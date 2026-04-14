Agra bride 90 lakhs: శోభనం కావాలంటే 90 లక్షలివ్వు.. మొగుడికి తొలిరాత్రి నవవధువు టార్చర్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Bride demands 90 lakh cash for mating in agra: ఇటీవల భార్యభర్తలకు చెందిన ఘటనలు భయంతో చెమటలు పట్టిస్తున్నాయి. రోజు రోజుకు కొంత మంది మరీ దిగజారీ ప్రవర్తిస్తున్నారు. కొంత మంది పెళ్లిళ్లు చేసుకుని ఎఫైర్ లు పెట్టుకుంటున్నారు. మరికొంత మంది కట్టుకున్న వాళ్లను సుపారీలు ఇచ్చి చంపిస్తున్నారు. ఈ విధంగా ఎక్కడ చూసిన భార్యభర్తలు హత్యలు లేదా ఆత్మహత్యలు సుపారీ గ్యాంగ్ లతో దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో వీరి వల్ల వివాహ వ్యవస్థ పూర్తిగా మసక బారుతుదని చెప్పుకొవచ్చు. యూపీలో లోని ఆగ్రాలో ఒక నవవధువు పెళ్లి తర్వాత ఫస్ట్ నైట్ రోజు వరుడితో శారీరకంగా కలవాలంటే ఏకంగా తనకు ముందుగా రూ.90 లక్షలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసింది. దీనిపై రచ్చ రాజుకుంది.
ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని ఆగ్రాకు చెందిన యువకుడికి గతేడాది ఏప్రిల్ 29న కల్పన అనే యువతితో పెళ్లి జరిగింది. అందరి పెళ్లికొడుకుల్లా అతను కూడా ఫస్ట్ నైట్ పై గంపేడాశాలు పెట్టుకున్నాడు. ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయాలని అప్పటి వరకు కంట్రోల్ చేసుకున్న తన కోరికల్ని ఎలాగైన ఈ రాత్రితో తీర్చుకొవాలని ఆ ఘడియ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు. ఇంతలో తన భార్య పాల గ్లాస్ తో గదిలో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఇక వరుడు కూడా భార్య కల్పనను బెడ్ మీద కూర్చొబెట్టుకున్నాడు. ఆమెను మెల్లగా తాకి, ఆమె కొంగు జరిపేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఇంతలో వధువు సీరియస్ అయ్యింది. తనతో శారీరంగా కలవాలంటే రూ.90 లక్షల నగదు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసింది. అతను షాక్అయ్యాడు. దెబ్బకు అతనికి దిమ్మతిరిగినట్లైంది.
ఫస్ట్ నైట్ రోజు భార్యభర్తల మధ్య రచ్చ జరిగింది. ఈ విషయం కాస్త ఇంట్లోవారికి చెప్పడంతో మరుసటి రోజు ఆమె పెళ్లి నగలన్నింటితో పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. అప్పటి నుంచి ఏడాది పాటు కల్పన, ఆమె కుటుంబ సభ్యులు వరుడిని వాట్సాప్ ద్వారా బెదిరిస్తూన్నారు. అంతే కాకుండా పలు మార్లు ఇంటిపై దాడులు చేస్తూ వచ్చారు. ఒక రోజు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇంట్లోని పీఎన్జీ గ్యాస్ పైప్లైన్ను ధ్వంసం చేసి వరుడి కుటుంబాన్ని నిప్పు అంటించి కుటుంబాన్ని సజీవ దహనం చేసేందుకు వదువు కుటుంబం ప్రయత్నించారు. ఈ ఘటనలో వరుడితో పాటు అతని తల్లిదండ్రులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
దీనిపై అక్కడున్న వారు రియాక్ట్ కావడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. దీనిపై పోలీసులు ఎన్నిసార్లు చెప్పిన సరైన విధంగా స్పందించలేదని బాధితులు ఆరోపిస్తున్నారు. చివరకు బాధితులు స్థానిక కోర్టును బాధితులు ఆశ్రయించారు.
న్యాయస్థానం జోక్యంతో, ఆగ్రా పోలీసులు తాజాగా వధువు కల్పనతో పాటు ఆమె కుటుంబ సభ్యులపై హత్యాయత్నం, బలవంతపు డబ్బుల డిమాండ్ పై కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ ఘటన మాత్రం నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు బాబోయ్ ఇలా తయారయ్యారెంట్రా అంటూ ఫైర్ అవుతున్నారు.
