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BRICS Declaration 2026: బ్రిక్స్ సదస్సు..ఢిల్లీ డిక్లరేషన్‌కు సభ్య దేశాల ఏకగ్రీవ ఆమోదం..ఏమున్నాయంటే?

BRICS Summit Declaration 2026: న్యూఢిల్లీలో జరిగిన బ్రిక్స్ (BRICS) శిఖరాగ్ర సదస్సులో భారత చొరవతో రూపొందించిన 'ఢిల్లీ డిక్లరేషన్' ఉమ్మడి ప్రకటనపై సభ్య దేశాలన్నీ ఏకాభిప్రాయంతో ఏకగ్రీవ ఆమోదం తెలిపాయి. ఈ సదస్సులో భారత దౌత్యనీతి మరోసారి అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించింది. అంతర్జాతీయ వివాదాలను దౌత్య చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవడం, వాణిజ్యంలో స్థానిక కరెన్సీల వినియోగం, ప్రపంచ సంస్థల్లో సంస్కరణలు, ఆర్థిక వృద్ధి, ఉగ్రవాద నిర్మూలన వంటి 5 ప్రధాన అంశాలపై ఒప్పందం కుదిరింది. భారత్ నాయకత్వంలో తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాలు అంతర్జాతీయ వేదికపై బ్రిక్స్ కూటమి ప్రభావాన్ని మరింత బలోపేతం చేయనున్నాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 12, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 08:40 PM IST
BRICS Declaration 2026: బ్రిక్స్ సదస్సు..ఢిల్లీ డిక్లరేషన్‌కు సభ్య దేశాల ఏకగ్రీవ ఆమోదం..ఏమున్నాయంటే?
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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