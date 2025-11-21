English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Up Bride Video: ఇలా మోపయ్యారెంట్రా.. ఎదురు కట్నం ఇచ్చి మరీ పెళ్లి.. ఫస్ట్ నైట్ రాత్రి వధువు ఏంచేసిందో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

Barabanki bride disappears video:  బారాబంకిలోఒక పెళ్లి వేడుక ఎంతో గ్రాండ్ గా జరిగింది.  వధువు జోష్ తో పెళ్లిలో డ్యాన్స్ చేసి అదే రోజు రాత్రి కన్పించకుండా పోయింది. ఈ ఘటనకు  సంబంధించిన  వీడియో వైరల్ గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 21, 2025, 01:27 PM IST
  • పెళ్లి రోజు రాత్రి జంప్ అయిన నవవధువు..
  • తనకు అన్యాయం చేసిందని కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న వరుడు..

Up Bride Video: ఇలా మోపయ్యారెంట్రా.. ఎదురు కట్నం ఇచ్చి మరీ పెళ్లి.. ఫస్ట్ నైట్ రాత్రి వధువు ఏంచేసిందో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

Bride dances with groom after jaimala in barabanki uttar pradesh: ఇటీవల కాలంలో భార్యభర్తలకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. అన్యోన్యంగా పెళ్లి చేసుకుని ఎలా చక్కగా ఉండాలి, లైఫ్ ను ఎలా లీడ్ చేయాలని కాకుండా.. చేసుకున్న వాళ్లను ఎలా చంపాలి, ఎలాచేతికి మట్టి అంటకుండా చూడాలో అని కొంత మంది కన్నింగ్ ప్లాన్ లు చేసుకుంటున్నారు. దీంతో వీరి వల్ల సమాజంలో పెళ్లి అంటేనే చాలా మంది యువతీ, యువకులు ఆమడదూరం పారిపోతున్నారు.

తెల్లారితే భార్యను భర్త లేదా భర్తను భార్య ఒకర్ని మరోకరు సుపారీలు ఇచ్చి చంపుకుంటూ వార్తలలో ఉంటున్నారు. వివాహేతర  సంబంధాల మోజులో పడి మరీ నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. వీరి వల్ల వీళ్లను నమ్ముకుని కట్టుకున్న వారి జీవితాలు రోడ్డు మీద పడుతున్నాయి. ఉత్తర ప్రదేశ్ లో ఒక వరుడు ఎన్నో ఆశలతో ఎదురు కట్నం ఇచ్చి మరీ ఒక యువతిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. కానీ ఆమె మాత్రం పెళ్లి అయిన కొన్ని గంటల్లోనే అతడికి బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది.

ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని బారాబంకిలో జరిగిన ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. పల్లవి, సునీల్ కుమార్‌ల వివాహం మూడు నెలల క్రితం ఖరారైంది. ఇటీవల వీరి పెళ్లి తంతును పెద్దలు నిశ్చయించారు.  వివాహానికి ఊరివాళ్లు, బంధువులు, స్నేహితులు వచ్చారు. వరుడు సునీల్ కుమార్  యువతికి ఎదురు కట్నం ఇచ్చి మరీ పెళ్లి కూడా తన ఖర్చులతోనే చేయించుకున్నాడు. కేవలం అమ్మాయి మంచిగా ఉంటే చాలని అనుకున్నాడు.

ఇక మరోవైపు వధువు పల్లవి కూడా కొన్నిరోజుల పాటు వరుడు సునీల్ తో బాగానే ఉన్నట్లు నటించింది.  ఇక పెళ్లిలో జయమాల తర్వాత.. పల్లవి, సునీల్ కుమార్ డ్యాన్స్ పెళ్లికి హైలెట్ గా నిలిచింది. అందరు ఫుల్ జోష్ గా ఎంజాయ్ చేశారు. ఇక రాత్రి పూట అలిసిపోయారు. అక్కడే ఫస్ట్ నైట్ ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు.

అక్కడి వారి ఆచారం ప్రకారం.. మరుసటి రోజు అప్పగింతల కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు. అయితే.. వరుడు, వధువు బాగా అలిసిపోవడంతో ప్రత్యేకంగా గదిలో ఏర్పాటు చేశారు. మరీ అక్కడ ఏంజరిగిందో కానీ.. తెల్లవారు జామున వరుడు నిద్ర నుంచి లేచి చూసేసరికి వధువు లేదు. చుట్టుపక్కల వెతికాడు. ఆమె ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ వచ్చింది. 
 

ఇక వధువు కుటుంబ సభ్యుల్ని అడగ్గా.. వారు కూడా తెల్లముఖం వేశారు. ఆమె ఫోన్ స్విచ్చాఫ్ వచ్చింది. దీంతో అక్కడి వారు కొంత మంది ఆమెకు మరో యువకుడితో లవ్ ఎఫైర్ ఉందని అతనితో వెళ్లిపోయి ఉంటుందని చెప్పారు.  చుట్టుపక్కల అంతా వెతికినా ఆమె జాడ కనిపించలేదు. దీంతో తాను మోసపోయానని గ్రహించిన వరుడు దీనిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

పెళ్లిలో తనతో డ్యాన్స్ చేసిన వదువు..కొన్నిగంటల్లోనే ఇలా చేస్తుందని వరుడు కన్నీటి పర్యంతమయ్యాడు.

పెళ్లిలో తనతో డ్యాన్స్ చేసిన వదువు..కొన్నిగంటల్లోనే ఇలా చేస్తుందని వరుడు కన్నీటి పర్యంతమయ్యాడు.  ఈ క్రమంలో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.  ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్ గా మారింది.

 

