Viral News: డూప్లెక్స్ ఫ్లాట్, రేంజ్ రోవర్ కట్నంగా వద్దన్న పెళ్లికొడుకు.. ఊహించని ట్విస్ట్ ఇచ్చిన వధువు తండ్రి.. స్టోరీ ఏంటంటే..?

Bride father rejects groom over refusing duplex flat and rang rover: సాధారణంగా ఇటీవల తరచుగా పెళ్లికి సంబంధించిన వార్తలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. చాలా చోట్ల కట్నాలు లేకుండా అసలు పెళ్లిళ్లు జరగడంలేదు. కొన్ని చోట్ల కట్నకానుకలు ఇచ్చిన కూడా హత్యలు, ఆత్మహత్యలు జరుగుతునే ఉన్నాయి.
ఈ క్రమంలో కొంత మంది కట్నం లేకుండానే పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటే, మరికొంత మంది అమ్మాయిలకు ఎదురు కట్నం ఇచ్చి మరీ పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం.. వరుడికి కట్నంగా రేంజ్ రోవర్ కారు, డూప్లెక్స్ ఫ్లాట్ లు ఇస్తానంటూ నిరాకరించడంతో ఆ పెళ్లి కాస్త ఆగిపోయింది.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
సోషల్ మీడియాలో.. వైరల్ అవుతున్న కథనం ప్రకారం.. ఒక యువకుడికి 27 ఏళ్లు. మంచి సౌండ్ పార్టీ. రూ.50 లక్షలపైగా సంపాదించే అతడు తన ఆదాయంపై సర్చార్జ్ కూడా చెల్లిస్తున్నాడు. తన సొంతంగా కొనుక్కున్న బీఎమ్డబ్యూ కారు ఉంది.
ఈ క్రమంలోనే అతనికి సంబంధం వచ్చింది. ఇరు కుటుంబాలు ఒకరితో మరోకరు మాట్లాడుకున్నాయి. అయితే.. కట్నంగా ఏంకావాలన్న ఇస్తానని వధువు తండ్రి చెప్పాడు. తాను డూప్లెక్స్ ఫ్లాట్, ఓ రేంజ్ రోవర్ కారు ఇద్దామనుకుంటున్నట్టు చెప్పాడు. ఇంకా ఏమైన కావాలంటే మోహమాటంలేకుండా అడగాలని చెప్పాడు.
కానీ అతను దీన్నిసున్నితంగా వద్దన్నాడు. దీంతో వధువు తండ్రి కాస్త వెరైటీగా ఆలోచించాడు. ఇంతకట్నం వద్దంటున్నాడంటే.. ఏదో లోపం ఉన్నట్లే అని అనుకున్నాడు. ఇకా వెంటనే వారితో పెళ్లి క్యాన్షిల్ చేసుకున్నాడు. దీంతో వరుడు తరుపు వారు షాక్ కు గురయ్యారు. ఏంట్రా..కట్నం వద్దన్నందుకు ఆనందపడాల్సింది పోయి.. ఇలా చేశారని బిత్తరపోయారంట.
Read more: Snake VS Frog Video: వామ్మో.. కప్పను కసితీరా ఛేజింగ్ చేసిన నాగు పాము.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..
ఈ ఉదంతాన్ని వరుడి బంధువులు ఒకరు పేరు , వివరాలు చెప్పకుండా తమకు జరిగిన చేదు అనుభవాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు ఈ రోజుల్లో మంచిగా ఆలోచించిన చెడే అన్నట్లుందీ అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook