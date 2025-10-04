English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Viral News: డూప్లెక్స్ ఫ్లాట్, రేంజ్ రోవర్ కట్నంగా వద్దన్న పెళ్లికొడుకు.. ఊహించని ట్విస్ట్ ఇచ్చిన వధువు తండ్రి.. స్టోరీ ఏంటంటే..?

Wedding viral news: నెలకు వరుడు రూ.50 లక్షలకు పైగానే సంపాదిస్తున్నాడు. ఇంతకు మించిన డబ్బు ఎందుకని అనుకున్నట్లున్నాడు. వధువు తండ్రి డూప్లెక్స్ ఫ్లాట్, రేంజ్ రోవర్ కారులను కట్నంగా ఇస్తానంటే వద్దన్నాడు. ఇంతలో బిగ్ ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 4, 2025, 06:59 PM IST
  • కట్నం వద్దన్నందుకు పెళ్లి క్యాన్సిల్ చేసుకున్న వధువు తండ్రి..
  • నెటిజన్లు షాక్..

Bride father rejects groom over refusing duplex flat and rang rover: సాధారణంగా ఇటీవల తరచుగా పెళ్లికి సంబంధించిన వార్తలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. చాలా చోట్ల కట్నాలు లేకుండా అసలు పెళ్లిళ్లు జరగడంలేదు. కొన్ని చోట్ల కట్నకానుకలు ఇచ్చిన కూడా హత్యలు, ఆత్మహత్యలు జరుగుతునే ఉన్నాయి.

ఈ క్రమంలో కొంత మంది కట్నం లేకుండానే పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటే, మరికొంత మంది అమ్మాయిలకు ఎదురు కట్నం ఇచ్చి మరీ పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం..  వరుడికి కట్నంగా రేంజ్ రోవర్ కారు, డూప్లెక్స్ ఫ్లాట్ లు ఇస్తానంటూ నిరాకరించడంతో ఆ పెళ్లి కాస్త ఆగిపోయింది.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

సోషల్ మీడియాలో..  వైరల్ అవుతున్న కథనం ప్రకారం.. ఒక యువకుడికి 27 ఏళ్లు. మంచి సౌండ్ పార్టీ.  రూ.50 లక్షలపైగా సంపాదించే అతడు తన ఆదాయంపై సర్‌చార్జ్ కూడా చెల్లిస్తున్నాడు. తన సొంతంగా కొనుక్కున్న బీఎమ్‌డబ్యూ కారు ఉంది.

ఈ క్రమంలోనే అతనికి సంబంధం వచ్చింది. ఇరు కుటుంబాలు ఒకరితో మరోకరు మాట్లాడుకున్నాయి. అయితే.. కట్నంగా ఏంకావాలన్న ఇస్తానని వధువు తండ్రి చెప్పాడు.  తాను డూప్లెక్స్ ఫ్లాట్, ఓ రేంజ్ రోవర్ కారు ఇద్దామనుకుంటున్నట్టు చెప్పాడు. ఇంకా ఏమైన కావాలంటే మోహమాటంలేకుండా అడగాలని చెప్పాడు.

కానీ అతను దీన్నిసున్నితంగా వద్దన్నాడు. దీంతో వధువు తండ్రి కాస్త వెరైటీగా ఆలోచించాడు. ఇంతకట్నం వద్దంటున్నాడంటే.. ఏదో లోపం ఉన్నట్లే అని అనుకున్నాడు. ఇకా వెంటనే వారితో పెళ్లి క్యాన్షిల్ చేసుకున్నాడు. దీంతో వరుడు తరుపు వారు షాక్ కు గురయ్యారు. ఏంట్రా..కట్నం వద్దన్నందుకు ఆనందపడాల్సింది పోయి.. ఇలా చేశారని బిత్తరపోయారంట.

Read more: Snake VS Frog Video: వామ్మో.. కప్పను కసితీరా ఛేజింగ్ చేసిన నాగు పాము.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

ఈ ఉదంతాన్ని వరుడి బంధువులు ఒకరు పేరు , వివరాలు చెప్పకుండా తమకు జరిగిన చేదు అనుభవాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు ఈ రోజుల్లో మంచిగా ఆలోచించిన చెడే అన్నట్లుందీ అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Wedding NewsViral newsBride father cancels marriageBride dowry rejects newsWedding Viral news

