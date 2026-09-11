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రైలు ప్రయాణికులకు బిగ్ అలర్ట్.. బ్రిక్స్ సదస్సు ఎఫెక్ట్.. గుత్తగా రైళ్లు రద్దు, దారి మళ్లింపు!

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో బ్రిక్స్ సమావేశం జరగనుంది. అంతర్జాతీయ అధ్యక్షులు సైతం ఈ సదస్సుకు హాజరవుతూ భారత ప్రధానితో భేటీ కానున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సదస్సుకు వచ్చే ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులతో పాటు హోటళ్లు కూడా పూర్తిగా బుక్ అయిపోయాయి. ఇదే సమయంలో బ్రిక్స్ సమావేశం దృష్ట్యా పలు రైళ్లను కూడా మళ్లించారు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 11, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 01:04 PM IST
రైలు ప్రయాణికులకు బిగ్ అలర్ట్.. బ్రిక్స్ సదస్సు ఎఫెక్ట్.. గుత్తగా రైళ్లు రద్దు, దారి మళ్లింపు!
Image Credit: Trains Cancelled For BRICS:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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