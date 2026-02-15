English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
BSNL Recruitment 2026: డిగ్రీ చదివితే చాలు నెలకు రూ.50 వేలు జీతం..BSNLలో ఉద్యోగాల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్!

BSNL Senior Executive Recruitment 2026: ప్రభుత్వరంగ టెలికాం దిగ్గజం భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (BSNL) నిరుద్యోగులకు తీపి కబురు అందించింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ బ్రాంచ్‌లలో ఖాళీగా ఉన్న సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రైనీ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 15, 2026, 04:55 PM IST

BSNL Senior Executive Recruitment 2026: ప్రభుత్వరంగ టెలికాం దిగ్గజం భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (BSNL) నిరుద్యోగులకు తీపి కబురు అందించింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ బ్రాంచ్‌లలో ఖాళీగా ఉన్న సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రైనీ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. మంచి జీతం, ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఆశించే వారికి ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశం. డైరెక్ట్ రిక్రూట్‌మెంట్ పద్ధతిలో భర్తీ చేయనున్న ఈ పోస్టులకు అర్హులైన అభ్యర్థుల నుండి ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులను బీఎస్ఎన్ఎల్ ఆహ్వానిస్తోంది.

ఖాళీల వివరాలు
మొత్తం 120 పోస్టులను రెండు ప్రధాన విభాగాల్లో భర్తీ చేస్తున్నారు. 
సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రైనీ (టెలికాం): 95 పోస్టులు
సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రైనీ (ఫైనాన్స్): 25 పోస్టులు

అర్హతలు & వయోపరిమితి
టెలికాం కేటగిరీ కోసం కనీసం 60% మార్కులతో బీఈ (BE) లేదా బీటెక్ (B.Tech) పూర్తి చేసి ఉండాలి. అలాగే ఫైనాన్స్ కేటగిరీ కోసం కనీసం సీఏ (CA) లేదా సీఎంఏ (CMA) ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. నోటిఫికేషన్‌లో పేర్కొన్న విధంగా సంబంధిత విభాగంలో పని అనుభవం ఉండాలి. 

అదే విధంగా వయస్సు (మార్చి 7, 2026 నాటికి) 21 నుండి 30 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. ఓబీసీలకు 3 ఏళ్లు, ఎస్సీ/ఎస్టీలకు 5 ఏళ్లు, పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులకు 15 ఏళ్ల వరకు వయోపరిమితిలో మినహాయింపు ఉంటుంది.

జీతభత్యాలు
ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.24,900 నుండి రూ.50,500 వరకు వేతనం అందుతుంది. దీనితో పాటు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఇతర అలవెన్సులు కూడా ఉంటాయి. అభ్యర్థులను ఆన్‌లైన్ రాత పరీక్ష ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. పరీక్షలో ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి తుది నియామక ఉత్తర్వులు అందజేస్తారు.

దరఖాస్తు రుసుము , విధానం

జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్: రూ. 2,500
ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూబీడీ: రూ. 1,250

ముఖ్యమైన తేదీలు 

వివరం తేదీ
దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ మార్చి 7, 2026 (రాత్రి 10 గంటల వరకు)
దరఖాస్తు సవరణ మార్చి 8 నుండి మార్చి 15, 2026 వరకు
ఆన్‌లైన్ రాత పరీక్ష తేదీ మార్చి 29, 2026

టెలికాం రంగంలో కెరీర్ ప్రారంభించాలనుకునే ఇంజనీరింగ్, ఫైనాన్స్ గ్రాడ్యుయేట్లకు ఇది గొప్ప అవకాశం. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు గడువు ముగిసేలోపు బీఎస్ఎన్ఎల్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

