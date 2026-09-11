/రైలు ప్రయాణికులకు బిగ్ అలర్ట్.. బ్రిక్స్ సదస్సు ఎఫెక్ట్.. గుత్తగా రైళ్లు రద్దు, దారి మళ్లింపు!

Trains Cancelled For BRICS: బ్రిక్స్ సదస్సు కారణంగా ఢిల్లీలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో రైళ్ల మళ్లింపులు చేపట్టారు. సెప్టెంబర్ 11 నుండి 13వ తేదీ వరకు ఈ మళ్లింపులు అమలులో ఉంటాయి. ఢిల్లీకి వచ్చి వారాంతాల్లో రైళ్లలో తమ ఇళ్లకు వెళ్లాలని ప్లాన్ చేసుకున్నవారు ఈ విషయం ముందుగానే తెలుసుకోవాలి. కొన్ని రైళ్లతో పాటు ఆ ప్రాంతాల్లోని పాఠశాలలు, కళాశాలలకు కూడా సెలవులు ప్రకటించారు. వివిధ దేశాల నేతలు బ్రిక్స్ సమావేశం కోసం ఢిల్లీకి రానున్నారు, ప్రధాని మోడీతో భేటీ కానున్నారు. సెప్టెంబర్ 11, 12, 13 తేదీల్లో రైలు ప్రయాణం చేయాల్సిన వారు ముందే గమనించాలి, ఎందుకంటే కొన్ని రైళ్ల రూట్లను మార్చారు. సెప్టెంబర్ 12, 13 తేదీల్లో ఢిల్లీలోని భారత మంటపంలో జరుగుతున్న ఈ బ్రిక్స్ సదస్సు కోసం కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ సందర్భంలో రైళ్లను కూడా మళ్లించారు.
ఈ రైళ్ల రూట్లలో మార్పు..
ముఖ్యంగా బ్రిక్స్ సమావేశం సందర్భంగా కొన్ని రైళ్ల మార్గాలను మార్చారు. సెప్టెంబర్ 11న రూటు మార్చిన రైళ్ల జాబితా..
న్యూఢిల్లీ నుంచి సిల్చార్ వెళ్లే రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ (12314),
న్యూఢిల్లీ నుంచి రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ (20840),
హజరత్ నిజాముద్దీన్ నుంచి ఘజియాబాద్ వెళ్లే MEMU (64419),
న్యూఢిల్లీ నుంచి రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ (12424),
సంపూర్ణ క్రాంతి ఎక్స్ప్రెస్ (12394),
న్యూఢిల్లీ నుంచి భువనేశ్వర్ వెళ్లే రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ (22812).
సెప్టెంబర్ 12న దారి మళ్లించిన రైళ్లు:
న్యూఢిల్లీ నుంచి హౌరా వెళ్లే రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ (12302),
రేవరీ ప్యాసింజర్ రైలు (54411),
గోమతి ఎక్స్ప్రెస్ (12420),
న్యూఢిల్లీ నుంచి రాజధాని (12314),
న్యూఢిల్లీ నుంచి రాజగిరి శ్రమజీవి ఎక్స్ప్రెస్ (12394).
సెప్టెంబర్ 13న రూటు మార్చిన రైళ్లు..
సహారన్పూర్ నుంచి ఢిల్లీ జంక్షన్ వెళ్లే ప్యాసింజర్ రైలు (54474),
మీరాట్ నుంచి శ్రీ గంగానగర్ స్పెషల్ (14030),
వారణాసి నుంచి న్యూఢిల్లీ శివగంగా సూపర్ ఫాస్ట్ (12559).
మరికొన్ని రైళ్లను రద్దు చేశారు..
రైలు నంబర్ 64433 ఘజియాబాద్ నుంచి న్యూఢిల్లీ వెళ్లే MEMU
రైలు నంబర్ 64491 ఢిల్లీ జంక్షన్ - షామ్లీ
ట్రైన్ నంబర్ 64492 న్యూఢిల్లీ - పాల్వాల్ లేడీస్,
ఘజియాబాద్ నుంచి న్యూఢిల్లీ వెళ్లే 64429,
పాల్వాల్ నుంచి షాకుర్ బస్తి వెళ్లే 64015.
వీటితో పాటు మరికొన్ని రైళ్లను కూడా రద్దు చేశారు. సెప్టెంబర్ 11 నుండి 13 తేదీల్లో రైలు ప్రయాణం చేయాల్సిన వారు, కొన్ని ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు రద్దు చేయబడ్డాయని, మిగిలినవి మళ్లించబడ్డాయని గుర్తుంచుకోండి.
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