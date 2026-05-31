/BSNL New Plan: బీఎస్ఎన్ఎల్ అదిరే ఆఫర్.. కేవలం రూ. 599కే 70 రోజుల వ్యాలిడిటీతో పాటు డైలీ 3జీబీ డేటా

BSNL Rs 599 Plan: ప్రముఖ ప్రభుత్వ రంగ టెలికాం సేవా సంస్థ బీఎస్ఎన్ఎల్ తన యూజర్ల కోసం బంపర్ ప్లాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఎక్కువ డేటాతో పాటు వ్యాలిడిటీ కోరుకునే వారిని లక్ష్యంగా చేసుకుని.. అదే సమయంలో తమ బడ్జెట్కు మించి ఖర్చు పెట్టకుండా రూ. 599 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ను ప్రవేశపెట్టింది. వినియోగదారులకు వారి డబ్బుకు మరింత విలువను అందించడమే తమ ముఖ్య ఉద్దేశ్యమని తెలిపింది.
రూ. 599 ప్లాన్ అందించే బెనిఫిట్స్ ఇవే..
బీఎస్ఎన్ఎల్ కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన రూ. 599 రీఛార్జ్ ప్లాన్ వినియోగదారులకు అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఇది 70 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది. అలాగే వినియోగదారులకు రాబోయే 70 రోజుల పాటు ప్రతిరోజూ 3GB హై-స్పీడ్ డేటా లభిస్తుంది. 70 రోజుల పాటు 210GB డేటా లభిస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా అపరిమిత వాయిస్ కాల్స్, 70 రోజుల పాటు రోజుకు 100 SMSలు ఫ్రీగా ఇస్తుంది. అంతేకాకుండా వినియోగదారులకు ఉచిత నేషనల్ రోమింగ్ ప్రయోజనాలను కూడా కల్పిస్తోంది.
ఈ ప్లాన్లోని అత్యుత్తమ డీల్ మొత్తం 210GB డేటా అలవెన్స్. దీని వల్ల సోషల్ మీడియాలో సర్ఫింగ్ చేయడం, కొత్త ప్రదేశాలను అన్వేషించడం, OTT చూడటం లేదా లైవ్ గేమ్లు ఆడటం వంటి పనులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. రూ. 600 లోపు 70 రోజుల కోసం రీఛార్జ్ ప్లాన్ 2 నెలల కంటే ఎక్కువ కాలం పాటు సరిపడా డేటా, కాలింగ్ సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది.
అయితే, ఈ ధర ఎక్కువని మీరు భావిస్తే.. పొదుపైన ప్లాన్ల కోసం చూస్తున్న కొత్త వినియోగదారుల కోసం కంపెనీ మరో కొత్త రూ. 51 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ను కూడా అందిస్తోంది. ఇది ఒక నెల పాటు ఉంటుంది. అపరిమిత కాలింగ్ను కవర్ చేస్తుంది. రోజుకు 2GB డేటాను అందిస్తుంది. ఇందులో నేషనల్ రోమింగ్ కూడా ఉంటుంది. మరింత మంది సబ్స్క్రైబర్లను ఆకర్షించడానికి, ప్రతి ఒక్కరికీ ప్లాన్ మారడాన్ని సులభతరం చేయడానికి బీఎస్ఎన్ఎల్ తీసుకున్న తాజా చర్య ఇది. పెద్ద టెలికాం ఆపరేటర్లకు సరసమైన, నమ్మకమైన ప్రత్యామ్నాయంగా నిలవాలనుకుంటోంది బీఎస్ఎన్ఎల్. ఎక్కువ వ్యాలిడిటీ, అధిక డేటా, పటిష్టమైన కవరేజ్తో, ప్రతి నెలా అధికంగా ఖర్చు చేయకుండా తమ మొబైల్ ప్లాన్ నుండి గరిష్ట ప్రయోజనం పొందాలనుకునే వారి దృష్టిని ఈ కొత్త రూ. 599 ప్లాన్ కచ్చితంగా ఆకర్షిస్తుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్.. - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి..