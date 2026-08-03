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Women Wrestlers case: మహిళా రెజ్లర్లపై లైంగిక వేధింపుల కేసు.. ఢిల్లీ కోర్టు సంచలన తీర్పు..!

Brij Bhushan Sharan Singh Case: బీజేపీ నేత బ్రిజ్ భూషణ్ శరన్ సింగ్‌కు బిగ్ రిలీఫ్ లభించింది. మహిళ రెజ్లర్ లపై వేధింపుల కేసులో ఢిల్లీలోని రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు కీలక తీర్పు వెలువరించింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 03, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 12:40 PM IST
Women Wrestlers case: మహిళా రెజ్లర్లపై లైంగిక వేధింపుల కేసు.. ఢిల్లీ కోర్టు సంచలన తీర్పు..!
Image Credit: BrijBhushansharanSingh(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Women Wrestlers case: మహిళా రెజ్లర్లపై లైంగిక వేధింపుల కేసు.. ఢిల్లీ కోర్టు సంచలన తీర్పు..
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