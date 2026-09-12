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ట్రంప్‌కు బిగ్ షాక్.. డీ డాలరైజ్ దిశగా బ్రిక్స్ సదస్సు వేదికగా కీలక తీర్మానం..

America Big Shock: ప్రపంచ దేశాల్లో అగ్ర రాజ్యాధినేత డొనాల్డ్ ట్రంప్ కు గ్లోబల్ సౌత్ షాకిచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. భారతదేశ అధ్యక్షతన జరిగే బ్రిక్స్ సదస్సులో డాలర్ ఆధిపత్యాన్ని దెబ్బకొట్టేందుకు వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలను తీసుకోబోతున్నారు. ఆర్థికంగా బలపడుతున్న దేశాలను దెబ్బతీసేందుకు ట్రంప్ చేస్తున్న కుట్రలను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోడానికి బ్రిక్స్ భాగస్వామ్య దేశాధినేతలు ఏకతాటిపైకొచ్చి కొత్త కరెన్సీని అమల్లోకి తీసుకురావాలనే అంశంపై కీలక నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు. భారత్ లో జరుగుతున్న బ్రిక్స్ సదస్సుకు అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. డాలర్ తో దడపుట్టిస్తున్న ట్రంప్ ను బ్రిక్స్ భాగస్వామ్య దేశాలు ఏం చేయబోతున్నాయి? గ్లోబల్ సౌత్ ఎత్తుగడ ఏంటి? ప్రపంచదేశాల ప్రతినిధులు భారత్ తో కలిసి ముందడుగు వేస్తాయా?

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 12, 2026, 05:45 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 05:45 AM IST
ట్రంప్‌కు బిగ్ షాక్.. డీ డాలరైజ్ దిశగా బ్రిక్స్ సదస్సు వేదికగా కీలక తీర్మానం..
Image Credit: BRICS Summit (ZEE Pic/Sourc)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ట్రంప్‌కు బిగ్ షాక్.. డీ డాలరైజ్ దిశగా బ్రిక్స్ సదస్సు వేదికగా కీలక తీర్మానం..
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