారణంగా ఆ రాష్ట్రంలోని కొన్ని జిల్లాలల్లో పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవు ఇచ్చారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు పడుతున్నారు. ఎడతెరపి లేకుండా వర్షాలు పడుతుండడంతో పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా మారింది. వాతావరణ శాఖ చెప్పినట్టు కొన్ని జిల్లాలకు వరద ముప్పు పొంచి ఉంది. ముఖ్యంగా 6 జిల్లాలకు ఐఎండీ రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. తంజావూరు, తిరువారూర్, మైలాడుదురై, విల్లుపురం, కడలూరు, కళ్లకురుచ్చి జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు. ఆ జిల్లాల్లో శనివారం భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఈ కారణంతో ఆయా జిల్లాల్లో విద్యాసంస్థలకు ప్రభుత్వం సెలవులు ప్రకటించింది.
వర్షాల కారణంగా తంజావూరు, తిరువారూర్లో పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. తూత్తుకుడిలోని పలు గ్రామాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. పుదుచ్చేరి, కారైకాల్లో విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో శ్రీలంక సమీపంలోని తీవ్ర వాయుగుండం తుపానుగా బలపడినట్లు వాతావరణ విభాగం (ఐఎండీ) చెప్పింది. యెమెన్ సూచనతో తుపానుకు 'దిత్వా' అని తుఫాన్కు నామకరణం చేశారు.
ఏపీలో కూడా?
దిత్వా తుఫాన్ ప్రభావం తమిళనాడుపై తీవ్రంగా ఉండగా.. ఆంధ్రప్రదేశ్పై కూడా ప్రభావం ఉంది. తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. తమిళనాడులోని కొన్ని జిల్లాలలతోపాటు పుదుచ్చేరి, ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే ఆయా ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలతోపాటు కళాశాలలకు అప్పటికప్పుడు సెలవులు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే తమిళనాడు, పుదుచ్చేరిలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో సెలవులు ఇచ్చారు. ఏపీలో వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా విద్యా శాఖ అధికారులు పాఠశాల, కళాశాలల సెలవుపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. తుఫాన్ ప్రభావం సోమవారం తీవ్రంగా ఉండే అవకాశం ఉండడంతో ఏపీలో ఆ రోజు కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
