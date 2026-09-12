Brics Currency: ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న బ్రిక్స్ సదస్సుతో హక్కుల కోసం, వనరుల పంపిణీలో సమానత్వం కోసం సభ్యదేశాలు, భాగస్వామ్య దేశాలు వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తున్నాయి. భారత్, చైనా, రష్యా వంటి దేశాలు ప్రపంచ దేశాలతో పోటీ పడుతూ వస్తూత్పత్తుల ఎగుమతులతో ఆర్థికంగా బలోపేతమవుతున్నాయి. దేశాల మధ్య ట్రేడింగ్ ప్రక్రియలో అమెరికా కరెన్సీ డాలర్ కీ రోల్ పోషిస్తోంది. ప్రపంచంలో ఆది పత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్న అమెరికన్ డాలర్ తో లావాదేవీలకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గంకోసం బ్రిక్స్ దేశాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. బ్రిక్స్ దేశాల సదస్సులో భారత్ ఎలాంటి పాత్రను పోషిస్తోంది. రష్యా, చైనా వంటి దేశాలు భారత్ ఆలోచనతో ఏకీభవిస్తాయా? ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయోనని ప్రపంచ దృష్టిని బ్రిక్స్ సదస్సు ఆకర్షిస్తోంది.
బ్రిక్ సొంత కరెన్సీ..
భారత్, చైనా, రష్యా, బ్రెజిల్ వంటి దేశాలు అంతర్జాతీయ వాణిజ్య చెల్లింపులను డాలర్లకు బదులుగా తమ సొంత కరెన్సీలైన రూపాయి, యువాన్, రూబెల్, రియాల్లలో జరుపుతున్నాయి. ప్రస్తుతం భారత్-రష్యా మధ్య దాదాపు 95శాతం వ్యాపారం డాలర్లతో సంబంధం లేకుండా సొంత కరెన్సీలలోనే సాగుతోంది. చైనా కూడా పలు దేశాలతో యువాన్ ద్వారా చమురు కొనుగోళ్లు జరుపుతోంది. గ్లోబల్ సౌత్లో భారత దేశం డిజిటల్ చెల్లింపులో అగ్రగామిగా రాణిస్తోంది. యూనివర్సల్ పేమెంట్ ఇంటర్ ఫేస్ ద్వారా డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ద్వారా గ్లోబల్ సౌత్ దేశాల అభివృద్ధికి భారత్ ఎంతో సహకరిస్తూ నాయకత్వ పాత్ర పోషిస్తోంది. భారత్ అధ్యక్షతన జరుగుతున్న బ్రిక్స్ సదస్సులో కొత్త కరెన్సీ రూపకల్పన, లావాదేవీలపై కీలక నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు.
డాలర్ ఆధిపత్యానికి గండి..
అమెరికా డాలర్ ఆధిపత్యానికి గండి కొట్టేందుకు బ్రిక్స్ సభ్యదేశాలు విశ్వప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ వర్తకంలో డాలర్పై ఆధార పడటాన్ని తగ్గించి, ప్రత్యామ్నాయ ఆర్థిక వ్యవస్థను నిర్మించడంపై ఈ భాగస్వామ్య దేశాలు వేగంగా అడుగులు వేస్తున్నాయి. పాశ్చాత్య దేశాల నియంత్రణలో ఉండే స్విఫ్ట్ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థకు ప్రత్యామ్నాయంగా BRICS Pay అనే సరికొత్త క్రాస్-బోర్డర్ డిజిటల్ పేమెంట్ ప్లాట్ఫారమ్ను తీసుకువచ్చేందుకు చర్చలు జరుపుతున్నారు. బ్రిక్స్ దేశాల సెంట్రల్ బ్యాంకులు జారీ చేసే డిజిటల్ కరెన్సీలను పరస్పరం అనుసంధానించాలని భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ ప్రతిపాదించింది. దీనివల్ల వ్యాపారులకు, పర్యాటకులకు డాలర్ అవసరం లేకుండా నేరుగా తక్కువ ఖర్చుతో లావాదేవీలు పూర్తవుతాయి. భారత్ తన UPI మోడల్ను ఇందుకు ప్రాతిపదికగా చూపిస్తోంది.
బ్రిక్స్ దేశాల వాణిజ్య లావాదేవీల్లో అమెరికా డాలర్ తొలగింపు..
బ్రిక్స్ దేశాలు వాణిజ్య లావాదేవీలను సాగించే విధానాల్లో అమెరికా డాలర్ను తొలగించాలని 2025లో బ్రిక్స్ కూటమి స్పష్టంగా ఒత్తిడి చేయలేదు. దీనికి బదులుగా ప్రాజెక్టులు, కార్యక్రమాల కోసం వినూత్న ఆర్థిక పద్ధతులు, విధానాలను సులభతరం చేయడం, విస్తరించడంపై బ్రిక్స్ ఇంటర్ బ్యాంక్ సహకార యంత్రాంగం దృష్టి సారించడాన్ని కూటమి నాయకులు స్వాగతించారని 2025 శిఖరాగ్ర సదస్సు ప్రకటన పేర్కొంది. స్థానిక కరెన్సీలలో ఆర్థిక పెట్టుబడికి ఆమోదయోగ్యమైన విధానాలను అన్వేషించే ప్రయత్నాలకు కూడా నాటి సదస్సు మద్దతు తెలిపింది. ఉమ్మడి బ్రిక్స్ కరెన్సీని ప్రతిపాదించడానికో లేదా అమెరికా డాలర్ను పూర్తిగా భర్తీ చేయడానికో కాకుండా, వాణిజ్య , ఆర్థిక లావాదేవీల్లో జాతీయ కరెన్సీల వినియోగాన్ని విస్తరించాలని కూటమి విస్తృత అజెండాను ఈ ప్రకటన నొక్కి చెప్పింది.