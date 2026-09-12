BRICS Summit Declaration 2026: న్యూఢిల్లీ వేదికగా నిర్వహించిన బ్రిక్స్ (BRICS) శిఖరాగ్ర సదస్సులో భారత దౌత్యనీతి అత్యంత క్రియాశీలకమైన, కీలకమైన పాత్రను పోషించింది. భారత చొరవతో ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన 'ఢిల్లీ డిక్లరేషన్' ఉమ్మడి ప్రకటనకు కూటమిలోని సభ్య దేశాలన్నీ సంపూర్ణ ఏకాభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచి, ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం తెలిపాయి. ఈ డిక్లరేషన్లో ప్రపంచ అభివృద్ధి, శాంతికి సంబంధించిన 5 కీలక నిర్ణయాలను పొందుపరిచారు.
1) శాంతి, చర్చలకే ప్రాధాన్యం..
ఏకపక్ష యుద్ధాలకు ముగింపు పలికి, అంతర్జాతీయ వివాదాలను కేవలం దౌత్యపరమైన చర్చలు, సంప్రదింపుల ద్వారానే పరిష్కరించుకోవాలని సభ్య దేశాలు నిర్ణయించాయి.
2) సొంత కరెన్సీల వినియోగం..
బ్రిక్స్లోని సభ్య దేశాల మధ్య సాగే ద్వైపాక్షిక, బహుపాక్షిక వాణిజ్య లావాదేవీలలో స్థానిక లేదా సొంత కరెన్సీల వాడకాన్ని విశేషంగా ప్రోత్సహించాలని తీర్మానించాయి.
3) గ్లోబల్ గవర్నెన్స్ సంస్కరణలు..
ఐక్యరాజ్యసమితి, అంతర్జాతీయ ద్రవ్య సంస్థలు తదితర ప్రపంచ పాలనా వ్యవస్థల్లో సమగ్రమైన సంస్కరణలు తీసుకురావాల్సిన అవసరాన్ని స్పష్టం చేశాయి.
4) ఆర్థిక సహకారం..
సభ్య దేశాల మధ్య పరస్పర ఆర్థిక వృద్ధి, పెట్టుబడుల విస్తరణ, సరఫరా గొలుసులను (Supply Chains) మరింత బలోపేతం చేయడంపై దృష్టి సారించాయి.
5) వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం..
ఉగ్రవాద నిర్మూలన, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మార్పిడి, వాతావరణ మార్పుల వంటి అంతర్జాతీయ సవాళ్లపై ఉమ్మడి కార్యాచరణ ద్వారా ముందుకు వెళ్లాలని స్పష్టం చేశాయి.
భారతదేశ నాయకత్వంలో రూపుదిద్దుకుని ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం పొందిన ఈ కీలక నిర్ణయాలు అంతర్జాతీయ వేదికపై బ్రిక్స్ కూటమి ప్రాబల్యాన్ని, ప్రభావాన్ని మరింతగా విస్తరించడానికి, బలోపేతం చేయడానికి ఎంతగానో దోహదపడనున్నాయి.
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