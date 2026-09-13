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బ్రిక్స్ విందులో మాంసాహారం ఎక్కడ?.. ఇదేనా భారతీయ రుచుల వైవిధ్యం..? కేంద్రంపై రాహుల్ విమర్శలు..!!

BRICS summit dinner menu controversy: బ్రిక్స్ సదస్సులో దేశాధినేతలకు ఏర్పాటు చేసిన విందులో మాంసాహారం లేకపోవడంపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ ఫైర్ అయ్యారు. మెనూలో పూర్తిగా వెజ్ కే ప్రాధాన్యం ఇవ్వడాన్ని ఆయన తప్పట్టారు.

Written ByBhoomi
Published: Sep 13, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 06:45 PM IST
బ్రిక్స్ విందులో మాంసాహారం ఎక్కడ?.. ఇదేనా భారతీయ రుచుల వైవిధ్యం..? కేంద్రంపై రాహుల్ విమర్శలు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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బ్రిక్స్ విందులో మాంసాహారం ఎక్కడ?.. ఇదేనా భారతీయ రుచుల వైవిధ్యం..? కేంద్రంపై రాహుల్ విమర్శలు..!!
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