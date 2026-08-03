/Women Wrestlers case: మహిళా రెజ్లర్లపై లైంగిక వేధింపుల కేసు.. ఢిల్లీ కోర్టు సంచలన తీర్పు..!

Brij Bhushan sharan Singh acquitted by Delhi rouse avenue court: మహిళా రెజ్లర్లపై వేధింపుల ఘటన గతంలో తీవ్ర సంచలనంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ముఖ్యంగా 2016, 2019 మధ్య తాము లైంగిక వేధింపులు ఎదుర్కొన్నామంటూ 2023 లో మహిళా రెజ్లర్ లు ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసనలు చేపట్టిన విషయం గతంలో దేశ రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారింది. దీంతో నాటి సమాఖ్య ప్రెసిడెంట్ బ్రిజ్ భూషణ్ ఇదర సభ్యులపై మహిళ రెజ్లర్ లు తీవ్ర మైన ఆరోపణలు చేశారు. కేంద్రం రంగంలోకి దీనిలో దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టింది. ఈ నిరసనల్లో స్టార్ రెజ్లర్లు వినేష్ ఫోగాట్, సాక్షి మాలిక్, బజరంగ్ పూనియా తదితరులు పాల్గొన్నారు.
డబ్ల్యూఎఫ్ఐ చీఫ్గా ఉన్నప్పుడు బ్రిజ్ భూషణ్ తమపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డారంటూ పలువురు మహిళా రెజ్లర్లు ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద పెద్ద ఎత్తున నిరసనలకు దిగారు. ఈ నిరసనల నేపథ్యంలో ఢిల్లీ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు. ఆ తర్వాత 2023 జూన్ 15న సుమారు 1500 పేజీల ఛార్జ్షీట్ను కోర్టులో దాఖలు చేశారు. దీనిపై కోర్టులో అనేక వాదనలు జరిగాయి.
తాజాగా.. దీనిపై ఢిల్లీలోకి రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు మరోసారి విచారించింది. ఈ క్రమంలో మహిళా రెజ్లర్లపై లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణల కేసులో భారత రెజ్లింగ్ సమాఖ్య (డబ్ల్యూఎఫ్ఐ) మాజీ అధ్యక్షుడు, బీజేపీ నేత బ్రిజ్ భూషణ్ శరన్ సింగ్ ను, మరో నిందితుడు వినోద్ తోమర్ను నిర్దోషులుగా తెల్చింది. సరైన ఎవిడెన్స్ లేక పొవడం, బాధితులు ఇచ్చిన వాంగ్మూలాల్లో వ్యత్యాసం ఉండటం వల్ల కోర్టు ఈ కేసును కొట్టివేసింది. దీంతో కోర్టు తీర్పును బ్రిజ్ భూషన్ స్వాగతించారు.
తొలి నుంచి తనపై వచ్చిన ఆరోపణల్ని ఖండించానని ఆయన చెప్పారు.ఈ ఆరోపణలు నిజమైతే ఉరివేసుకుంటానని మొదటి నుంచి చెప్పిన మాటల్ని బ్రిజ్ భూషణ్ గుర్తు చేశారు.
నిజం ఎప్పటికైన వెలుగులోకి వస్తుందని తనకు న్యాయవ్యవస్థపై నమ్మకం ఉందని, ఈ రోజున నిర్దేషిగా తెలినందుకు ఎంతో సంతోషంగా ఉందని తీర్పు తర్వాత బ్రిజ్ భూషణ్ భావొద్వేగంకు గురయ్యాడు. సుదీర్ఘ విచారణ అనంతరం కోర్టు ఆయనను, సహ నిందితుడు వినోద్ తోమర్ను నిర్దోషులుగా ప్రకటిస్తూ తీర్పునివ్వడం ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
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