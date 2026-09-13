/ బ్రిక్స్ విందులో మాంసాహారం ఎక్కడ?.. ఇదేనా భారతీయ రుచుల వైవిధ్యం..? కేంద్రంపై రాహుల్ విమర్శలు..!!

BRICS summit dinner menu controversy: బ్రిక్స్ సదస్సు విందు భోజనం మెనూ రాజకీయ వివాదాన్ని రేకెత్తించింది. 18వ బ్రిక్స్ సమావేశానికి విచ్చేసిన సభ్య దేశాల నాయకులు, ప్రతినిధుల డిన్నర్ మెనూపై లోకసభ విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ఫైర్ అయ్యారు. మెనూలో అన్నీ శాఖాహార వంటకాలే ఉన్నాయని..దేశంలో 80శాతం మంది మాంసాహారులే అనే విషయాన్ని ప్రధాని మోదీకి తెలియదా అని ప్రశ్నించారు. మీకు ఒక విషయం స్పష్టం చేస్తున్నా.. భారత్ లో 80శాత మంది మాంసాహారులే ఉన్నారు. పైగా మాంసాహారం చాలా రుచిగా ఉంటుంది. నాన్ వెజ్ ఛోలే భతూరే రుచిస్తుందా ఎవరికైనా అంటూ రాహుల్ గాంధీ ఎక్స్ వేదికగా పోస్ట్ చేశారు. కాంగ్రెస్ మీడియా ప్రతినిధి పవన్ ఖేరా తమ నేతకు మద్దతు తెలపారు. వైవిధ్యమైన వంటకాల్లో ప్రపంచంలోనే రుచికరమైన నాన్ వెజ్ డిష్ లను విదేశీ అతిథులకు వడ్డిచాల్సింది. కానీ ప్రభుత్వం ఎందుకు వీటిని పట్టించుకోలేదు. ఇప్పటికే బీజేపీ రుద్దాలనుకుంటున్న ఆహారాలు సమస్యలు స్రుష్టిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఏకంగా తమకు నచ్చిన వంటకాలను ప్రపంచ నేతలకు వడ్డించారని పవన్ ఖేరా దుయ్యబట్టారు. డిన్నర్ మెనూపై రాహుల్ గాంధీ పెట్టిన పోస్టుపై రాజకీయంగా పెను దుమారమే రేగింది.
కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన ఆరోపణలను బీజేపీ తిప్పికొట్టింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఖరికి వంటకాలను కూడా రాజకీయం చేస్తోందని కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు విమర్శించారు. బ్రిక్స్ దేశాధినేతలకు వడ్డించిన ఆహారంపై కూడా కాంగ్రెస్ రాజకీయం చేస్తుందంటే.. నాకు నమ్మశక్యం కాలేదు అని ఆయన ఎక్స్ లో పేర్కొన్నారు. దేశం ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏకాభిప్రాయాన్ని సాధించే శక్తిగా ఎదుగుతోందని అన్నారు. బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి తుహిన్ సిన్హా కూడా రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యలను తప్పుబట్టారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నీచమైన.. అవసరమైన రాజకీయాలు చేస్తోందన్నారు.
రాహుల్ గాంధీ బాధ్యతాయుతమైన ప్రతిపక్ష నాయకుడైతే, ఆయన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి, భారతదేశానికి అభినందనలు తెలిపి ఉండాల్సిందని తుహిన్ సిన్హా అన్నారు. న్యూఢిల్లీ ప్రకటన అనేక కీలకమైన ప్రపంచ సమస్యలపై బ్రిక్స్ దేశాల మధ్య సంఘీభావాన్ని ప్రదర్శించింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శనివారం న్యూఢిల్లీలోని భారత్ మండపంలో బ్రిక్స్ నాయకులు, ప్రతినిధుల కోసం విందు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ విందులో పలు రకాల శాకాహార వంటకాలను వడ్డించారు. మెనూలో ఖండ్వీ, పనీర్ లబబ్దార్, గుచ్చి మర్మిక్, మిల్లెట్ పులావ్, మష్రూమ్ గలౌటి, జలేబి ఉన్నాయి. శ్రీ అన్న, సుస్థిర ఆహారపు అలవాట్లను ప్రోత్సహించడానికి భారతదేశం చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు అనుగుణంగా, ఈ విందులో ఒక రకమైన చిరుధాన్యాలకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది. ఈ విందు కార్యక్రమంలో భారత్ తోపాటు ఇతర బ్రిక్స్ సభ్య దేశాల కళాకారులతో సహా 100 మందికి పైగా కళాకారులు ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు.
కాగా 18వ బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సమావేశం ఆదివారం ముగిసింది. 11 సభ్య దేశాల నాయకులు హాజరైన ఈ రెండు రోజుల శిఖరాగ్ర సమావేశానికి భారతదేశం ఆతిథ్యం ఇచ్చింది. రాత్రి భోజనం సమయంలో జరిగిన చర్చ ఇప్పుడు రాజకీయ వాక్చాతుర్యానికి ఒక అంశంగా మారింది.
For the record: 80% of Indians are non-vegetarian.
Indian non-vegetarian food is delicious. As are my sister's chole bhature. pic.twitter.com/8f6ziKjLan
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 13, 2026
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