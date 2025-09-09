KTR VS Jairam Ramesh: జై రాంగారు.. ఇదే మీ కొంప ముంచిది.. కాంగ్రెస్ పార్టీకి మళ్లీ గట్టిగా ఇచ్చిపడేసిన కేటీఆర్.. ఏమన్నారంటే..?

Ktr fires on congress leader jairam ramesh: కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జై రాం రమేష్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కౌంటర్ లు వేశారు. దేశ రాజకీయాలు కేవలం రెండు పార్టీలకే పరిమితం అన్నట్లుగా కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జైరాం రమేష్ చేసిన వ్యాఖ్యలు చేయడం కాంగ్రెస్ అహంకారానికి నిదర్శనమన్నారు.
ఈ క్రమంలో.. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జై రాం రమేష్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై అగ్గిమీద గుగ్గిలం అయ్యారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి గల నిరంతర వైఫల్యాలకు ప్రధాన కారణం ఇదేనని కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ‘మాకు మద్దతివ్వకపోతే మీరు బీజేపీ పక్షాన ఉన్నట్లే’ అనే అహంకారపూరిత వైఖరి దేశ రాజకీయాల్లో కాంగ్రెస్ను ఒంటరిని చేసిందని ఆయన ఘాటుగా విమర్శించారు.
వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎన్నికల సందర్భంగా కొన్ని పార్టీల వైఖరిపై జైరాం రమేష్ చేసిన ట్వీట్కు కేటీఆర్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. దేశం ఒకప్పుడు ఉన్నట్లుగా ఇప్పుడు రెండు ముక్కల దేశం కాదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
‘జైరాం గారు, ఇలాంటి అహంకారమే మీ పార్టీని జాతీయ రాజకీయాల్లో విఫలం చేసిందన్నారు. ‘మాతో ఉంటేనే మిత్రులు, లేదంటే వాళ్ల వైపు ఉన్నట్లే అనే వాదన అసమర్థనీయమంటూ కేటీఆర్ సూటిగా చెప్పారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎప్పటికీ కాంగ్రెస్కు ‘బీ-టీమ్’ కాదని, బీజేపీకి కూడా ‘బీ-టీమ్’ కాదని తేల్చి చెప్పారు. తాము తెలంగాణ ప్రజల ‘ఏ-టీమ్’ అని గట్టిగా స్పష్టం చేశారు.
ప్రాంతీయ పార్టీలను రాజకీయ ఆటల్లోకి లాగే బదులు, తమ పార్టీ ఎదుర్కొంటున్న వైఫల్యాలపై దృష్టి పెట్టాలని కేటీఆర్ జైరాం రమేష్కు హితవు పలికారు. భారతదేశ రాజకీయాలు కేవలం కాంగ్రెస్, బీజేపీల మధ్యనే నడుస్తున్నట్లుగా భావించడం వారి వైఫల్యాలకు మరో ఉదాహరణ అని ఆయన అన్నారు.
Read more: Vice President Election 2025: ప్రారంభమైన ఉపరాష్ట్రపతి పోలింగ్.. ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న ప్రధాని మోదీ.. వీడియో..
బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రాధాన్యతలు తెలంగాణ ప్రజలకు కోసమే అన్న కేటీఆర్, తెలంగాణ ప్రజల శ్రేయస్సు, ఆకాంక్షలు, వారి గొంతుకగా ఢిల్లీలో నిలబడటమే తమ లక్ష్యమని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. దిల్లీలోని రాజకీయాల ఆటల్లో తాము భాగస్వాములం కాదని ఆయన అన్నారు. రాజకీయ లబ్ధి కోసం తప్పుడు విమర్శలు చేయడం మానుకుని, తమ పార్టీ పాలనాపరమైన, ఎన్నికల వైఫల్యాలపై కాంగ్రెస్ నేతలు ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాలని కేటీఆర్ సూచించారు.
